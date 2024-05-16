「經濟轉型」是認真討論嗎？ ——香港未來路向的4個問題（文：羅健熙） (09:00)

十分無奈的是，對於這個對香港而言如此重要的議題，而特首嚴肅、正式的回應，我竟然疑惑究竟他是不是認真的？還是只是打發傳媒、隨便說說的即場應對而已？或許是因為近年聽了太多說得很「大」的論調，但發覺原來政府的「大」跟自己所想不同。例如「香港已回到世界舞台中心」、「人氣財氣」或其他新創詞彙等。〈官〉一文中也有說道，不論中西方學說，都十分重視政府得到人民信任，「民無信不立」，也見諸這個少少的無奈與疑惑。

回說正題。最近本版其他作者的文章，都對香港未來路向提出一些必須留意的問題。例如林緻茵在前日〈一小時生活圈成形 香港有什麼要適應〉（2024年5月14日）一文，除了發出「假如香港正在轉型，我們正轉往什麼方向」這相同的疑問，也對未來內地個人遊旅客來港的消費模式，是否如過往般可以帶動經濟提出了問題。她同時以港人「到內地接受牙科服務，牽涉的就是香港牙科人才規劃，以及專業人士的生計問題」為例，指出整個社會形勢轉變，對這些牽涉更複雜的產業結構或人才培訓方向帶來的新問題。

呂大樂教授則於上周〈從香港旅業轉型 到城市未來路徑〉（2024年5月10日）文中，討論了「北上消費」的社會背景和香港與內地城市的異同轉變，認為「以過去大家都熟悉的模式來估算未來旅遊及相關行業的發展，很可能會出現顯著的落差」。他也認為香港社會有迫切性去討論未來發展路徑。

兩位學者、研究員認為社會需要討論未來發展路向，我是舉腳贊成的。承接他們的討論，我也希望提出一些我認為十分重要的、方向性的問題供政府思考，也給社會討論。

政府是否仍重視「由下而上」參與

第一，是「由下而上」還是「由上而下」？近幾年在社會各範疇，我都留意到一些由下而上的架構，被由上而下的取而代之。由公屋互助委員會被取消、兩級議會產生方法的轉變、大學校董會的組成，到近日社工註冊局改組等，都看到一些由持份者選舉產生的比例縮減，改由政府較能掌握控制的委任人員取代；原有委任的人員中，亦由過往較多元化的持份者可獲委任，慢慢變得好像要對政府高度認同才會被委任（最明顯例子是地區「三會」成員）。

對這些改變，政府自有其解說，而它們亦未必每個都會討論社會議題方向，但整體氣氛對市民投入參與公共事務，有很大影響。政府是否仍重視「由下而上」的參與？

有何方法「留人」？

第二，是「挽留人才」或「吸納人才」的方向。近年大量港人移居他處，政府卻沒有一些可以引人討論的挽留人才措施，對市民離港沒有深究，甚至好像有點愛理不理、要走就悉隨尊便的感覺。我的圈子中，移民情况仍未消退，不少是過去幾年安頓好其他事務才準備出發。而可以移民的當然是比較有資本、有經濟能力的一群，很多是正值壯年的各行各業中堅分子。除了移民，外資及其僱員也有不少離港轉到其他地區。

政府會否、有何方法吸引他們留下來？現在吸納的「人才」能夠填補那些位置嗎？他們以港為家，還是只視香港為再往外闖的踏腳石？

「背靠祖國」與「倚靠祖國」的差異

第三，是「背靠祖國」還是「倚靠祖國」？兩者的差異非常巨大。我在本版文章多次提及，香港政府給市民的印象是，很多時事無大小好像都會向北看。中央政府對香港的支持，市民當然看到，但市民也絕對不希望香港變成一個好像沒有自力更生能力的城市。

「自由行」政策是十分具體明顯的例子——只要旅客人數下跌，就好像習慣了向國家提出開放更多自由行城市來打救。20年下來，看看香港政府、旅遊業界對香港旅遊賣點消亡的後知後覺，及亡羊補牢的措施，就知道由「背靠」變「倚靠」的壞影響。而旅遊業只是其中一例。香港未來是否、又如何自強？

香港需要多「國際」？

第四，香港要保持多少「國際化」？由國家主席習近平到港澳辦主任夏寶龍，都三番四次強調香港要保持「國際金融中心地位」；香港官員也持續說着這論調。我一直認為，北京對港的大部分事務（特別是經濟發展）都是方向性的，具體執行操作由香港政府處理。那麼，要保持「國際金融中心地位」這方向，香港需要多「國際」呢？現在香港的社會氣氛、開放多元包容程度，與其他「國際大都會」比較是怎樣呢？政府的處事手法、透明度、對外發言的措辭、向外招商的目的地，是否有助維持「國際化」？在中西方競爭衝突愈加激烈的環境中，香港要如何自處？

關於香港未來如何發展，需探討的問題多不勝數，因篇幅有限暫時只能列出以上4項，是我認為重要和比較關注的範疇。不過無論民間如何討論，好像都沒聽到政府有什麼回應，施政報告或財政預算案亦無甚端倪。近年鮮有聽聞政府官員與學者專家交流，但我深信很多不同領域的學者專家都對社會有深刻觀察，亦願意與社會分享他們的觀察所得。若來來去去都只找同一班學者給政府意見，就可能忽略了其他專家的想法。

主導權永遠在政府手上，是否需要開展這些討論？是否鼓勵社會就這些事情給政府意見？會否創造更好的土壤，讓民間自發力量可以放心參與這些討論和研究？特首在早前記者會上說「經濟轉型」，究竟政府是認真探討過還是隨便說說，就只能等待政府的行動來說明。

作者是民主黨主席

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