俄國人參加「選舉」的考量（文：王家豪） (09:00)

即使上屆票站人員將大量選票直接投入票箱的畫面沒有重現，惟今次俄國大選最終仍引起造假爭議。比方說，《歐洲新報》推算普京的得票中存在3160萬張異常選票（佔總得票約42%），質疑當局有大規模造票舞弊行為。同時，俄國獨立研究機構ExtremeScan的票站調查顯示，普京得票率為55%，但他也可能取得76%選票（根據37%拒絕回答的受訪者的接收資訊來源所推斷）。

可見，克里姆林宮操控選舉看來是不爭事實，只在乎程度深淺。不過，本文旨在探討的問題不是選舉孰真孰假，而是俄羅斯人為什麼仍參加這場被外界視為假的選舉，包括參選的普京、陪選的體制內反對派候選人和投票的普羅大眾。

普京：重整執政合法性、國際輿論戰

普京決定競選連任的動機明確，主要是重新建立其繼續執政的合法性，並且向國內和國外受眾展示出來。在國內方面，去年僱傭兵瓦格納叛變，對俄國政局穩定構成衝擊，惹人懷疑普京的管治模式是否仍行之有效，尤其是在精英階層中。瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）和納瓦爾尼先後離奇死亡，在一定程度上能夠提振普京在精英眼中的管治威信。

鑑於這次大選被視為對現任總統的公投（因欠缺「真正」的候選人），普京高票當選，反映他保持到充分的民意授權，客觀上對國內精英起到震懾作用。據往績顯示，普京將在新任期展開後重組政府，讓他能夠正當地處理精英之間的權力分配問題。

在國際層面，普京當選，能顯示其對烏克蘭發動的「特別軍事行動」具備民意基礎。換言之，克宮認為西方國家不應奢望普京會被反戰的人民唾棄，反而需務實地與現屆俄國政府談判。另一方面，俄國在戰爭狀態下順利舉行大選，間接對烏國澤連斯基政府造成輿論壓力。澤連斯基的總統任期即將在5月結束，但原定今年舉行的總統大選在戒嚴令下被取消，導致其執政合法性受質疑，包括部分美國共和黨人士。普京在勝選演說中，暗示澤連斯基不是合適的和談對象，因為烏國取消了總統選舉。

可是，俄國舉行總統大選不無政治風險，特別是投票率的問題。理論上，選舉的競爭性（如候選人真偽和多寡）與政治參與之間，存在着相反關係；而投票率偏低勢必影響當選者認受性。當俄國的嚴刑峻法提高了民眾示威抗議的風險，那麼不投票很可能是最低成本的抗爭手段。雖然如此，但這次俄國大選的投票率卻是歷史新高。反對派號召的「中午反普京」行動也許令人費解，甚至被普京嘲諷，只是它至少能夠減少被捕人數。在此前的選舉中，納瓦爾尼曾呼籲支持者杯葛選舉和「智慧投票」，惟始終無法撼動克宮的權力基礎。

體制內反對派：爭取政府資助

除了普京，今次俄國大選的其餘3名候選人均屬「體制內反對派」或「忠誠的反對派」——他們在議會支持克宮的政策。事實上，他們參選的作用旨在製造民主假象，讓普京在「競爭」下勝出選舉。自由民主黨領袖斯盧茨基（Leonid Slutsky）早已表明，他不會幻想自己能在大選中打敗普京。俄國大選的競選活動未見熾熱，原因是克宮認為戰時選舉應該平靜地舉行，不需含有太多「政治騷」成分，因此普京也沒有參與電視辯論。在大選翌日、慶祝克里米亞「回歸」10周年的集會中，普京讓落敗的候選人上台發言，他們稱自己採用不同方式報效同一個祖國，足證其與克宮的微妙關係。

體制內反對派為政權「背書」使自己變得聲名狼藉，但他們卻可以得到政府的財政支援。據《俄羅斯政黨法》，假如總統選舉候選人的得票率達到3%，其政黨將有權獲得政府資助（每票152盧布，約13港元）。這次大選中，所有落敗的候選人都達到最低得票門檻，故此他們將取得大筆政黨資助金。

值得一提的是，共產黨的哈里托諾夫（Nikolay Kharitonov）只得到4.3%選票，創下共黨在蘇聯解體後最差的選舉成績。反之，新人民黨的達萬科夫（Vladislav Davankov）出乎意料地排名第三，並且在部分海外投票站的得票多於普京，例如泰國曼谷和哈薩克首都阿斯塔納。儘管達萬科夫支持「特別軍事行動」、推動立法禁止在俄國施行變性手術，但反對派認為他已是最開明的候選人，促使他取得不少「抗議票」。

普羅大眾：被迫與自願

至於投票的俄羅斯人是被迫還是自願，答案可能是一半一半。一方面，俄國公務員、國企員工和領退休金人士等與政府有密切的利益關係，他們較易受到克宮壓力而投票。俄國有龐大的公務員體系，而國家的重要經濟活動由國營企業主導，尤其是能源和金融行業。據國際貨幣基金組織報告，俄國公務員及公營機構員工佔總就業人數的31%，規模較OECD（經濟合作與發展組織）國家高，接近北歐國家水平。有報道指，俄國能源國企曾要求員工參與選舉和投票給普京，並且要在投票站透過手機應用程式「打卡」記錄。另外，領取退休金的俄羅斯長者向來是普京的忠實支持者，而這個群體約佔全國總人口的三成。

除了威逼之外，俄國政府又嘗試利用獎品引誘選民參與投票。莫斯科工商會為大選推出「百萬獎金」計劃，讓完成電子投票的當地居民參加抽獎，以換取形形色色的獎品。根據大會宣布，最終共有逾260萬名俄羅斯人獲獎，獎品包括可用於交通、購物或用膳的積分獎。此外，「首投族」、年滿60歲和未滿25歲的電子投票者保證有獎，而身為未成年兒童的家長一起投票也有機會得到主題樂園門票。

最後，我們不能排除有俄羅斯人自願投票給普京，畢竟他在戰時的支持度飈升至八成以上。據俄國獨立民調機構列瓦達中心上月調查，76%俄羅斯人表示他們會參與投票，主要原因是他們有投票責任（47%）、支持他們的候選人（27%）和有投票習慣（22%）。另一個民調機構Russian Field則發現，假如有「真正」的候選人出現，普京仍會以些微票數勝選（47%對41%）。調查亦顯示受訪者認為普京競選連任的原因，包括他需完成已開始的工作——「特別軍事行動」（26%）、他是成功和經驗豐富的領導人（21%）和害怕失去權力（15%）。除此之外，西方制裁產生的「聚旗效應」及普京很受歡迎的觀感，導致更多人支持他，也可以是他高票連任的合理解釋。

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

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