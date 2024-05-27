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與哈馬斯衝突下 以國保持堅實經濟基礎（文：藍天銘） (09:00)

自去年10月7日的恐怖襲擊以來，以色列持續與哈馬斯恐怖組織發生武裝衝突。軍事衝突對以色列經濟帶來衝擊，但我們持樂觀態度，相信影響只屬短期。

根據OECD（經濟合作暨發展組織）預測（註），2024年以色列經濟增長率預計僅得1.9%，但明年將重回快速增長軌道，達到4.6%（以色列央行預計2024年及2025年增長率分別為2%和5%）。2023年，以色列公共債務佔國內生產總值（GDP）的比率達到62.1%，而2022年公共債務佔GDP比率則為60.5%，預計2024年將增加至67%。

創業精神深植文化與經濟

同時，必須留意的是以色列在軍事衝突中，仍然保持堅實的經濟基礎和指標。再者，以色列的創業精神也深植於我們的文化和經濟之中，這種精神一直備受珍視。

以色列的創新科技生態系統基礎完善，促進了8000多間科技公司創立及穩步成長。保守估計，以色列擁有近100間「獨角獸企業」，其中最大的金融科技公司Rapyd，估值達到150億美元。以平均人口計算，這估值金額可能是世界上最高的。

讓我們以網絡安全領域為例，以色列網絡安全領域的「獨角獸企業」中，比較著名的有被視為所有以色列網絡安全公司之母的Check Point，被思科（Cisco）以50億美元收購，成為其中一間被天價收購的以色列企業NDS，以及Forescout和上市公司Imperva及CyberArk等。

深入觀察網絡安全領域，以色列網絡安全產業包羅522間初創企業和公司，其中276間為早期初創企業、125間處於研發階段、96間為營業收入達1000萬美元或以上的成長期公司。

於2014至2024年，以色列網絡公司籌集了26.4億美元。在這10年間，以色列網絡公司被收購的金額達25.06億美元。

在2024年第一季，網絡安全領域表現尤其突出，融資總計約6.2億美元，佔今年第一季融資總額的38%。

網絡安全是重要行業，但這並非意味別無其他。根據Startup Nation Central的報告顯示，2023年10月至2024年3月，以色列公司透過220輪的融資籌集了31億美元，每輪平均投資額為1900萬美元，當中領先行業為醫療保健技術，共有47宗不同成交；9間以色列公司被1億美元及以上的資金收購，其中6間企業提供資料安全解決方案服務。

在過去幾個星期，Nvidia宣布收購兩間以色列人工智能初創公司Run:ai和Deci，總金額達10億美元。

根據2023年Quid報告，以色列有442間新近得到融資所創立的人工智能初創公司，這些公司自2013年以來，已獲得超過150萬美元的私人投資。以色列在這方面排行第四，僅位居美國、中國和英國之後；從平均人口角度計算，則位居榜首。

以國營商環境的基礎

我深信，這些數字反映了以色列在科技產業機遇，以及為不同企業提供解決方案方面，均已建立良好信譽。以色列的創業模式和營商環境，建基於教育、充足的人才供應、以色列的「Chutzpa」精神——敢於冒險、積極果斷、打破框框思維，以及各種政府支援機制等支柱之上。這種創新科技生態系統，確保不同想法能夠自由交流、初創公司和新投資機遇持續流動。

註：OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 1. 2 May 2024.

（編者按：文章標題為本報編輯所擬，原題為「The Israeli Economy – Snapshot and opportunities」；文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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