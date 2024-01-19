垃圾徵費是經濟問題還是道德問題？（文：張俊聲） (09:00)

所謂「污染者自付」原則（polluter pays principle），是指要求每一名污染者支付費用以處理和清除各自造成的污染。在此原則下，尋求一種最具經濟效益的方式處理廢物，按常理判斷，屬理智之舉。簡單而言，在公眾地方胡亂棄置廢物，或者因沒有將垃圾放進指定膠袋後棄置而最終被檢控和罰款，是得不償失、因小失大。

再思「污染者自付」原則

問題來了：一個人（下稱甲方）通過另一個人或機構（下稱乙方）放置於一個大家共同使用的空間（例如辦公室、後樓梯、廁所）的指定垃圾袋去棄置「自己」（泛指甲方）製造的廢物，有沒有履行「污染者自付」原則？

首先，倘甲方是在乙方同意下，合理地使用有關空間，而乙方亦無限制甲方使用其放置的指定垃圾袋，大概可以理解為乙方願意代表甲方承擔相關處理費用。如此情况下，乙方可以向甲方要求攤分有關成本，或者將垃圾處理的開支作為一種交換條件，例如視作甲方所享的福利之一。

假設上述邏輯無誤，甲方若先將垃圾放在自行購置的指定垃圾袋中，再由乙方使用其購置的第二個指定垃圾袋所收集，便似乎未能達到最大經濟效益。

但問題又來了：有一種說法是，甲方應自行處理自己製造的垃圾，而不應將責任轉嫁乙方；即使乙方為甲方提供指定垃圾袋，充其量也只是一種「包底」角色。這種說法引起廣泛討論。簡單來說，一個人自願（無論基於任何原因）為另一個人承擔處理垃圾的開支，是不智還是不該？

「着數咗」抑或「蝕底咗」

本港實施膠袋徵費政策多年，訂明零售商不能替顧客支付膠袋收費，否則屬犯罪，有關政策的原則基於《產品環保責任條例》闡明的生產者責任。消費者則從經濟效益角度衡量是否需買膠袋，即使有意或無意收取了零售商餽贈的膠袋，也不會被檢控，只是「着數咗」。10年過去，市民大多習慣了購物「唔使袋」，既慳錢又環保。

按「污染者自付」原則，由於垃圾製造者有責任支付費用以處理和清除自己所造成的污染，零售商不可免費派發，或以折扣發售用於都市固體廢物收費的指定袋，否則會被檢控。因此令人產生一種感覺是，在上述有關垃圾徵費的例子中，乙方（例如管理公司）自願或經協商後為甲方（例如業主／租客）準備一個指定垃圾袋，並容許其放置垃圾，也彷彿是一個道德上錯誤（唔應該做）的行為，但其實只是乙方「蝕底咗」而已。

當乙方發現甲方行為超越了原本雙方協定的安排，令乙方處理垃圾的成本不合理地增加，雙方自然會重新檢視和釐定新協議，毋須執法者介入和過分操心。

再說，當垃圾徵費實施後，有人會聯想到的是，某公司的僱員／某學校的學生可能會將家居垃圾帶到辦公室／學校棄置。說穿了，只要你有本事將大份的垃圾分成若干小份，並合法地棄置於指定垃圾袋中，那就當你贏了。

然而，相關行為並非完全無成本和風險（例如交通費用、運送過程中發生意外而衍生額外清潔開支、需承受他人目光、扣減薪金或增加學費等）。是否值得一試，是純粹理性的抉擇而非道德判斷。

懷念那個強調「清潔香港，人人有責」的美好時代，一切是如此簡單和純粹。現在當你發現公共地方有一件垃圾，「應該」做的竟然是先拿出手機或相機將它拍下來，然後舉報甚至公審。最後剩下的還是那件未被處理的垃圾，但消耗掉的則是已經苟延殘喘的信任關係。

倘合理的公民意識和良善價值觀被「污染」，相關代價最後都是要由社會「埋單」。值得嗎？

作者是港大社會工作及社會行政學系高級講師

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