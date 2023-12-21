移民再潮漲？（文：郭樺、鄭宏泰） (09:00)

有意移民者回升近10百分點

如移民意欲上升非經濟帶來的漣漪，觀察者自然會聯想到政治的推動作用。例如改革後的區議會選舉強調「愛國者治港」原則，政府也宣布將於2024年內完成《基本法》第23條立法，屆時國家安全的紅線將更加明確。假設是這些政治因素導致移民意欲回升，應該能夠觀察到以下一些特點：

其一，雖然政治因素俱有普遍社會影響，但政治傾向不明確者和非建制派，應更可能在政治環境變化下增加移民意願，且最大變化應該體現在非建制派。其二，移民最大的本地因素（推動因素）和最大的外地因素（拉動因素）應該與政治和意識形態相關。在政治因素帶動移民意欲最高的兩年，即「反修例」事件爆發後的2020年和2021年，有移民意願者最多提及的本地因素和外地因素均指向政治。依此邏輯，今年應亦如是。其三，如本地政治因素起作用，社會整體對香港宜居的評價應走低，尤應以政治傾向不明確者和非建制派的評價下降為甚。

主因集中經濟民生 非由政治主導

分析亞太所數據資料，對比受訪市民政治傾向與移民外地意向的關係，雖然有移民意向的受訪者仍以非建制派為最多，但相比去年情况，非建制派和建制派有意欲移民者的比例均下降，而無明確政治傾向者的意欲移民外地比例有上升，從去年的20.8%上升到今年的34.4%（見圖）。此結果並不完全支持前述由政治因素推高移民意欲的第一假設。

從理性選擇的角度看，移民的心理動力源於本地無法實現的需求，需赴外地以獲取。從邏輯自洽（logic self-consistency）上說，移民最主要的本地因素和外地因素應相對應。今年最多受訪市民提及的本地因素雖與政治有關，但首要外地因素卻事關居住環境。此對應關係並不同於2020年和2021年移民意欲與政治因素高度相關時的模式，反而回歸到過去政治影響程度較低時的對應模式（見表）。

亞太所今次調查還發現，有移民意願受訪者比例雖較去年增加，但所有受訪者對香港的宜居評分並沒有變化，與去年維持一致。如果進一步分析不同政治傾向受訪者對香港宜居的評分，非建制派受訪者的評分不降反升，從39分上升到41分；無明確政治傾向者的評分相差很小；反而建制派有小幅下降（見圖）。此發現亦不符前述政治因素主導下的第三假設。

由上述3個主要指標觀察，本次受訪市民移民意願上升雖可能受到政治因素一定的影響，但並非由其主導。主要原因仍集中於居住狀况和生活指數等根深柢固的經濟民生問題。且至少於今年中，英國、澳洲等國已公開討論收緊移民，並已於近期公布相關政策，「趕搭尾班車」也可能是推高移民意願重要因素。

綜合近幾年觀察 移民潮似在退潮

綜合近幾年的觀察，從2020年開始，以西方價值認同者為源動力、希望靠攏所屬意識形態陣營的移民潮，似乎已處於退潮階段。而中美關係正趨向提升合作、控制衝突競爭的大背景下，加上西方極右勢力抬頭，最近常在選舉中佔優，反移民浪潮再起，此時頭也不回的選擇移民，甚有股市高峰期仍爭相入貨的味道，讓人覺得甚不明智。樸素的市井智慧反而應是「腳踏兩條船」般分散風險，靜觀其變。或者可以這樣說，現時欲移民者，似乎並非意識形態虔信者，至多是機會主義者。

從特區政府角度看，香港要保持中國最具國際化都市的獨特面貌，而不是「內向化」、「本土化」，必由人、財、貨物、信息等自由來去。香港需集中精力完善體制，建設好自身基礎設施、營商及生活環境，提升競爭力，尤應循已擘劃的藍圖逐步實現既定目標。至於本次「移民潮」會給香港帶來的影響，亞太所本次調查結果顯示，持正面或負面看法的比例與2022年調查相比沒太大變化，仍是多數持負面，惟認為「沒有影響」的，今次為25.6%，較去年的15.3%上升了10.3個百分點，此點特別令人玩味。

自由選擇去留 說明香港開放

香港長期被稱為移民社會，曾經出現無數移民潮，不少人成為香港的過客，香港則在無數移民的來來去去中獲得發展活力和競爭力，移民為香港建設作出的巨大貢獻眾所周知，亦深得肯定。當前移民再漲潮也好、快退潮也罷，最重要還是自由，那是香港發展的基石、營商生活之所繫。市民可自由選擇去留、移居何方，實在又鮮活地說明了香港的自由、開放。

作者郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

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