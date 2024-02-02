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中東新秩序的開始（文：Emil Avdaliani） (09:00)

中東正陷入混亂——那仍然是一個受控的混亂（a managed chaos），但地緣政治緊張局勢可能會失控。在一年多之前，此地區還被認為是一個不再關鍵的地理區域，那裏的地緣政治麻煩似已平息，而作為傳統大國的美國也將目光投向別處；不過，現在中東又回到全球地緣政治的前沿了。

重返強權議程上

現時於中東發生的許多事情，都被誇大了。整個地區在經濟上並不舉足輕重，也沒有能夠公開挑戰大國的強權。這區域仍然被遠方的俄羅斯、中國、印度和美國夾在中間，令中東變得脆弱和高度不穩定。

然而，在加沙的戰爭、逐漸顯露的紅海危機、以色列對黎巴嫩真主黨及身處敘利亞之伊朗軍官的攻擊，以至伊朗對中東各處的不同什葉派和遜尼派行為體（actors）的積極支持，使中東成為全球地緣政治變化的焦點。在此之上，還有伊朗與巴基斯坦的近期緊張關係，導致兩國互炸對方領土。

因此，中東重返主要強權的議程中。更準確地說，俄國、中國甚至印度都沒有停止過將該地區視為關鍵區域，惟美國的想法則有所改變——於過去幾年，它似乎將注意力轉向在烏克蘭的戰爭，以及在印太地區跟中國開展更激烈競爭。

美不能承受影響力下降

中東最近發生的事件顯示，華府不能承受其在該地區影響力的下降。事實上，美國現時堅信有需要加強其地位；對美國領導層來說，若非如此的話，則標誌着中東現行力量平衡的崩潰，以及引發有利於其他行為體的全新秩序。

不過，美國將如何維持其態勢（posture），仍然是未知數。美國威望的支柱，在於它宣稱有能力將以色列與主要阿拉伯國家帶到談判桌，並且有力量去維持航線安全。這兩個使命現時都岌岌可危，尤其是沙特阿拉伯與以色列的和好——因為對沙特來說，在加沙發生殘酷戰爭期間與猶太國家的任何重大和解，只會引起遍及阿拉伯世界的負面反應。

這意味着沙特將傾向採取觀望策略，並可能試圖從美國索取盡可能多的讓步；其中最突出的，會是進入美國軍工界的便捷途徑、潛在轉移某種民用核技術，以及可能牽涉華府安全保證的擴大軍事和安全合作。至少，兩國領導層的聲明是如此暗示。

從全球視角來看，中東的紛亂並非孤立事件，而是與世界秩序的變化交織一起。新興的體系將更混亂、殘酷，更少以多邊主義為基礎，並充斥挑戰和公然威脅。再加上氣候變化、供應鏈之不安全性及潛在的新流行病，這些變化確實是全方位的，且會隨着每一個新的不穩定性而變得更具威脅。

然而，變化中的中東秩序確實有利於部分行為體——更多的是對於所謂中等強權，而不是如美國、中國、俄國或歐盟等大國。伊朗、沙特、土耳其利用大國之間日益加劇的對立，恰當地選擇不站在任何大國一方。在一個愈來愈趨向多重結盟（multi-aligned）的世界中，過度依賴（overdependence）現時被視為會危及國家利益。

過度擁擠的地緣政治空間

在中東，已不再是美國與全球恐怖主義的角力，不再是美國對抗獨裁統治。在如此多樣的行為體於這片橫跨地中海、巴基斯坦以至中亞的地區競逐影響力之下，中東現時已變成「地緣政治上過度擁擠的空間」（geopolitically overcrowded space），情况是難以跟過去幾個世紀的任何其他時期類比。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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