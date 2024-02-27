港深同城化價格趨同 未來人工勢將下跌（文：阮穎嫻） (09:00)

優勢互補 意味香港流失部分產業

加速區內融合，固然有其好處，可以擴大市場、方便經濟業務往來，同時也使資源配置更有效率，區內城市互補優勢、取長補短。香港是國際金融中心、深圳是創新科技中心、廣州是環球貿易中心、中山是現代裝備製造業基地等，大灣區各城市聯繫更趨緊密下，未來市場將進一步一體化，整個地區經濟效益更大。

但優勢互補，也意味着香港的一些產業會流失到大灣區其他城市。一個重要的結構性因素是，香港與鄰近的深圳在工資和物價方面仍有很大差距；加速融合會令這些差距持續縮小。

香港的人均GDP（本地生產總值）大約是5萬美元；而一河之隔的深圳人均GDP約18萬人民幣，折合美元計，約香港一半。因此，深圳的工資和物價普遍比香港低。近年深圳的服務水平提高，與香港不遑多讓，達到香港中產滿意的水平，所以很多香港人每逢假日就去大灣區消遣，逛超市買餸有之，揼骨按摩有之；玩完一日計及車資，比留港消費划算。所以香港的零售市道不景氣、商店食肆「拍蒼蠅」；即使政府大力推銷「日夜都繽紛」，但迄今對提振零售和飲食業效果有限，原因是沒有認清上述的基本結構性問題。

港服務業不能再因循苟且

另一個香港服務業為人詬病的情况，就是本港服務態度不好、對客人「黑面」。其實背後的原因一樣，是因為工資出得不夠高。飲食業辛苦，工時長，長期企，而且香港服務效率高，請人要醒目、手腳快、落單準，有些人想做根本做不來，有些人則寧願較低人工也不願做飲食。在「工搵人」而不是「人搵工」情况下，服務質素要將就。要服務好，大約要幾百元一位。

一般中價以下食肆，港人慣了被服務業員工呼喝，覺得快手食完去返工或回家就算。旅客因侍應態度認為「被歧視」，港人已承受多年，都慣了，其實本地客人才是最受虐的。去外地旅遊，無不認為外地服務較好，但香港人一定會覺得手腳慢。

講到服務效率，暫時無地方比得上香港；而效率相當值錢，為效率犧牲服務態度，是在香港生存所需，以前「翻不到枱」就交不到租，可以說是營商限制所造就的服務文化。但若因要服務好而提高工資，會趕絕廉價食肆，令不想中等消費的人想吃便餐就只能自己煮，犧牲方便；港人寧願接受這樣的服務態度。雖然有時身為食客真的很受氣，但多數是淡如水地得到準確快捷的服務，毋須假惺惺地特別殷勤，已經收貨。不理解香港情况便隨便指摘服務態度差，於事無補。當然，現在「吉舖」處處，營商成本下降，服務業是時候思考營運模式及管理上的創新，不能再因循茍且、等被淘汰。

雖說對比工作辛苦程度，侍應和售貨員的工資在香港不算高，但已經是深圳的兩三倍。有人說去中國大陸的餐廳，會派一個侍應幫客人彎腰剝蟹，逐隻剝，客人可以「食殘廢餐」。在深圳的外省員工，收個四五千元人民幣工資，已經很不錯；在鄉下只能掙個一二千元人民幣，出省也未必很容易找到工作，所以願意殷勤待客。現在覺得大灣區消費好抵好抵的香港基層，可能無想過十年八年後，自己將會成為那些彎腰服侍客人還要只掙得幾千元的服務員。

區域融合 致要素價格均等化

樓價和租金亦一樣。現在交通便利，愈來愈多人住在大灣區到香港返工。有了「在家工作」，愈來愈不需要員工回到公司工作；甚至為慳租金成本，要員工多在家工作。這樣就跟其他國際大城市一樣，可以住在遠離市區但租金較便宜、較寬敞的地方。深圳租樓幾千蚊，可以住到正常屋；在香港只能住不足100呎的劏房。愈來愈多人上去住，即是說兩邊樓價會愈來愈相近。

國家發展和改革委員會於去年發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，當中提到改善通關流程，在更多口岸實施24小時通關和「一地兩檢」模式。

如果人員在兩地流動沒有隔閡，那麼樓價也不應該有差異。過去幾年香港樓價回落，部分反映樓價因為這個原因而調節。但大陸房地產市場「爆煲」，樓價也在下跌，因此深圳樓價要追及香港，恐怕還要一段時間。在這一段時間內，香港北區樓價還會上升嗎？

以上說明，在兩地經濟融合、趨於自由貿易時，兩地物價以至它們的生產要素價格（如人工）會逐漸趨同，這在經濟學上稱為要素價格均等化（factor price equalization）。情况就好比在運河打開水閘，水閘兩邊的水平面會調節，直至兩邊相等。

價格調節 衝擊本港低技術勞工

那麼，價格調節會通過什麼形式發生？一個比較簡單無痛的方法，是通過匯率調節，即透過港元貶值、人民幣升值，令香港經濟恢復競爭力。但這個方法在香港無法實行，因為香港有聯繫匯率機制，港元與美元掛鈎，不可自由浮動。而人民幣兌美元的升值貶值，則不受香港影響。

更有可能出現的情况，就是兩地物價緩慢改變，即深圳的工資和物價上升，及香港的工資和物價下降。但工資和物價下降十分困難，單靠深圳工資和物價上升去追上香港物價，要花很長時間。而在這段漫長的時間中，香港本地由於工資物價太貴，需求會少；同時香港人會繼續往大陸消費，而大陸遊客會覺得香港太貴，減少到香港旅遊消費購物。

以上調節，對本港低技術勞動力的影響最大，因為香港的餐廳侍應和深圳的餐廳侍應工作性質一樣；在香港的商店和深圳商店，買到都是同一批淘寶貨，故此香港人大可以去深圳買，或自己直接從大陸網購，不用光顧本港商店。因此最近一波香港勞動力短缺，它的調節過程將會是通過香港商店倒閉而對勞動力的需求減少，而不是通過工資上漲。

但香港的高技術勞動力，例如金融服務、專業服務、「數字經濟」等，受這一波的影響較小，因為工種並不容易被其他大灣區城市取代。反之，由於市場融合、「做大個餅」，這些工種的生意反而會多了，他們是大灣區融合的得益者。當然，這是撇除地緣政治因素影響之後而言。

港澳辦主任夏寶龍最近呼籲，每一名香港市民應以大局為重，不應計較「小我」利益，而以香港和國家的「大我」為重要考慮。香港融入國家發展大局是大趨勢，不會逆轉。特區政府現在似乎只着眼融入大灣區的好處，但忽視了它對香港社會帶來的社會深層次問題。正如上面說，這些問題已經出現，政府需要正視。

作者是港大經管學院講師

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