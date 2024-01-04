節慶文化：人生和社會的時間印記（文：蔡曉瑩） (09:00)

關於節慶的研究，現時大多關注活動起源、傳統和意義，以及與當地社會和價值觀的關係。政策研究者亦指出，節慶活動對於社會凝聚力、身分認同和文化傳承有正面影響。節慶作為經濟活動場域，能夠促進跨行業及領域的資源共享，令傳統儀式、文化表演、農業生產及政治經濟產生協同效應，帶來可量化的效益，從而推動鄰近地區的可持續發展。

節慶作為一種體驗經濟

節慶亦被視為一種體驗經濟，強調消費者對於體驗和情感價值的追求。2023年除夕日，香港錄得該年的單日最高旅客量約27萬人次，在維港兩岸欣賞除夕煙花匯演的市民及旅客近48萬，足見節慶作為體驗經濟的重要價值。於節慶期間，市民及旅客在節慶當中體驗到獨特的文化活動，並將這些個人體驗轉化為消費價值，提高旅遊目的地的國際知名度和形象，吸引更多遊客和投資者。

節慶代表了一個國家或地區的獨特文化傳統和價值觀。節慶活動通常包括慶祝或宗教儀式、表演、音樂、舞蹈和飲食等元素，共同創造獨特的文化體驗。

節慶文化：傳統與價值觀的體現

節慶文化不但是慶祝的場合，更是文化傳承的平台。節慶通常是為慶祝和紀念特定事件或傳統，同時作為人際互動和分享的場合。通過節慶活動，我們可更了解和體現自己的文化身分，同時促進不同文化之間的交流和理解。

與親朋好友聊天聚會時，我們經常會以某年的節慶作為時間點，回想當時經歷和感受。人類學及社會科學家普遍認為，節慶是親友體現共同回憶的場合，為不同人的人生畫上相似的時間印記（註）。換言之，基於節慶的特殊性質，我們會更容易回憶某年農曆新年與親朋好友的活動，而非一個尋常的上班或上學日。

節慶容許人們和社會活動短暫脫離常態——節慶活動通常發生在特定時間點，例如新年、聖誕節、端午節等。這些時間點標誌着一個新開始、一個新循環，或一個歷史或宗教意義。節慶的時間維度，使社會大眾能夠在特定的時刻相聚，共同慶祝和紀念。這種集體的時間體驗不僅是一種娛樂活動，更是人們對於人生時間流逝和歷史演變的印記。

節慶期間，特定的食物被賦予了特殊意義和象徵，代表着吉祥、豐收、團圓等美好祝願。在華人社會，家人相聚搓湯圓、包餃子，象徵着一年圓滿、團圓。於西方家庭，全家人一起佈置聖誕樹，製作披薩、意粉，也賦予了感恩、祝福的美好願景。節慶食物的象徵意義，成為人際互動的符號及世代傳承的媒介。人們通過聚餐，表達對參與節慶的人的尊重和祝福，豐富了節慶的感官體驗。節慶食物不但是一種文化傳承，更讓人們可以重溫過去和寄望未來，並將回憶及傳統傳承給下一代。

節慶作為社會集體回憶

節慶活動對構建社會記憶，扮演重要角色。節慶活動不僅是個人回憶，更是整個社會的集體回憶。節慶活動通常代表着一個國家、一個地區或一個社群的獨特傳統和價值觀。部分節慶活動更成為我們的非物質文化遺產，成為一種無形的文化表現形式和生活實踐，例如節慶音樂及舞蹈、口述傳統及歷史、節慶儀式及美食等。

節慶不僅僅是一個慶祝的場所，更是一個重要的文化傳承和保育平台，反映一個社群的文化、歷史、地理背景，豐富人類的文化多樣性。

註：Frost, N. (2016). Anthropology and Festivals: Festival Ecologies. Ethnos, 81(4), 569-583.

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任、藝術設計系副系主任及助理教授

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