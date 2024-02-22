中東戰火 將嚴重影響烏克蘭（文：Emil Avdaliani） (09:00)

中東地區正陷入混亂，儘管情况仍然受控（managed），但有迹象顯示該地區的整體地緣政治局勢可能會迅速脫序，這會增加西方進一步減弱支援基輔的可能性。

中東局勢分散西方注意力

在加沙的戰爭、逐漸顯露的紅海危機，以及伊朗與美國的緊張關係——後者早前甚至導致3名美兵被殺——這些事態發展，是世界秩序變化的明顯信號。我們正在踏入未知的領域，國際關係已變得更為混亂，從前的穩定性幾近蕩然無存。

因此，烏克蘭的長遠前景並不樂觀。在中東的戰爭和緊張形勢，分散了集體西方（collective West）的注意力，尤其是美國。而俄國及其他歐亞大陸強權巧妙地利用此一勢頭，以在不論是於中東本身或其相應地緣政治場域推進自身利益。還有一系列如伊朗、沙特阿拉伯、土耳其的所謂中等強權（middle powers），它們往往會利用大國的弱點來強化自身形象。

然而，上述的注意力分散是一個艱巨挑戰。美國長期以來都將其「硬實力」（hard power）用於應對更為緊迫、影響較小的麻煩上，而非聚焦於長期、系統性的挑戰。2000年代初的反恐戰爭，就被俄國適切地利用來鞏固其在周邊地理區域的地位。

莫斯科如今認為，中東戰火是另一個分心的事例，更重要的是，它確認了由美國領導之全球秩序是多麼的有缺陷，而距離一個真實和公正的多極世界（multipolar world）出現，時間已所剩無幾。

中東如今再一次成為關鍵的地緣政治場域；就連在加沙戰爭前還在重新考慮其中東定位、並對烏克蘭和印太地區給予更大關注的美國，現時也尋求重奪在中東的主要角色。然而從加沙到紅海到伊拉克和敘利亞，不斷加劇的地緣政治緊張形勢顯示，華府將怎樣維持其重要角色，目前尚不明確。這在很大程度上取決於美方為紅海帶來秩序，以至促進阿拉伯國家與以色列和解的能力。

而迄今為止，上述兩項議題的進展甚微。沙特宣布，除非達成「兩國方案」，否則不會出現和解；惟以國現屆政府已排除這個設想。另一方面，美國及其盟友對也門胡塞武裝陣地發動的報復攻擊，也未帶來任何有意義的成果——要麼是攻擊力度不夠強大，要麼是發動得太遲，使胡塞現時能夠重新集結，以新的活力投射其力量。

美國分心 影響援烏

鑑於在烏克蘭的戰事很可能演變成長期戰爭，美國的任何分心，都將會嚴重影響基輔。在此之上，還有已存在於部分西方國家、對持續軍援烏克蘭的矛盾心理。後者的地面反攻行動並未達到預期效果，激起了有關烏克蘭究竟有多大能力去擊敗受戰壕良好保護的俄國軍隊之爭論。

俄將加緊在烏國推進

儘管在西方，許多人或者會認為莫斯科是認真考慮在烏克蘭實現某種和平，惟這仍然是不大可能的，主要是因為克里姆林宮目前的看法遠不如一年前那麼黯淡。中東爆發更大規模戰火的可能性，是真實存在，因為有太多美國無法控制的變數，也因為後者針對伊朗所支持之組織的威懾措施不起作用。如此也意味着，無論美國如何努力，其力量都正在危險地分散於多個戰區（theaters of war）。

莫斯科知悉這一點，它將會更大力度在烏克蘭推進——僅保留其佔領的領土，並不足夠。俄國領袖很可能會要求額外的緩衝區或非軍事區；擴張後的俄羅斯也會希望得到安全保證，如2022年發動入侵之前那樣。事實上，這就是幾個世紀以來俄羅斯帝國的擴展方式。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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