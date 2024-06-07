「香港玩完」嘩眾取寵 保住優勢 行勝於言（文：韓成科） (09:00)

雖然政府聲明並沒有指名道姓，但指向的顯然是摩根士丹利前亞洲區主席、現任耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）以及他所謂的「香港玩完論」。

對於這些論調，香港人並不陌生。由過渡期到回歸後，西方媒體以至所謂學者各種「失敗論」、「破產論」、「崩潰論」層出不窮，但內容都是老調重彈，核心一點就是指香港融入國家發展大局，將會失去自身優勢，甚至變成「內地一個普通城市」，導致香港沒落云云。

「玩完」論調站不住腳 數據反映香港經濟韌性

羅奇的「玩完論」同樣是新瓶舊酒，認為隨着兩地在政經上聯繫日益緊密，香港經濟不可能在內地經濟相對疲弱下獨善其身；又指出昔日的香港已非今日香港，更絕非明日的香港云云。說明這些「失敗論」的潛台辭都是一樣，就是要香港不要融入國家發展大局，否則就會「失敗」、「玩完」。

然而，這樣的論據站得住腳嗎？香港不融入國家發展大局，不與粵港灣大灣區整合成8000萬人口的龐大經濟體，何來可持續發展動力？而且，羅奇指香港「玩完」，卻提不出任何理據表明香港如何「玩完」。是3%失業率等於「玩完」？還是2.5%至3.5%的經濟增長率是「失敗」？

恰恰相反，香港最新有兩個數據更足以說明事實。一是截至今年4月，香港共有超過143萬間本地公司，為歷史新高；新公司成立的數字持續增長，按月增加約1.2萬間新公司，較解散公司約7400間為高。二是截至今年4月，本港共有約1.5萬間非香港公司，同屬歷史新高。這兩個數字恰恰反映香港經濟的韌性和動力，對企業具有較大的吸引力。

前一段時間，一些網上群組不斷炒作商戶結業新聞，但其實，香港是一個高度自由的市場經濟，商戶有開有關是常事，惟是否存在結業潮要看數據，而不是將個別例子放大。上述兩組數字，足以說明投資者對香港的信心。而這個信心從何而來？既是看好香港的發展前景，更重要是看好香港背靠祖國的發展空間。

羅奇用了簡單以至簡陋的對比法，他指從1980至2011年間，內地經濟年均增長約10%，同期香港經濟增長5.1%；當內地經濟增長於2012至2023年期間放緩至6.3%時，香港經濟增長亦放慢至1.4%。他隨即得出結論：兩地經濟同步放緩，當內地經濟在可見將來表現欠佳時，恐怕香港經濟亦會出現類似情况。

羅奇的分析是將複雜問題簡單化。兩地增長有所放緩，既有外圍經濟因素以至疫情衝擊，也有自身經濟轉型改革的因素。而且以經濟增長論，兩地經濟增長並不低於其他先進經濟體。經濟比較要縱向也要橫向，客觀分析數據何來如此負面結論？

羅奇最錯誤的一點，是將香港的最大優勢指為劣勢，將香港「背靠祖國」說成是最大風險。這種說法不但罔顧事實，更突顯其立論偏頗。英國劍橋大學副校長David Cardwell在今年5月舉辦的全球人才高峰會上指出，香港作為中國一部分，擁有非常龐大的資源，特別是擁有龐大人口的大灣區，這是新加坡等競爭對手所沒有的優勢。李光耀也曾提到：港人有能力把握自己的前途和命運，惟前提是要停止紛爭，掌握內地發展所帶來的機遇。他多次表示，對香港背靠中國內地的優越地緣位置、享有內地經濟發展成果的先機羡慕不已。

背後反映西方意識形態偏見

這與羅奇的說法大異其趣。香港對於外國企業的一大吸引力，就是作為外國企業進軍內地的「跳板」，既有與國際接軌的制度，又可分享中國大陸市場，這是其他地區難以企及的優勢。習近平主席以「背靠祖國，聯通世界」來概括，更是一針見血指出香港的核心優勢。羅奇口中「更有中國特色的兩制」，不但不是香港弱點，反而是香港優點，企業也正用腳投票。

羅奇提出的「香港玩完論」，不符事實，更有嘩眾取寵之嫌，不過是為博取傳媒眼球。但「香港玩完論」的背後，反映的其實是羅奇等具代表性的西方學者及業界人士，仍然以舊思維看待香港、中國的發展，仍然囿於西方的發展路徑。對於超出他們理解的中國發展道路不適應、心存疑慮，因而對香港融入國家發展大局以負面觀之。這更多是意識形態的偏見，而不是嚴謹分析的結論。

最重要的是有胸襟接納不同意見

對香港而言，近年最不缺的就是各種偏見、批評、否定和攻擊。對於這些質疑，特區政府當然要回應澄清，更需要耐心說服，以事實說話，以數據說話。這次聲明沒有劍拔弩張，反而是心平氣和、實事求是地羅列資料，在效果上更加理想。

確實，面對一些西方媒體及人士對香港的不實言論，部分確實是政治掛帥、別有用心，但不少也是真的不了解香港情况，又或囿於以往的思維，對香港真實情况不理解。這需要政府及各界擺事實講道理、以理服人、諄諄善誘，沒有必要動輒大批判。

最重要的是，要有胸襟去接納不同意見。羅奇言論雖然有點嘩眾取寵，惟他對於香港國際化削弱的憂慮，也確實反映了一些西方人士的看法。特區政府既要澄清，也應以行動回應。保住香港競爭優勢、推動由治及興，永遠是行勝於言。特區政府更有力地保住香港優勢、維護香港的國際化特色，才是反駁外界質疑的最有力方法。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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