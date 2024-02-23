財政預算案 應全面撤辣還是減辣？（文：葉秀亮） (09:00)

須澄清的是，此輪樓市泡沫爆破，主因是地產業界過去10多年來，持續把樓價推高至終需一爆的嚴重泡沫水平，有關人士不但不去檢討其昔日所作所為，還把所有責任全推給港府和官員，其中不當之處，相信政府亦十分清楚。

4個選項 不同結果

筆者只想在此以經濟學家身分指出，不同程度的減辣跟全面撤辣，將可能造成如下不同結果。當局可以此選擇最有利市民、經濟和政府的選項。

（1）若港府只把所有額外買家印花稅減至5%（或保留在7.5%），並留待樓價累跌50%時宣布全面撤辣，應可即時造成約6%反彈，進而為樓市築下一個堅實和不易再穿的底。一旦如此，現屆政府將可以適時的撤辣，在樓市泡沫爆破時成功為樓價築底，及避免樓價過度超跌。港府在經濟學界、其管治能力和國際評分將會有所提升。

（2）若港府保留公司和海外買家的7.5%額外買家印花稅，但把個人的第二個或以上物業的額外買家印花稅減至3.9%，港府則可嘗試在樓價累跌55%時才以全面撤辣為樓市築底。

（3）若港府保留公司和海外買家的7.5%額外買家印花稅，但把個人的第二個或以上物業的額外買家印花稅取消，港府宜留待樓價累跌60%時，才以全面撤辣為樓市築底。

（4）若港府現階段接受地產業界的建議全面撤辣，那正如筆者早前文章所述，港府將陷「無招守險」的困局，香港樓價頂多能在全面撤辣初期出現「迴光返照」式的短暫反彈，之後就是許多輪跌浪，直至樓價累跌75%或以上才有望逐步止跌回穩，這將意味相當漫長的嚴重衰退。相反，若選第一個選項，香港應可在下屆特首選舉前出現經濟回暖。

最後，筆者亦想各大地產商慎重思考，若貪圖短期反彈而催谷政府選第四個選項（現階段全面撤辣），往後日子將更難捱和更漫長；反而第一個選項的痛苦更小，更重要的是約兩年後就可再來過。孰優孰劣，務請三思。

（聯絡電郵：aslyip@cuhk.edu.hk）

作者是香港中大及浸大經濟系兼職講師、新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所高級研究顧問

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