急症室增收費合情合理 唯須優化社區醫療政策（文：黎子駿） (09:00)

市民非存心濫用公共資源

筆者對此提議相當認同，除了有助稍降低財政赤字，亦可適度減輕急症室醫生處理非緊急個案的負擔。然而，雖然被歸類為非緊急，但現時到急症室求診病人的醫療需要卻是真實存在的；只顧提高服務收費而忽視市場上未有提供公營醫療服務以外的選擇，未免令一部分有實際需要的市民失望。

過度使用急症室服務的問題其實由來已久，主要歸咎於本港缺乏類似服務質素、時段及收費水平的非公營醫療服務，以處理非緊急醫療需要。事實上，由於私家門診服務大多不具規模，並只由一兩名醫生駐診，不大可能在非日間正常時段或一些較冷清的時段開診；加上醫管局急症服務「價廉物美」，故對非緊急服務使用者而言成為了絕佳替代品。可想而知，類似服務目前在港並無很大市場價值作為誘因，令私家門診參與提供。

問題是過去數據指出，私家門診在港的總體門診服務市場佔比逾六成，換言之情况可簡單理解為，在一些非日間正常時段，原本使用私家門診服務（即六成）的病人，會湧入醫管局急症室求診，令需求大增。這亦是筆者於上文選擇用「過度使用」而非傳媒常用的「濫用」一詞的原因——絕大部分市民尤其基層，並非存心濫用珍貴的公共資源，而是別無他法之下才被迫使用緊急服務，應付非緊急醫療需要。

要解決問題 應雙管齊下

若要全面解決問題，局方應雙管齊下，在增加急症室收費的同時，設法增加私營診所參與非日間正常時間門診服務的誘因，或以其他方式提高私人市場參與度。例如當局（發展局及醫衛局）可考慮在審批土地給予私家醫院營運商的時候增設條款，指明某時段必須提供某數目的某種服務，並於租金上提供相應適度補貼，以善用私營醫療機構對公眾健康貢獻的潛力；此外，當局亦可考慮好好利用近幾年建立覆蓋各區的、由不同非政府組織營運的地區康健中心，要求營運商提供適切服務，以補足公營醫療系統的不足。

筆者認為，政府及醫衛局應藉此契機，全面檢視現行社區醫療政策，在為公共財政開源之餘，亦盡力滿足提升香港人口公眾健康水平的政策目標。

作者是港大李嘉誠醫學院助理教授

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