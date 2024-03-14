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千帆並舉之後（文：李梓成） (09:00)

特區政府為推動市面一片暢旺之氣，時常總動員辦18區規模的活動，例如去年施政報告提出18區各設「打卡地標」、民政總署近期辦「18區日夜都繽紛」；行之經年的則有康文署社區演藝計劃「十八有藝」、公共圖書館的「18區文化及歷史資源角」等。

大抵真有「十八羅漢下凡」，局長可能會派他們赴各區任人「打卡」。一時千帆並舉，為的是向疫後我城注入生機，當然是美意；但一輪輪以18區作規模和口號的活動過後，似乎能夠觀察到3個癥結。

資源是否精準投放

「十八有藝」的原意，是冀獲委約的藝術家在社區深耕。先此言明，我對政府的初衷，及在某些地區幾乎是「文化拓荒」的藝團，都非常尊崇；但就本年觀察所得，一些區份的確讓藝術呼應當區（如大埔區是劇場藝術聯乘雀鳥生態），一些則實可商榷成效。

譬如觀塘區舉辦了一系列免費古樂器示範演出、古樂器班，所委約的香港天籟敦煌樂團，是內地藝術界殊榮「國家藝術基金」的獲獎者，由本地專業音樂家組成，一直勠力復原古樂器、古樂譜，定位可謂十分明確。觀塘區是否真是最適合它的舞台？與香港故宮館、文化博物館的館藏展覽合作，會不會是更精準投放人力資源的做法？

我還在香港大學念本科時，曾任觀塘區議員的議員助理，協助處理鰥寡、市區重建、精神健康、童黨問題，同時更察覺到豐沛的文化生機——工廈裏的樂隊夢、沿海岸線的街頭表演，甚至是「大上托」山下四順及秀茂坪一帶老友記愛聽的折子戲。觀塘的文化底蘊，並非體現在歷史、考古；舉辦期間限定、居民以往甚少接觸的新活動，倒不是最理想和具格局的做法。

是遍地開花還是導致分散

上月首兩個星期，響應「18區日夜都繽紛」同時舉行墟市的就有粉嶺聯和墟、大埔林村等。不計新貴的油麻地廟街，香港本身亦有已發展完備的經濟圈，例如中環蘇豪和旺角花墟等，更莫提18區的各大商場。

市民和官員樂見休閒好去處遍地開花，但值得留意的乃彼此之間會否相互爭利。而且，在移民潮和北上消費潮夾擊下，留港的消費力到底能否同時承托數量多、位置分散的活動，需要深思。

香港研究協會早前發表調查，發現有五成四受訪者表示不會因「18區日夜都繽紛」等活動而增加在港消費意欲。市民不受落的其中一大原因，與上面提到的觀塘古樂一樣，在於短期活動跟社區本來的氣息並不相和。例子有剛剛完結的「光劍攻殼@深水埗」，選址的桂林街，確是（廉價）科技和電子產品的集散地，但跟科幻電影，及結合舞蹈、武術的光劍格鬥可謂毫無關係。短短幾晚的「光劍攻殼」，更好的選址其實是在同有「玩具街」之稱的灣仔太原街或深水埗福榮街。

18區連動的另類出路？

要令城市為一個目標活躍起來，也不必每每是政府大花金錢主導。放眼「紐倫港」，與香港同樣將全市劃分成若干行政區的倫敦，最近如火如荼地辦「Borough of Culture 2025」，32個行政區都積極與各自區內文化組織、場地、商戶、社區人士合作，申辦成為年度文化之區。能夠享受政府補貼和宣傳當然是首務，但同時亦帶來很多非金錢所能量化的效果，例如鞏固區內各網絡的關係、發掘具潛質的新一代等。客觀甚至功利一點而言，整個城市各區以舉辦一系列活動響應要成為年度文化之區時，政府擔當的是倡議和政策設計角色，沒有「牽全身以動一髮」，以相對少的資源，同收一呼百應之效。

香港各區區議會在完善選舉制度後，已實現行政主導和去政治化。在新政治常態下需要效忠特區的區議會，亦樂見未來如何更大地發揮這架構的潛能。

舉辦空前規模的18區活動，刺激消費和宣示香港活力，都得投放龐大成本。近年政府面對財政赤字，自需將公帑用得其所。更重要的是，要持續地發展市民在文化、休閒、消費的興趣，非單靠舉辦市集和曇花一現的大型活動了得。為期5個月的「18區日夜都繽紛」已走過一大半，還看政府之後會如何看待各區連動的必要和細節，以最精準的資源（包括人力資源），轉化最大的社會、文化和經濟效益。

作者是英國牛津大學音樂博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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