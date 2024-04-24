上窮碧落下黃泉 失之毫釐差千里 ——中國富強和開明與「兩制」的沉思（文：劉銳紹） (09:00)

有朋友說：「你落後了，跟不上形勢了。」怎樣批評也沒所謂，但總要用理據和行動來解我愚鈍嘛。我想，中國大陸改革開放40多年，「一國兩制」也實行了20多年，不妨縱向橫向、宏觀和微觀回顧今昔，歸納一些問題，深入研究才作答案。但朋友馬上罵我：「你提的問題本身就預設答案。」我笑着答：「閣下反應正是預設答案，還預設立場。如果官方同一取態，只會失之毫釐，差之千里（語出《大戴禮記．保傅》）。」於是，我把很多人思考的問題整理如下，還起了今天的標題，請各自思考答案。

（1）「兩制」的特色如何理解？

──香港要維持國際地位，所以實行「一國兩制」，但「兩制」最重要的特色是什麼？或曰：與國際接軌；但另一種意見是：保持與內地（某些制度）不同，才是重要。孰對孰錯？或兩者可有兼容之處？

──「兩制」的不同，主要不是表現在經濟制度，而在於政治和意識形態方面。這種觀點是否成立？

──其實，內地的經濟制度已向世界趨同，這是好事，所以香港與內地的經濟制度基本矛盾不大。這樣一國兩制下的經濟發展，應該鼓勵。但有一點需要警惕，就是香港的國際化經濟制度不要走向死板的規劃化；假以時日，內地經濟制度又不走回頭路，將可相得益彰。這種期望是否恰當？

──「兩制」之異不在於形式，而在於內涵。例如官方強調香港實行普通法，有別於內地的大陸法，但香港立法（尤其是有政治性的法律）的原意和實施方向，是否普通法的精神和內涵？無論是或不是，也要觀察和提醒，這態度是否正確？

──由於一國兩制仍然生效，所以，「兩制」是否應多鼓勵思考，在法律框架下作多元化的討論、提出意見和建議？但回顧20多年來的變化，思考和討論的空間是維持不變？擴大了？還是收窄了？各有不同答案，但值得尋找和保護主流的答案。

──要求各方提出操作性強、可行性高的建議，首先要確保信息流通，包括政策制訂過程中的各種考慮、足夠的雙向和多方討論。這些都是包括官方也承認的原則，香港回歸20多年來，這些原則如何或是否普遍實行？哪些決策按這原則落實？哪些按其他原則和標準實行？這些都是能否善治和激發建議的先決條件，是否已經發揚？

──加強新一代對「兩制」的認識，確有必要。那麼，用什麼方法和內容，才能使新一代真正、全面和準確地認識「兩制」的前世和真諦？近期一些學校篩選「負面書籍」，竟然包括中國共產黨執政前如何反抗國民黨高壓的歷史，因為校方擔心這也會引發「反抗意識」。這種反思考的方向，是否應該鼓勵？

──「兩制」實施20多年了，是否應該深思，哪些東西應該珍惜？哪些東西應該拋棄？討論方法可以研究，但首先是不要迴避。

──當年強調「兩制」求同存異，如今20多年過去，求大同尚算可以，惟「存大異和小異」做得怎樣？尺度是否準確？

──鄧小平構想的「兩制」，也許有人認為今天已經過時，必須與時俱進。那麼，到底是鄧小平當年的預見能力不足？還是今人不能或沒有充分理解鄧小平的構想？無法找到答案。

──「兩制」今天出現的差異，有人認為是港人不了解國情，但也有人認為內地不了解港情，或按需要來解讀港情。到底哪一種說法準確？還是兩者均是事實？然則，怎樣增進雙方的實質理解，才能走出困局？

（2）香港如何更好地落實「兩制」？

──冷靜回顧香港回歸初期，董建華、陳方安生、曾蔭權等官員都執行北京的指示，沒有什麼「陽奉陽違」（他們也沒有這個膽量和能量）。惟他們有一個共同點，就是結合本地實際，能做的一定按中央意旨，不能馬上做的則暫時放下，這才是真正「兩制」的靈活性。其實，某些中央駐港高官也結合香港實際情况而工作。但至今沒有一個特首能夠完成兩屆10年任期，有些大力執行中央政策的駐港官員也要「燉冬菇」。這又是什麼原因？

──由曾蔭權到林鄭月娥，「結合本地實際」的元素不斷減少。這到底是前人不能準確領略中央精神，以致董建華也要「腳痛下台」？還是後來的官員懂得全面理解中央意圖？不得而知。

──現在強調「要有承擔」和「主要責任人」。不錯，有權有責。但責任有分決策責任和執行責任。執行者如成效不彰，需要承責，那麼決策者呢？此外，鄧小平說「要相信香港人能治好香港」（見《一個國家，兩種制度》），但怎樣落實真正的「港人治港」呢？

──有些角色不是香港能扮演和決定的，甚至是沒有角色的，例如中外關係。從這個角度看，我也理解港官的難處。但由此延伸的問題更值得研究，就是即使香港「搞得不好」，惟如何分清「主管」和「代（替）管（理）」的角色呢？

──對於民眾，可提「愛國者標準」、「國家安全」、「民族利益」等概念，但如何平衡個人的自由度和公民權利，是「兩制」的重要課題，現時處理得怎麼樣？有人說好，也更多人說不好，至少未能做到市民可享有免於恐懼的自由（世界公認的「四大自由」之一）。

（3）中國與世界的競爭與平衡

──內地經常埋怨，香港回歸20多年了，為何港人的思想還未回歸？類似的問題是：中國大陸改革開放40多年了，為何中國還未與世界主流價值觀接軌或同向而行？中國說很多外國人沒有到過中國，就害怕和反感，希望他們多來實地看看。同樣的情况是，很多中國人也沒有到過西方國家，惟同樣罵得起勁。這就涉及如何全面示人和開拓民智的問題了。對此我也沒有答案，因為已無能為力。

──中國指外國欺壓中國，我不一概否定此說。但中國怎樣才能不受欺壓？如今看來，鄧小平推動改革開放，在全國人民努力下已取得成績，惟未到「開明」的層次。中國信奉馬克思主義，不過馬克思批評中國「數千年來太集權，中央權力太大」；他說，政治才是西方勝出的決定因素（見《紐約每日論壇報》馬克思中國專欄），但這些內容都不能在中國出現，這又說明什麼呢？

對於上述問題，我仍努力「上窮碧落下黃泉」而求索，只求不要用「失之毫釐，差之千里」的角度看我就行了。

作者是時事評論員

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