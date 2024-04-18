回顧第一季《全民造星》與電視工業（文：鄧鍵一、趙雲） (09:00)

正如大部分認識MIRROR的人都知道，MIRROR成員來自2018年第一屆《全民造星》。往後隨着MIRROR爆紅，《全民造星》成為ViuTV其中一個王牌節目，也成為了發掘本地偶像的重要搖籃。《全民造星》固然是MIRROR誕生的起點，但《全民造星》本身的節目設計和創意，在哪個意義上成就了MIRROR，卻是甚少探討的問題。

貼近日常社會 產生額外共鳴

過去一段時間，我們整理關於MIRROR及過去幾年本地流行文化的一些資料，也重新看了一遍《全民造星》。在這裏，我們嘗試指出《全民造星》本身的節目設計，當中包括一些經過或未經過計算的節目效果，或多或少契合了某種社會共鳴，令觀眾更容易投入一眾參賽者的晉級歷程，產生與參賽者「同呼吸」的效應。

首先，回到第一屆《全民造星》的背景。當時ViuTV還是「細台」，在有限資源之下，ViuTV主打「真人騷」，例如早期的《跟住矛盾去旅行》，便是一時佳話。在這個生產定位下，《全民造星》是一個以「育成選秀」節目作為布景的「真人騷」。以此節目定位為出發點（或許也包括了預算考慮），製作上難免重視在實况環境之下的衝突和戲劇效果，多於滿足它作為一個嚴謹的育成選秀節目的期望和要求。然而，這種落差卻某程度上令第一屆《全民造星》整個競賽環境，更貼近人們日常經歷的香港社會，能夠產生額外共鳴。

例如比賽淘汰過程當中，反覆出現一些參賽者不明所以地晉級或被淘汰，有時甚至連旁白都會以嘻笑口脗說「就係咁唔公平」。例如今日公認唱功出色的柳應廷，就是在海選階段被5盞紅燈淘汰出局；但被淘汰後卻可以獲邀請晉級繼續參賽。這個安排，在正常的選秀節目肯定是難以接受。

惟回顧當時氣氛，又難免令人覺得，如果有時候一些人可以有第二次機會，會是怎樣的情况。甚至乎到了今日柳應廷在樂壇算站穩了陣腳，不少人感嘆還好當時花姐（黃慧君，《全民造星》節目監製）「救了」柳應廷。這更突顯當時《全民造星》不按常理的安排，卻更切合人們在真實社會的盼望。

另一邊廂，在55強階段，郭嘉駿（別名「193」）唱歌跳舞都不行，表演期間評判卓韻芝更開玩笑說「一早話咗不要畀佢入嚟（晉級）」。結果193成功晉級，火火（李家榮，另一名評判）打趣說「靚仔玩騎呢有得做」。這種情况也是一般選秀比賽難以理解的，然而這卻應合了不少人身處真實社會的情况：大部分人理解的競爭準則固然存在，但更多時候卻操盤於在上位的人。大家普遍理解的競爭準則是ABC，但到了所謂汰弱留強一刻，原來還可以有DEF，其實都是在位者說了算。

當然，這裏不是要評論193的能力是否值得晉級。我們希望指出的是，《全民造星》不時出現這些小插曲，恰好令它更接近真實社會情境，能夠帶動觀眾情感和共鳴。

這個情况，到了40強階段更加明顯。這個階段共有5名評判，其中一人是電影投資者蕭定一。也許因為蕭的身分，在頭兩輪競賽，另外4名評判都出現了2比2結果，讓蕭定一投決定一票，令大會之後規定5名評判必須同時投票。

如此情况也應合了上文提到，《全民造星》作為一套以選秀為情境的「真人騷」，其執行細節有時會意外地，把評判們在真實社會的「生存智慧」呈現於節目中。這種情况可能會令觀眾和參賽者感到無奈或氣憤，惟正如上述例子，它巧合地令節目情境更貼近真實社會，觀眾對參賽者晉級與否的感受，也超出了一般單純競賽的考量。

後物質與理性務實的衝突 出現有趣張力

除了節目安排，《全民造星》也是個有趣的平台，讓我們觀察青年人的抱負和對自己的期望。回顧第一屆《全民造星》各參賽者的晉級歷程，旁白不時用「dancer唱歌，注定坎坷」來調侃參賽者。意思是部分參賽者本業是舞蹈員，於海選表現出色，晉級55強後卻堅持嘗試唱歌，儘管那不是他們的強項。

在不少集數，花姐認為舞蹈員出身的參賽者應務實地以晉級為目標，以自己的強項取悅評判。但對那些參賽者來說，他們難得有個舞台向大眾表現自己，會更渴望嘗試挑戰自己不擅長的項目，讓觀眾見證他們努力超越自己的過程，甚至可能比晉級這個結果更重要。這種後物質地重視自我實踐，跟理性務實計算之間的衝突，成為全季節目間中出現的有趣戲劇張力。

也許正因為觀眾見證過這些衝突，不少「鏡粉」被問到他們熱愛偶像的原因時，他們都強調喜歡MIRROR成員的真誠，喜歡見證他們成長。

然而隨着MIRROR爆紅，上述價值觀衝突在往後的《全民造星》愈來愈少出現。這可能因為，MIRROR爆紅意味着在競賽晉級的理性回報，令往後的參賽者少了單純地把節目視為實踐個人理想的平台。

沒有成規環境 容許意外驚喜

今日再看第一季《全民造星》是有趣的。MIRROR的名氣，令《全民造星》的聲譽和價值水漲船高。很多第一季「甩甩漏漏」、不依常理的情况，在往後的《全民造星》再無出現。反而，當一季接一季的《全民造星》愈來愈是一個專業的育成選秀節目，在各種考慮和計算下，它也跟呈現真實社會的缺陷走遠了一點。

不過，我們不是說第一季《全民造星》做得比之後好。反而這正正是電視工業，以至各種創意產業運作邏輯的一部分。於早期階段，儘管資源緊絀，但沒有成規的環境，卻更容許創意滋長和各種意外驚喜的出現；當成功個案出現了，大家有規可依，固然可以做得更專業、更精細，惟容許意外出現的空間也隨之收縮。第一季《全民造星》各種不完美，意外地令它更貼近真實社會的氣息。

事實上，從《全民造星》就喜歡MIRROR成員的鏡粉只佔少數；但當人們對MIRROR感到興趣，再翻看他們怎樣在《全民造星》「發迹」的時候，都容易被他們的奮鬥歷程打動。

作者鄧鍵一是香港恒生大學公共政策研究中心副主任，趙雲是自由身研究者

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