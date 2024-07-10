伊朗及其在中東的「抵抗軸心」（文：Emil Avdaliani） (09:00)

伊朗「轉向亞洲」

伊朗還進一步推動加強「轉向亞洲」（Asia pivot），當中涉及與中國、俄羅斯建立更廣泛的伙伴關係和合作模式。「轉向亞洲」符合伊朗對於迅速變化之世界秩序的願景：美國所擁護的自由主義體系正在衰落，取而代之的是另一種秩序的冒起，後者有可能是建基於勢力範圍（spheres of influence）及文明國家理念（idea of civilization states）。鑑於其地理重要性和物質資源，伊朗有足夠的資源如此定位自身。

再者，從德黑蘭的角度看，中俄也不會推動新的國際關係嚴格規範（norms）；相反，兩國更注重交易（transactional），這使之更容易與它們打交道。

然而，也許最重要的事態發展，正發生於伊朗的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）裏——其創立是由於伊朗自身對於被敵人包圍的恐懼，及該國欲在中東扮演關鍵角色的野心。

「抵抗軸心」反映伊朗野心與局限

「抵抗軸心」的發展，純粹是伊朗戰略思維之產物，反映它的野心和局限。「抵抗軸心」這個概念本身，就意味着該國對其資源的更好管理——「影響」（influencing）被視為比「控制」（controlling）更合適。自從推動限制美國於中東的存在以來，注重資源的伊斯蘭共和國就一直奉行這種思路。

「抵抗軸心」也可被視為伊朗「前沿防禦」（forward defense）的一個版本，即德黑蘭試圖在威脅到達該國之前，將其阻擋於國境之外。這是一種建立緩衝區域或地理縱深的方法，對於成功的防禦是非常必要。

該網絡的成立，亦反映了伊朗在中東的根深柢固野心。觀察伊朗的地理環境，可以見到該國的現代野心和地緣政治挑戰，跟其幾個世紀甚至幾千年前所面對的軌迹相同。

事實上，伊朗其中一個主要目標就是到達地中海。波斯灣或許一直是貿易的主要大動脈，但地中海更為富裕、人口更多。阿契美尼德王朝（Achaemenids；編者按：公元前550年至前330年的波斯帝國）透過控制波斯海和整個東地中海，得以達到這一目標。後來，另一個伊朗王朝——薩珊王朝（Sassanids）——在7世紀初幾近達成同一目標，惟只維持了一段短時間。因此，直至2010年代，到達地中海的目標仍是難以實現。

1979年伊斯蘭革命後誕生的現代伊朗國家，有同樣的野心；但就如事後證明的，它更為成功地達到這個目標。「抵抗軸心」的地圖（見圖）沿着從伊朗邊境到地中海的路線，創建了一條穿越伊拉克、敘利亞和黎巴嫩，名副其實的陸路走廊。那無疑是起到在多條戰線上向以色列施壓的作用，惟更長遠的野心是在地中海沿岸有個立足點。自7世紀初以來，伊朗領袖第一次可以宣稱擁有近乎不間斷的出海通道。

「抵抗軸心」也跟隨着伊朗國家歷史以來所具有的貿易路線和軍事目標。由此角度看，相比自7世紀中葉薩珊王朝滅亡以來的許多其他計劃，現代伊朗國家是更為成功。

控制「抵抗軸心」 趨錯綜複雜

但隨着時間推移，對「抵抗軸心」的控制變得更加錯綜複雜。德黑蘭從無宣稱對這個散亂延伸的網絡擁有絕對統治權（absolute overlordship），但就一直存在某程度的協調。不過，正如2023年10月哈馬斯突襲以色列所顯示，伊朗的措手不及表明了該網絡之鬆動程度愈趨上升。而當胡塞武裝組織的火箭彈不僅開始襲擊在紅海的西方船舶，也擊中俄羅斯和中國的船，伊朗亦無法影響該組織停止攻擊商船。

然而，共同利益（common interests）將會壓倒「抵抗軸心」的內部分歧。這個強大的軍事化組織網絡，有能力點燃中東戰火。而迄今為止，伊朗都得以恰到好處地從該「軸心」的運作中獲益。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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