社福界數碼轉型：AI可否取代人類社工？（文：黃偉豪） (09:00)

雖然AI是科學，但很多人對AI的理解，卻等同荷李活的電影，經常害怕AI會統治世界、把人類變成奴隸，甚至帶來人類的滅亡等。雖然不能排除這些情况或會有朝一日成為事實，惟目前現實世界中的AI科學發展，卻比一般人的理解和電影中的情節慢得多。例如，ChatGPT的表現儘管令人眼前一亮，但背後的原理並非已成功製造了一部懂得像人類一樣會思考的機器，而是一套「估計下一個會出現的字是什麼」的演算法（algorithm），基本原理簡單至極。

AI發展的3個階段

從科幻小說和電影回歸現實，在AI研究中可以分為3個階段；而目前的AI發展，其實仍處於剛剛起步的第一個階段，AI的整體智慧和能力絕對比人類低。這3個階段中，第一階段是機器學習（machine learning），專注於訓練AI解決一些專門和單一的問題，特別是一些着重邏輯和計算，及重複性和可確定性強、電腦較具優勢的工作。這被稱為「狹窄人工智能」（narrow AI）或「弱人工智能」（weak AI）。

AI的第二階段，是要發展跟人類具有相同智慧、思考能力媲美人類、能夠有一般解難能力、處理多變和不同情境下的問題的AI。這階段的AI被稱為「人工通用智能」（artificial general intelligence，簡稱AGI）或「強人工智能」（strong AI）。如果你到訪開發ChatGPT的OpenAI公司網站，便見到它清楚表明開發AGI是其最終目標。

可是，AGI的開發仍然只是希望，並非現實。要令AI能夠擁有跟人類一樣的思考能力，必須使AI能夠符合有創造和想像力、具備抽象思維（abstract thinking）、將智慧轉換至不同情境的思考（transfer thinking），以及常識（common sense）等多個條件。現時來說，難度甚高。目前人類仍然是遠較AI聰明和優勝，我們絕不應妄自菲薄。

所以有不少人提出，「人工智能」這個名稱有誤導成分，甚至是一個為市場推廣（marketing）而設立的名稱，因為現時的人工智能跟真實人類智能相距甚遠，可以是完全兩回事。事實上，OECD（經濟合作暨發展組織）早期對AI的定義，仍有「與人類相似」（human-like）這字眼；但為免混淆視聽，現已用「以機器為本」（machine-based）這個更客觀和貼切的字眼代替。

至於AI研究和發展的第三個及最終階段，自然是要創造比人類更聰明、能力更強的AI。倘若這階段真的出現的話，人類被AI統治及AI使人類滅絕的科幻電影情節，便有機會成真。

不過，在目前我們仍是處於AI發展的第一階段來說，似乎憂慮AI取代人類，恐怕只是杞人憂天的行為。就以無人車的發展為例，當幾乎每一個成年人都可以在經過訓練後，考取到車牌及正常操作車輛的時候，但無人車在經過多年投資和研發，連駕駛汽車的最基本要求「不要撞車」（don't crash）都未能做到，大家便不難明白，AI要由現時的第一階段走進第二階段，仍有很遠距離，更遑論遙不可及的第三階段。

「感知就是現實」 決策或釀連串問題

然而在公共管理和公共政策中有一句名言，就是「感知就是現實」（perception is reality）——意思是指很多時決策者及管理層所制定的政策和措施，是基於他們的主觀感知和信念，因而未必跟客觀的事實掛鈎。所以，即使在現實世界裏人類的能力仍然比AI強，惟只要決策者有不一樣的感知，也會帶動有關的政策發展，從而產生矛盾和一連串問題。

在AI冒起的大趨勢下，透過AI在社福界中推動「數碼轉型」（digital transformation），也成為了一個世界性的潮流。AI擁有人類智慧在科技上仍然不可能，而筆者平日也有不少機會與社福界人士接觸，在認識的社工當中，也沒有一個認為AI有能力取代人類社工。惟根據「感知就是現實」的原理，在AI能力和效率經常被誇大的大環境裏，及開發AI的科技公司的推銷和吹捧，再加上財政壓力和縮減開支，現實上確有「用AI取代社工」的壓力出現。

用AI代替人類社工 犧牲弱勢社群利益

面對這些威脅和疑問，一些針對這議題的學術研究便帶來啟發。其中一個研究（註1）指出，在社福界中運用AI等「自動決策」（algorithmic decision-making，簡稱ADM）系統的最大問題，是取代了社工工作中最重要的「關係性參與」（relational engagement），亦即破壞了社會工作中人與人的信任和互動，使其失去以生命影響生命的能力及使命，令整個社工界喪失靈魂和專業。而AI的速度和效率，往往是建基於歸納和簡化，換句話說，ADM無形中是減低了受助人可以得到的建議和選擇。

同樣道理，另一研究（註2）提出AI與社會工作的最格格不入之處，在於否定了社工對每個人及其處境都有其獨特性的「人在情境」（person-in-situation）的核心理論和價值。AI只可處理無情和冰冷的既定程式，惟只有社工才能夠有情地處理每個人面對的無常，從而做到人間送暖。

雖然AI隨着ChatGPT等生成式AI的面世，而出現了革命性的發展，但它的客觀成就跟很多人的主觀期望，仍存在一段頗大距離。AI並不能取代人類當社工，其任務是處理機器化的工作，使社工能夠專注其天職。而在社福界推動的數碼轉型中，若要勉強推行用AI代理人類當社工，犧牲的只會是受助人，特別是弱勢社群的利益。

AI年代的真正挑戰

作一個簡單總結：很多對於AI的憂慮和恐慌，是基於想像多於現實。在現時AI發展處於第一階段的情况下，AI取代及威脅人類存亡之說，仍是言之過早。不過在AI革命的年代，即使人類不會被取代，但不代表我們什麼都不需要做；如何透過AI自我提升、增值和轉型，將是大趨勢。在AI年代，真正的挑戰並非AI取代人類，而是懂得善用AI的人，淘汰拒絕擁抱AI及與科技並進的舊一代。

註1：James, P., Lal, J., Liao, A., Magee, L., & Soldatic, K. (2023). Algorithmic decision-making in social work practice and pedagogy: confronting the competency/critique dilemma. Social Work Education, 1-18.

註2：Lehtiniemi, T. (2023). Contextual social valences for artificial intelligence: anticipation that matters in social work. Information, Communication & Society, 1-16.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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