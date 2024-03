數碼化下全球主流傳媒面對的「危機」和其持續重要性（文：李立峯） (09:00)

數碼化的轉變,如果從互聯網普及的時候算起,在全球範圍也已經有30年歷史。科技轉變對新聞行業帶來「危機」的說法,大約到了2010年前後,算是一個高峰。例如2011年,幾名美國學者就編輯了《最後的一名記者請關燈》(Will the Last Reporter Please Turn out the Lights)一書,集合眾多專家,探討新聞業的「存亡」問題。另一本那年頭出版的學術專著,索性名為《新聞的終結》(The End of Journalism)。