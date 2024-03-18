美國深層次矛盾 使特朗普可再登王座（文：黃偉豪） (09:00)

根據目前美國民主與共和兩黨的初選結果，幾乎沒有懸念，今年11月5日舉行的總統大選，將會是4年前的翻版，再次成為拜登與特朗普的對決。在美國的政治中，這是一個不尋常的現象，歷史上至今只有一名美國總統兩度當選且任期不連續，他是Grover Cleveland，這發生在1892年，即是132年前。

民主選制裏冒起做總統 自有其原因

這樣罕見的情况若再次發生，自然有其同樣罕見的原因。很多人視特朗普為政壇的異象和「怪物」，但無論你如何不喜歡他，他能夠在一個民主選舉的政制中冒起成為總統，自然有他的原因。你可以把特朗普比喻為不尋常的超級颶風，甚至是科幻電影中的怪獸哥斯拉。但很多超級颶風形成的原因，是人類過分使用化石原料和污染所產生的氣候變化；而哥斯拉所象徵的，是人類因為好戰而對核子武器的迷戀。只有直接面對這些問題，人們不喜歡的怪物才可以被消滅。

現任美國總統拜登的競選形勢絕不樂觀。他一心利用本月初國情咨文展開一次強勢的爭取連任選舉，在演說中他表現出前所未有的活力，證明他寶刀未老。與此同時，他用很多道德和富爭議的議題，例如墮胎和生育，來突顯他跟特朗普的不同，及如何能夠帶領美國往前走。可惜，偏偏事與願違，拜登的如意算盤並未打得響，民意調查顯示他的國情咨文，並沒有對他的支持度帶來任何顯著影響。

雖然在民意上，拜登與特朗普好像是旗鼓相當，仍然是鬥得難分難解，但在形勢上其實對拜登極為不利。首先，因為美國的總統選舉不是純粹以一人一票作為基礎，而是以50個州的選舉人票來決定勝負，而特朗普在「搖擺州份」的支持度比拜登高，所以擁有更高勝算。同一時間，在大敵當前的時候，民主黨支持者也有分裂的危機；其中一個源頭，是在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突中，因為拜登政府被認為過分偏幫以色列，減少部分支持者對他的信任。

缺施政成就 乃拜登絆腳石

除此以外，拜登缺乏在施政上的成就，也成為其爭取連任的絆腳石。在國內，不少美國人都體會不到他施政所帶來的經濟成果。諷刺地，這點連拜登自己也承認，因而在國情咨文中不斷宣揚自己的經濟成就。

而不少民主黨的左派大愛包容理念，在施行上卻往往走向極端，引致物極必反。就以由民主黨人出任州長的加州為例，當地著名的「提案47」（Proposition 47），註明所有價值在950美元（約7400港元）或以下的財物損失罪案，警方只會視作輕微罪行（misdemeanor），不會主動調查。這使店舖盜竊大幅增加，不少商店因而要搬遷或結業；罪案的增加也使很多中產人士感到不安全，因而對民主黨的管治能力存有疑問。

而在國外，拜登支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭政策，曾經得到強大的民意支持，但因為戰爭超過兩年仍未結束，另一方面屬世界航道樞紐的紅海出現軍事衝突，一波未平，一波又起。因此，在一向追求勝利和業績的美國人心目中，拜登的施政成就並不突出、拖泥帶水。在以上情况下，民主黨的選民選擇不投票，或是把選票投向特朗普，作為對執政者的抗議票，絕不稀奇。

特朗普崛起 反映社會嚴重不平等

但是，拜登的施政和競選策略之最大盲點，是對引致特朗普冒起成為總統的背後美國內部深層次矛盾，選擇視而不見。特朗普的出現和在政治上的成功，實質是反映美國社會內部嚴重經濟不平等，及共和與民主兩黨選民基礎的大反轉。

美國雖然是尋夢者的天堂、創業家的樂園，但也是失敗者的地獄與貧窮者的噩夢——因為美國基本上沒有完善的福利安全網，絕對比香港更差。美國除了沒有如香港的支援貧窮人士的綜援制度，也沒有真正的公共房屋制度，使很多低下階層人民被遺棄或忽略。當然，新加坡有八成市民和香港有近五成市民是住於公營房屋，美國住在公營房屋的人口比例只有約3%至4%，貧富懸殊的程度可想而知。

過去數十年，美國的經濟不平等愈來愈嚴重，而全球化及金融化把這些趨勢變得更極端。在很多大城市，包括民主黨重要根據地加州，鄰近高科技重鎮及極為富裕的矽谷的三藩市，無家者（homeless）數目大增，地方政府完全束手無策。

民主黨偏離原有軌迹 成華爾街矽谷代言人

在這個生活逼人的大時代，特朗普成為很多小市民和小人物的「救世主」。傳統上，自美國時任總統羅斯福為應付1927年經濟大蕭條而推出新政（New Deal）開始，民主黨一向是代表工人及一般市民的利益，而共和黨就是富人和大企業的政黨。

可是，自從全球化及高科技興起後，民主黨卻慢慢偏離原有軌迹，成為華爾街和矽谷的代言人。在2020年總統大選中，拜登的最大競選經費捐獻者主要是來自華爾街和矽谷，反而特朗普競選經費捐獻很多是來自基層人物和工會。在小人物及深受全球化或工業生產轉移到國外所影響的美國人眼中——包括總統選舉中搖擺州份的很多選民——特朗普是唯一為他們發聲的真英雄。

在拜登未能夠收窄這些深層次矛盾的時候，無論如何攻擊特朗普的不是，均不會減低後者的支持度。這包括了現在民主黨企圖用司法手段，剝奪特朗普參選資格的做法，只會進一步鞏固後者的支持。而且，在最高法院目前的9名法官中，有6人是由共和黨總統委任，這些司法手段亦可能會被最高法院推翻。拜登必須徹底解決這些矛盾，否則白宮易主的機率極大。

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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