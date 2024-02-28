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鐘鼓饌玉不足貴 蟬噪鳥鳴山更幽 ——從民間角度看夏寶龍訪港之行（文：劉銳紹） (09:00)

港澳辦主任夏寶龍來港考察調研，今天離港。總體而言，此行達到北京的兩大效果：一是顯示中央對香港的關注；二是表達中央在某些政策和措施上支持香港。不過，這些效果暫時仍較多停留在宣傳層面，實效須待後觀，目前難以刺激市民的認同感。再看市民對此行的整體反應，一個字——「平」！平淡、平靜、平平無奇，可有可無。來訪能否抓緊深層次問題？才是核心所在。

可見，即使中央繼續提供惠港措施，但正如唐代李白《將進酒》之句，「鐘鼓饌玉不足貴」，市民重視的是中央能否聽得入主流民意、逐步拉近官民距離，但現在很多聲音也難以表達。忽然記起南北朝的王籍《入若耶溪》詩：「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽。」眼前卻是連「蟬噪鳥鳴」也不能，又怎樣顯示山林的幽靜祥和呢？香港要同心同德地「由治及興」，看來仍欠動力。

（1）夏寶龍此行目標

──夏寶龍去年4月來港，主調是國家安全，但這次以民生經濟為主（官方放風如此），所以他到茶樓飲茶、與青年對話、會面工商界（尤其是外商）、了解機場等基本設施……這些都顯示北京希望香港「由治及興」。但這裏有3個層面必須理清，才能更有效地解決問題。一是本地經濟的層面，港府正努力搞「盛事之都」、「日夜都繽紛」，吸引旅客，也有點成效。二是香港與國際經濟的層面，除了香港自身努力（例如拚命吸引外資）之外，還需要中央在國際層面的協力，才不會讓外國把香港視為「中國的一個城市」，與內地無甚分別，這方面的難度愈來愈大。三是香港與國際政治的層面，這不是香港單方面能解決的問題，必須看中央如何根據中外利益和需要而調節政策，才能妥善處理。

如果不分清上述3點，就難以找到着力點，導致有時力不從心。例如港府必須按照「國家安全任務」行事，但外國則會把在內地出現的國家安全事例輻射到香港來，香港怎樣對外解說「兩制」也無法消除外國的疑慮，而內地也不會因應香港對外的實際情况而調節內地的政策。也就是說，不想增加香港的困難，但困難很自然就出現了。解困的版本只有重複「責在外方」、「他們不了解香港」。

──雖說此行以民生經濟為主，但政治和《基本法》第23條仍是官方的重點。夏寶龍在23條諮詢期將要結束時來港，已反映某種「時間上的巧合」。他沒有公開多談23條，但不少有身分的建制派人士就在這時大談23條，或多或少也有代言的角色。這些言論還表示，如果日後情况有變，還可以再立法。可見，講政治和國家安全仍是首要任務，只是直接放風還是轉彎放風而已。

──官方沒有大馬力地推動23條的內容，改用相對放緩的方式，因為市民對23條的反應十分平淡甚至冷淡，關心無用，改變無力，所以水面絲紋不動，更沒有吹皺一池春水，「反駁隊」出動的需要也少了。這也許跟原來的預期不同，所以，為免自招風浪，不如「有節奏和節制地」推行。同理，高調也會引來外國關注和批評，倒不如以靜制動，更為靈活。

不過，夏寶龍在港不斷強調「團結」，恰恰就在這時，新舊建制出現意見相左的事例。曾鈺成擔心「煽動意圖」打擊面太大，被抨擊為「造反」。意見不同，常事，但外界關注的是，「完善管理和選舉體制」後，利益和矛盾碰撞是否已由「反對派」轉到建制派內部？當然，無人有答案，市民也不關心；官方要「止亂」，也許一句說話就行，但這類小插曲可能還是出現。

（2）從政治公關層面看調研

──既要深入調查研究，最好有當面接觸。夏寶龍來港與法律界代表和傳媒高層會面，聽取23條的意見，不錯，好事。但已提出不少意見、同時代表廣泛前線新聞工作者的香港記者協會，並不在邀請之列。記得國務院港澳辦已故主任魯平來港諮詢臨時立法會等問題時，記協也曾應邀出席。

此外，民主黨也提了意見書，同樣不在直接對話之列。也許時代不同、形勢不同，需要也不同了。但市民會問：為什麼形勢會這樣變的？這種「變」有利於調查研究嗎？從政治公關技巧的角度看，其實可以運用「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽」的原理，既影響不了大局，為何不放膽嘗試？

──夏寶龍努力親民，飲茶、探訪民眾，也是好事。其他國家的政要和官員也經常搞「政治公關騷」。不過，公關工作的一個原則就是盡量自然，雖有意圖但又表現得「漫不經意」，才是最高技巧。處理親民工作時，更不宜變成「擾民」。記得江澤民1998年來港時突然在馬鞍山的商場出現，與市民幾乎「零距離」接觸。可見，由市民口中說「親民」，不是比建制派說「親民」更有說服力嗎？

──夏寶龍會見各界，但事後較少披露詳情。也許會見的內容需要保密，惟如果披露一些要點，也可以中和外界感到「做騷」的感覺。其實，這些都是小小的公關技巧，用內行的術語說，「本小利大」，除非會面內容毫無新意或者不宜公開。這種技巧中國也用於國際場合，如果官方稍後同樣應用在這次訪港之行，或多或少可以增加一點透明度。

（3）客觀效果  如何評估

──夏寶龍在港期間，表示中央全力支持香港經濟復常和拓展國際空間，內地也宣布開放西安和青島的港澳自由行。持續的惠港措施，無論利益多少，多做無壞，自不待言。不過，什麼措施（包括過去的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）也好，香港人都會放在「得與失」的框架下衡量。例如，得的是經濟好處，但失的是「兩制」空間；香港得的是內地經濟支持，但失的是國際市場份額；香港得的是「國家安全」，但市民失的是若干政治權利；香港得的是整體發展機遇（如大灣區），但失的是資源配置的主動權………諸如此類，需要全面平衡。官方表示，所有出發點都是好的，惟判斷效果則要官民一起認同。所以，不少港人感到「鐘鼓饌玉不足貴」，因為這是在「但願長醉不復醒」之下獲得的。這能算是「幸福感」和「獲得感」嗎？這是漫長的工作，不能操之過急，否則欲速則不達。

──我想，香港人不反對維護國家安全，但眼前的問題是：更多國家安全的措施，能否增加官方的安全感？好像可以，但又好像不能。如果可以，就不會經常想着「遇新情况可再立法」啦！周而復始，如何穩定自信和外界的信心呢？我不質疑有關方面的需要甚至好意，惟民眾的疑慮也必須認真對待。

──更重要的是，國家安全與市民的訴求並不一定矛盾，不是魚與熊掌不可兼得；相反，兩者是可以共融共通、調節和互相接納的。所以，「蟬噪鳥鳴山更幽」，不傷時局不添愁！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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