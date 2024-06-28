市面的熱鬧和繁榮會重現嗎？（文：周永新） (09:00)

亞洲著名「不夜城」黯然失色

這個話題所以引起公眾關注，因市面不景氣，除顯示消費和零售疲弱之外，更反映香港各行各業都處於低谷。市民對前景不看好，消費和購物自然持審慎態度。尤令市民感到不安的是，回歸以來，香港經歷多次金融風暴，經濟起起伏伏，但每次風暴過後，香港都能夠站起來，仍是亞洲區著名的「不夜城」，是名副其實的「東方明珠」，三更半夜仍燈火通明，絕不比日本東京和泰國曼谷遜色。為什麼這顆明珠在今次疫情過後，一年多以來仍是這樣黯然失色？無疑訪港旅客已恢復得七七八八，惟過去市面熱鬧和繁榮的景象，卻好像消失了！市民不禁問：香港過去璀璨和光輝的日子，可以重現嗎？

市民緬懷過去光輝的日子，有用嗎？往日那種璀璨和繁榮，是怎麼一回事？2003年SARS過後，政府推行「自由行」，內地遊客驟然增加，他們自大陸改革開放以來積聚的購買力，一下子使本港零售業出現從來未有的興旺，無論是售賣日用品或貴價珠寶首飾的，一概成為內地遊客爭相搶購的對象。這樣也間接帶動本港股市和樓市節節上升、屢創高位。那些擁有物業或其他形式投資的港人，財富在數字上以倍數增加。而政府連年累積的盈餘，使財政儲備一度超過1萬億元。不過，這種繁榮景象是真實的嗎？市面那種熙來攘往的情景，可以持久嗎？

內地和外國訪港旅客消費力的轉變

近年已有評論指出，疫前那種繁榮景象並不正常，原因如下：

（1）內地居民在疫情前逐漸成為香港遊客的多數，他們大手筆的消費，只是短暫現象，畢竟錢是會用盡的；况且3年疫情也消耗了內地居民不少儲蓄。所以，就算去年恢復全面通關，近日也新增了「自由行」城市，但訪港的內地遊客會如以前這麼闊綽嗎？

（2）就算內地旅客數字回復到疫情前，他們多是即日來回；那些準備在港逗留兩三天的，不少情願返回深圳過夜。

（3）至於外國來的遊客，數字顯示他們遠遠未恢復到疫情前的情况，尤其是消費力較強的歐美、日本、澳紐等遊客，下跌幅度顯著，鬧市裏也少見他們的蹤影。

除了訪港遊客有所變化之外，市面所以平靜，其他原因包括：本港人口結構在過去幾年出現變化，首先是年長的人口多了，他們縱使有消費能力，也多不願花錢購買昂貴物品或尋找美食，畢竟自己沒有固定收入，用錢必須十分謹慎；其次，這幾年本港出生率急速下降，每年只得三四萬個嬰兒，這樣就算他們的父母願意花錢在孩子身上，出生嬰兒數目這麼少，相關產品的銷售自然大打折扣。

中上階層人士離港 影響消費

最後，是香港近幾年走了一批有相當消費能力的中年人。香港有幾多居民移民離開？因為沒有官方數字，很難有準確統計，例如他們的年齡分佈，但一般估計在30萬至50萬人之間，單是英國便有18萬香港居民移居當地。除移居外地的香港居民，在港的外資企業，它們在本地僱有不少員工，部分從外國調來，部分在本地聘用；而近幾年，這些外資企業減少了在港僱員數目，尤其是非香港居民的僱員，包括一些法律和會計專業人士。

以上兩組離開香港的人，以收入計，他們多屬中上階層；一旦他們離開，最受影響的是一些較高檔的食肆，及售賣名牌服飾和珠寶的店舖。而以往幾處外國僱員經常聚集消遣的地方，例如蘭桂坊，區內酒吧雖不至門可羅雀，惟光顧者也寥寥可數。

無疑，這兩年開始的「搶人才」計劃，到現在引來超過10萬名人才來港，月薪中位數達5萬元，他們對香港的消費應有不少裨益；但對於市面的熱鬧和繁榮，看來貢獻有限。根據媒體報道，這批落戶香港的人才，單是租房，常要花去三分之一以上的薪酬，他們哪有餘錢盡情消費？另外，他們的消費模式也跟港人有差異——他們習慣網上購物，「行街買嘢」並非他們喜好；他們就算要逛街，深圳是他們的選擇。

緬懷過去喧嘩熱鬧場面 沒有意義

其實，緬懷過去那種喧嘩熱鬧的場面，可說並沒有什麼意義——誰願看見街上滿是拖篋的遊客？誰會覺得尖沙嘴和銅鑼灣售賣名貴鐘表的小小店舖，月租一百幾十萬元是正常現象？那時市面的熱鬧，只可看作一種非理性的瘋癲狀况！

過去市面的熱鬧是不可持久的；要持久就必須檢視舊有的得與失，並且加上新元素重新出發。現在緬懷過去，很多時都犯了美化舊有的老病，好像舊有的一切都是好的。茶餐廳開業幾十年要結束營業，真的值得懷念嗎？過往遊客排隊購買高價名表和手袋，這樣的情景值得留戀嗎？我們不能期望市面過往那種畸形的情景重新出現，這只代表香港經濟停滯不前，無法迎接新的機遇和挑戰。

總言之，香港需要的，並不是緬懷過去那種浮誇的熱鬧景象，而是紮紮實實地開創未來，避免以往那種只顧眼前利益、只求「賺到盡」的心態。這樣，怎樣令本港市面可以持久地熱鬧和繁榮？筆者有以下建議。

開創持久的市面熱鬧和繁榮

（1）今天，香港搖身一變成為「盛事之都」。一些盛事當然有吸引力，例如國際七人欖球賽吸引不少外國遊客來港；但政府硬要把今年舉辦的盛事湊夠200多項，卻未免有點過分。况且，今天外國遊客已較少為了尋找刺激而出外；時尚的旅遊，是悠閒和富趣味的體驗。

另外，政府在舉辦盛事時，目標不應單為了吸引遊客，同時也應為了提升和改善市民生活，讓他們假日有好去處，餘閒時也可有節目加強家人和親友的聯繫。筆者在這裏提過，香港各區都有豐富可供遊覽的資源，真的「無處不旅遊」，卻有待整理成為市民和旅客尋幽探勝、舒暢身心的去處。

（2）楊潤雄局長說過︰盛事可增加市面人流，但要振興消費，卻要看商人如何改變營銷策略（大意）。筆者十分同意局長的看法——難道仍期望有內地遊客到港一掃十隻八隻名貴手表？所以，內地遊客「窮遊」也好，市民只觀賞、不花費也好，商人要賺錢，就必須變陣「搶生意」，令遊客和本地居民都樂意消費。

（3）近年市面平靜，主因還是經濟不濟，消費自然乏力。未來三五年，看來香港還要經歷一段適應期，因為本港經濟和人口結構正處於轉型階段，很難期望市面忽然興旺起來。

總的來說，就算香港各方面都能夠重拾發展軌迹，市面的繁榮也不會如以往一樣。香港必須開創新局面；緬懷過往的瘋狂和熱鬧並不實際。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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