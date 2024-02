華爾街市况與大街的感受（文：陳智傑） (09:00)

在解讀美國金融和經濟概况時,有兩個常見的辭彙:華爾街(Wall Street)和大街(Main Street)。華爾街是指美國的金融和商界精英;大街則是指一般美國家庭和民眾的生活。在股市樓市一起上升、商界和民眾一起「發大財」的日子,華爾街與大街之間,通常都無重大矛盾。然而一旦形勢逆轉,股市和樓市的波動,漸漸演變為社會經濟民生的動盪,華爾街與大街之間的矛盾便會尖銳起來。

華爾街股災 演變成制度信任問題

美國自2006年起爆發次按危機。簡單來說,次級按揭讓未能取得一般按揭貸款的美國家庭,透過機構擔保取得按揭貸款買樓。當愈來愈多人還不起貸款,由次級按揭衍生的投資產品便會迅速貶值,令大量投資者蒙受損失。次按危機後來演變為金融海嘯,美國及歐洲市場因金融資產危機而發生大規模的資金鏈斷裂,迫使美國實行零利率政策降低融資成本,並且動用公帑注資大企業,防止出現企業倒閉潮。

看到如今牛氣冲天的美國股市,我禁不住翻開一本舊書——由美國耶魯大學政治科學家 Jacob S. Hacker於2006年由牛津大學出版社出版、2008年再版的The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream。作者以平易近人的文字,穿梭於經濟數據和一般美國家庭生活實况,記下了在次按危機下華爾街的股災,如何演變為美國社會的制度信任問題。

這個社會未必人人「炒股票」,故此股市起伏未必會馬上掀起社會波動。然而,當金融價格波及社會資產價值、個人財富以至是生活質素,股壇風波便會漸漸變為社會風暴。首先,大家的退休金或相關的強制供款,都會投放到金融市場賺取回報。假如退休金因金融市况波動而化為烏有,則不會再只是投資者的個人問題——民情必然會有「誰搬走了我的芝士(who move my cheese)」的義憤。

再者便是房價。社會的物業價格跟金融市况的資金流向,從來都息息相關。金融市場價格大跌,資金會外流,物業價格亦拾級而下。然而,房價不單是一個指數,它更是一個個家庭的「靠山」;就算是自住物業,往往都有按揭貸款。房價滾下來,銀行的物業估價大跌,通常便「下雨收傘」。無數美國家庭,便在金融海嘯的日子被按揭銀行追收市值差價,甚至因「斷供」而被收回房子;即使留得住房子,也要節衣縮食,生怕有一天無家可歸。

「美國夢」碎 夾雜暴怒民氣

華爾街和大街,便是金融市場跟經濟民生的關係。金融乃百業之母,資金是社會的血。當金融市場萎靡不振,經濟民生「貧血」是早晚的事。除了失業率等傳統指標之外,Hacker教授在書中列出不少有趣數據:美國人數十年來,愈來愈擔心被裁員,家庭收入的波幅愈來愈大,連高學歷人士都難免於這種焦慮不安。經濟周期和失業率有起有跌,但民眾對就業前境和個人際遇的信心,則更是「美國夢」的問題。只要「美國夢」猶在,一時間的失業和困苦,未必能夠動搖美國社會的根基;一旦「美國夢」碎了,夾雜了暴怒和失落的民氣,則不可同日而語。

在Hacker教授一書問世後約10年,於2017年3月14日,美國《華爾街日報》(Wall Street Journal)刊登了一篇人物故事。在2008年,一個名為Marty Bannon的美國老人,憤恨地看着有關美國通訊公司AT&T的股價消息。這名美國老人辛辛勤勤、養活了數名孩子、把勞動一生的錢財投放在一家美國「藍籌」大公司,打算以這公司的股息養老。結果一場次按危機,再來一場金融海嘯,這名老人家便一無所有。不過,他的憤恨、失落和暴怒,大概動不了美國政壇和股壇。

然而,他有一個兒子——班農(Steve Bannon)。班農是特朗普(Donald Trump)於2017年入主白宮時的首席策略師(Chief Strategist)。於這篇人物故事中,班農訴說了華爾街的金融和商業精英是如何有負美國民眾、有負國家。在金融海嘯困擾美國的歲月,大街的民眾發起「佔領華爾街」運動,稱呼這些商業精英為坐食民脂民膏的「肥貓」。在特朗普於2016年11月勝出美國總統選舉時,便有分析指他的票源來自所謂的「鐵鏽帶」(Rust Belt),即一些工業和經濟萎縮、不滿未能分享「美國夢」的地區。

內地香港今面對大考驗 怎參詳美國經歷

十年一覺揚州夢。如今美國金融市况又再領導全球,已經從金融海嘯的風浪挺過來了。Hacker教授在書中所載的問題,也許再一次被華爾街的牛氣冲淡。相反,在10多年前成功度過金融海嘯的內地和香港,其金融市場如今正面對巨大考驗。美國金融市場和社會經濟在這10多年所經歷的故事,我們可以如何參詳?我們能夠如何阻止「華爾街」的金融市况波幅,不幸演化為「大街」的社會動盪?

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)