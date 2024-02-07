今日堂前常煮翠 金棺難慰民怨懟 ——美斯不出場與「閒人趕出場」的思考（文：劉銳紹） (09:00)

（1）強者留予空間 對弱者不留空間

一、先談近期幾件「小事」。第一件是2019年以「非建制派」背景參與區議會選舉落敗的羅庭輝，在年宵市場開鑼前3日被終止租用資格。此事有3點值得注意。

──像上次取消民主黨人成功競投的資格一樣，當局同樣採用規例中的「毋須交代原因」。表面上當局按例辦事，但這進一步令人質疑規例的合理性。近年內地官場流行一句話：「有什麼要走的程序，你們替我走過去。」換言之，「走（過）程序」就是「正義合理」，成了「走過場」的加強版，實質只是「透過合法程序」來達到不合理的結果。

──這次事件當事人的政治色彩更淡，而且當局是急煞車、不留空間，不知具體原因。外界的感覺只會是「有殺錯無放過」。也許過去有些事情「還未發現」，或者忽然氣候變了，現在不能掛一漏萬。這種趕盡殺絕的潛意識，只會成為「由治及興」的毒藥。

──這也反映合約精神的破壞，表面上有例可依，但背約行動已把規例的精神砸爛。雖然此事對外商來說只是小事一樁，但由微知著，如被外界抓着辮子，積累下來的「小事」就會變成大事。當局對「政治的空間藝術」認知多少？可想而知。

二、劇團「小伙子理想空間」租用香港兆基創意書院演出，但校方引述教育局指示而急煞車。表面上，有權的一方均按指引、指示辦事，惟值得思考的是：

──教育局稱收到「有人投訴劇團團員的網上言論」，但是誰？不知道。其次，涉及的言論相信是2019年期間出現的；但如果有問題，警方或國安處不是早應該跟進嗎？但沒有，顯示不是重大的問題。

──當局收到投訴即採取行動，指示煞停，惟有沒有跟當事人求證投訴是否準確？有沒有抗辯機會？若證實投訴不能成立，有沒有給予上演機會？這些都涉及如何對待年輕人發展的深度問題。今天青年經歷過去幾年的傷痛，有些寄情於文化創作和事業，但這又是當局感到敏感的領域，會不會成為「軟對抗」的園地？倘把這些無限擴大，正是扼殺年輕人和本地創作的「權力恐懼感」。

三、演藝學院煞停學生畢業劇，引起的迷思和疑惑更多。

──被取消的《一個無政府主義者的意外死亡》，是諾貝爾文學獎得主達里奧福（Dario Fo）的代表作，曾多次在內地上演，在港也演出過，一直沒有問題。為什麼現在忽然不能演出？

──與「小伙子理想空間」團員被投訴不同，至擱筆前未聽聞外界（包括官方）對這次演出的劇目、演員或某一方面有任何投訴。那麼壓力（如有的話）來自何方？若硬要聯想的，也許就是「無政府主義者」幾個字，但這是否煞車的原因？

四、電競版亞洲盃遊戲程式eFootball比賽在卡塔爾舉行，港隊因隊名不能顯示「Hong Kong, China」而主動退賽。有關方面表示這是「為免引起不必要糾紛」，但卻引起更要思考的問題。

──倘說「直播畫面不斷出現『香港』（而不是『中國香港』），令人感覺不適宜」，可是國際邁阿密來港卻是與「香港隊」（而不是「中國香港」）作賽，連官方的宣傳材料也是這樣說。何解？

有關人士解說，電競賽是正式國際比賽，而國際邁阿密與港隊則是表演賽，性質不同。然則，這是以名字為重？還是以實際影響為重？國際邁阿密來港，其網站和國際傳媒一直只用「香港隊」而不是「中國香港」，從官方角度看，國際影響不是「更差」嗎？為什麼沒有人異議？說穿了，因為「需要人家來」；如因為堅持名稱或取消比賽，只會搵自己笨。

──在很多活動被視為「敏感」之後，電競進一步成為年輕人寄託心情的項目。如今，艱苦訓練多年的隊員「被主動退賽」，只能說「不理想，但理解」。可是，諸如此類因虛的政治（與其他政治實務不同）而影響了實的工作，那又怎樣說得過去呢？

（2）上述事件反映什麼及如何應對

──那一種無形的政治恐懼感，已由人人自律變成人人自危，繼而人人自保。過去，這種恐懼感只在政治層面；如今已擴大至幾乎所有層面，甚至到了唯政治正確層面。但什麼才是政治正確？卻從來是一種猜謎遊戲，無人拿揑得準。這種恐懼的來源，不是執行者，而是權力的來源者，惟經過執行者就變得更恐怖。此外，壓力只會向下卸，而不會向上頂，才會出現「閒人趕出場」、「今日堂前常煮翠」的亂象。

──這次「美斯不落場」的詳情仍有待披露，而國際邁阿密、美斯和碧咸，以至中介機構，都有不善之處，他們都負了港人和球迷的期望，也要付出聲譽和日後可能出現的代價。但把「美斯事件」與上述本地事件比較，港府的反應卻暴露了一點，就是對無權無勢無財和本地弱者，官方可以「烹紅煮翠」；但對有財勢、權謀（甚至蠱惑）、國際影響和「敢頂」的力量，官方往往「冇符」，只能「努力跟進」。何也？

──即使外國人看了這場球賽，由頭到尾都是邁阿密與「香港隊」比賽，但也不會把香港視為「國家」。一直以來，堅持「香港」或「中國香港」的只是政治角度的感覺，不會根本上否定中國對香港的主權。

有人說，如今形勢不同，危險因素增加，有人會鑽空子，必須堅持講政治。我不反對，惟官方日後面對這類名實之異時，應以實務和實利為重，並多考慮減少副作用和反作用。

舉例說，回歸後曾有一個郵政新聞：從外國寄信來港，如果只寫「香港」而不寫「中國香港」，到時會否寄到？答案是：會！另一個例子是：多年前台北發生地震，港人捐款救災，但台灣方面的入帳戶口有「中華民國」字眼，到底銀行是否可以匯款？答案是：可以。當年，北京接納台灣以「中華台北」名義參與國際奧委會等組織，也是從實務出發，而不是「亂槍掃射」。

總之，從寬鬆靈活的角度思考和處理問題，才不會「今日堂前常煮翠」；否則香港半死不生，縱有銀槨金棺，也難慰民間怨懟！

作者是時事評論員

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