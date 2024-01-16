「打卡」和「家訪」後 區議會如何發揮更大效能（文：林緻茵） (09:00)

地區治理架構完善後，相信各區民政處和區議會也希望盡快展現出「有為」的一面。不過，區議會的任期有4年那麼長，各區的「橋」除了要夠快外，也需要隨着時間推展而逐步深化；更重要的是，令這些「橋」確實能夠達到一些經濟和民生上的目標。既然區議會主席從此由民政專員擔任，區議員亦會盡力配合，假如真的有「好橋」，相信區內不會有阻力。筆者希望從「地區經濟」和「地區研究」兩個角度，分析新一屆區議會如何才能發揮更大作用。

綜觀各區民政處的提案，很多構思都是為了一個目的——「打卡」。自半年前「小紅書」傳來「在麥當勞道拿着麥當勞外賣」打卡後，不少人確信內地遊客興趣改變了，消費力也不及從前。現在他們不熱中名牌，轉而追求「深度」遊。不過，「打卡」究竟是到此一遊，還是深度旅遊？

「打卡」背後的文化內容

我們先假設各區提案純粹是為了吸引人打卡，透過「衝流量」讓更多人對港產生興趣。例如，中西區民政處建議在俗稱「高街鬼屋」的西營盤舊精神病院加設燈飾裝置，為參觀者提供「沉浸式體驗」之餘，亦為建築物「增添迷人的視覺效果」。以鬼屋作賣點，本來是有趣構思，而在bilibili和YouTube等影片分享平台上，靈異相關內容（content）確實有很高流量，容易得到關注。

不過，在高街鬼屋的拱門走廊加設極具現代感的LED燈光，是否與建築本身的特點（即神秘感和歷史感）相符？內地不時有一些有心人「自資修復」古蹟，重新上色後反而令古蹟失卻了原有風貌。又，打造一條「時光隧道」，是否就等同「沉浸式體驗」呢？放眼世界各地，以藝術文化振興地區經濟（尤其一些高齡化和人口嚴重流失的地區），讓該地重現生氣，例子比比皆是，關鍵是這些作品除了以吸引人打卡為目的，也必然與當地文化及環境扣連，亦有藝術家和當地人的參與。

據中西區民政處的介紹，「打卡」並非加設燈飾之唯一目的；當中的關鍵詞還有「認識此法定古蹟及其歷史」。

以靈異、懸疑主題作切入點，讓遊客認識當地歷史，並無不可，例如倫敦就有英國史上最有名的連環殺人犯「開膛手傑克」主題的「Jack the Ripper Tour」。這個已營辦多年的導覽不止是為了嚇人：開膛手傑克作案地點白教堂區（Whitechapel）在19世紀後期是一個移民集散地，故導覽所呈現的除了是懸案的現實場景外，還有當區在百多年前的生活苦况，以及多宗懸案如何推動當時維多利亞女王重整移民區。事實上，鬧鬼的傳聞以外，本港高街鬼屋本身就見證了百年的精神科創建史，也是很多電影的取景場地，附近亦有相關的東邊街美沙酮診所。「打卡」以外可以發揮的空間，實在多的是。

再來就是推動地區經濟的目標。就此，當局未有明確解釋，只稱是「為了搞活經濟」。近來有經濟學者呼籲，政府要着力吸引高消費力的商務客。而從剛推出的「日夜都繽紛」及40多項大型活動可見，政府也許是希望「大小通吃」。不過，就算是以精緻的深度旅遊路線吸引中低消費旅客，加點裝飾、加個牌坊，不一定能夠令各區變得吸引。很多旅遊KOL（意見領袖）的頻道，都會有一些名為「最失望旅遊景點」的影片。這些景點，不外乎都是設計的人覺得有gimmick（噱頭），但旅客親身到訪時就失望而回，最後反而變成負面宣傳。

家訪與地區研究的結合

除了「日夜都繽紛」，農曆新年前後，區議會還要在短期內完成一定數目的家訪。

各區區議員收到「家訪」任務後，有區議員就擔心因為種種限制（例如時間太短、私樓不歡迎家訪），他們最終只能探訪熟悉的街坊。假如家訪目的是深入了解居民狀况，那麼只找熟悉的街坊就是一個convenient sampling（任意抽樣），對於深入了解社區，並沒有太大幫助。不是說家訪沒有用，而是它需要與其他形式的研究互相配合。

近來內地「大興調查研究之風」，而研究必然是問題主導的。說到地區研究，目前最多的是區議會選舉（當然是完善前的選舉）相關文獻。至於一些以分析地區社經狀况（如居民的社會資本、弱勢群體社會參與，及社會孤立問題等）的社區研究（community study），過去中央政策組和政策創新與統籌辦事處都曾批出相關項目的資助。這些研究的重要性，在於透過當區數據調整政策和公共服務，亦有助於跨區比較。一些正在進行中或已經完成的社區研究項目，最終會被怎樣應用至政策、會如何與各區區議會的工作目標結合，區議員在家訪過程中觀察到的問題又會如何變成有系統的研究題目，反而更值得探討。

「各有各做」之弊

無論是搞地區經濟還是關愛社區，兩者都反映了一點，就是政策不能「各有各做」，缺乏整體目標。首先，目標要清晰：除夕煙花號稱大規模，但大批旅客不留港過夜，寧願通宵過關，其實已反映措施不一定能達到預期效果。其次是項目之間的關聯性：全港18區，區區有景點，但暫時還是看不出這些景點之間有何關連、有何共通的文化內容和故事。以日本仙台市為例，整個仙台市就是以藩始祖伊達政宗為題，貫穿大量景點，就連紀念品的卡通人物也是「獨眼」裝扮（伊達政宗有「獨眼龍」之稱）。旅客受這主題吸引，自然會走遍各區，留下來消費的時間亦自然更長。

最後是協調問題。旅遊本應是文體旅局負責，而目前的18區景點卻是由民青局下的民政處（及區議會）負責。兩局是否有共同目標？香港旅遊業要轉型，但假如18區把焦點放在「能不能讓人打卡」來規劃景點，此舉對於累積深度的文化和觀光資產，幫助有限。區議會任期還有4年，實在還有很多可以做事的空間。但假如每個人都只是看着自己手頭上的KPI（關鍵績效指標），而高層又沒有清晰的目標與規劃，是很難讓一個「行政主導」的政府發揮最大效能。

作者是公共政策顧問

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）