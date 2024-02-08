香港要重新思考「超級聯繫人」策略（上）（文：劉浩典） (09:00)

自2008至2009年環球金融危機及新冠疫症以來，世界經濟發生了劇變。當下本港經濟困境應該引發人們深刻反思，香港需要做什麼去保持其在全球經濟裏的相關性（relevance）。在一個全球化退潮、兩極化加劇的世界中，香港必須細想它作為中國內地「超級聯繫人」的基本策略，是否（仍然）適合未來發展。

過去26年的證據指向一個無可避免的結論：即使作為中國內地的超級聯繫人，是香港持續增長和繁榮的必要條件，但這並非充分條件。香港應該奮鬥力爭不止於擔當內地的超級聯繫人。至少有3個論點支持這個結論。

超級聯繫人無助香港超越亞洲其他樞紐

首先，雖然擔當中國大陸（過去30年裏世界上增速最快、最具活力之經濟體）的超級聯繫人，但香港經濟增長卻遠遠落後於新加坡。就在2003年，本港人均GDP（約2.6萬美元）與新加坡大致相同；如今，後者人均GDP比香港高出近70%（見圖）——儘管事實上中國大陸於過去30年的增速遠超東南亞地區。

顯然，星洲的優秀經濟表現並不僅僅因為它是東南亞的超級聯繫人。相反，新加坡在電子、石油化工、製藥、生物科技、精密工程等幾個高增值產業裏，確立了自身於全球價值鏈的關鍵節點地位。相比之下，香港經濟已變得過度專精（overly specialised）於服務業——金融和保險、房地產、貿易與物流、旅遊業，並過度依賴內地增長。

香港增長模式的支持者宣稱，相比新加坡，前者的生產力更高，因為它更多地由市場驅動、更為依靠私營企業，較少依賴政府干預，故不大容易受政府的失誤和腐敗所影響。星洲模式的批評者也表示，其過於多元化、過度由國家驅動，及過分依賴資本和（外國）勞動力的注入。約30年前，經濟學家如Paul Krugman和Alwyn Young曾提出，香港增長模式比新加坡更具可持續性，因為香港的增長是由全要素生產力（total factor productivity(TFP)，一個衡量創新的指標）所引領，而星洲的增長則主要靠要素積累（factor accumulation）驅動。

兩人的預測並無實現。過去30年，幾乎無證據顯示香港經濟比新加坡有更高的TFP增長，或更具創新性。同時，隨着香港經濟愈趨專精及依賴內地增長，在效率上的提升，或許已經被經濟多樣性和韌性的喪失所抵消。

減香港經濟多樣性 過度依賴內地

有關區域整合（regional integration）的文獻，大多正面：當經濟體與更大的市場整合，它們會增長得更快。惟文獻亦強調較細小經濟體面對的一些風險——香港也應該時刻警惕這些風險——例如公司和人才可能會離開，去規模更大、增長更快的市場尋找更好機遇；製造業或會被掏空，而喪失此產業會減少技術轉移和升級的機會；經濟多樣化程度較低，亦會加劇較細小經濟體對於特定產業衝擊的脆弱性。

除了這些眾所周知的整合風險，香港還因為其聯繫匯率制度而放棄了一個重要的宏觀經濟穩定工具——利率控制。過去兩年，隨着美國為對抗通脹而調高利率，美元兌其他主要貨幣升值。而由於內地復蘇乏力，香港並未面臨通脹問題；反之，香港需要降低利率來支持投資，以及較弱的港元去幫助出口商。惟香港束手無策——因港元掛鈎美元，使金管局不得不多番介入捍衛港元。這反過來又提高了香港的利率，結果適得其反。

遭受「兩個世界」帶來的最壞局面

過去兩年，作為超級聯繫人再加上與美元掛鈎，不單沒有令香港得以享受「兩個世界」的好處，反而可能使香港遭受「兩個世界」各自帶來的最壞局面：中國內地的結構問題，意味着它沒有出現疫後反彈；而跟美元掛鈎，則剝奪了香港下調利率去支撐內需的能力。

展望未來，今年美國可能會降低利率，這將緩和對港元的壓力，並使本港利率調節至更適合香港情况的水平。然而，香港對內地增長的過度依賴將不會在短期內減輕。當未來10年中國內地GDP增速可能放緩至3%到4%，若認為香港增長不會受到不利影響，那就未免過於（甚至盲目）樂觀了。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面。本文是作者根據其於1月27日「Hong Kong in a Polarized World: Still a Super-connector and East-West Intermediary?」政策對話中的演講整理寫成。下篇將於2月15日(周四)刊出。）

作者是香港科技大學公共政策實務教授及高級講師

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