氣候行動攸關全球安全（文：博雷利、胡克斯特拉） (09:00)

氣候變化已經成為衝突和動亂風險倍增的主要因素。自2008年以來,洪水和熱浪等極端天氣事件,每年導致超過2000萬人被迫流離失所。到2050年,超過10億人可能無法得到足夠的水資源,超過2億人可能被迫遷移。

資源短缺 加劇地區暴力衝突

水資源短缺和糧食短缺,正在加劇薩赫勒(Sahel)地區、「非洲之角」和世界其他地區的暴力衝突。在20個最容易受到氣候變化影響的國家之中,有12個深陷衝突。獨裁國家正在利用動盪,試圖對脆弱的政府施加影響,以確保取得原料。如果我們在緩解和調適(mitigation and adaptation)方面付出的努力不能與氣候危機相匹配,以上的趨勢將會加速和蔓延,帶來真正災難的結果。

歐洲聯盟正在盡自己的力量來避免這個局面。根據《歐洲綠色協議》(European Green Deal),我們的目標是到2030年將溫室氣體排放量減少至少55%,確保42.5%以上的能源來自再生能源,並將能源效率提高至少11.7%。我們致力在2050年達至氣候中和。

實現這些目標的策略核心,是對二氧化碳排放定價。然而,單純對歐盟境內的生產活動徵收碳價,有可能只是將碳密集活動搬離歐盟。這種「碳泄漏」(carbon leakage)現象,意味着歐盟區域將失去就業機會,而全球碳排放量卻沒有任何減少。

這就是我們實施碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)的原因。該機制確保碳密集程度最高的進口產品,將與歐洲商品面對一致的碳價格。這不是保護主義;相反,這是必要的一步,確保我們進取的脫碳措施有益於全球氣候。

綠色轉型 重塑全球權力平衡

消費進口商品時會導致溫室氣體在歐盟境外排放,我們希望能夠就此承擔責任,因此我們嘗試「綠化」貿易政策。我們尤其希望確保進口的產品不再導致森林砍伐——這是對氣候和生物多樣性的最大威脅之一。我們知道,因這項歐盟法律而衍生的要求,正導致我們與一些合作伙伴的關係緊張。我們準備好支持他們落實這些措施,並共同應對森林砍伐的挑戰。

綠色轉型將重塑全球權力平衡。對歐盟來說,這個過程利弊兩相依:一方面,我們能夠減少對化石燃料的依賴,俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經說明,這種依賴會伴隨高昂的政治和經濟成本;另一方面,我們會產生新的依賴,例如對於關鍵原材料生產商。要避免這種結果——並鞏固安全——我們需要確保供應的分散和多元。為此,我們必須加強與非洲、拉丁美洲和南亞的聯繫,發展度身訂做的伙伴關係,在伙伴國家創造增值和創造就業機會。

實現能源目標 需中國支持

雖然歐洲對氣候變化負有重要的歷史責任,但我們今天的排放量僅佔全球的7.5%,這意味着在歐盟境內採取行動,對全球氣候的影響有限。因此,解決氣候變化問題,需要整個世界同心協力。多邊主義正面臨日益增加的壓力,如果能夠就實現巴黎氣候變化會議設定的目標達成一致意見,就不僅能夠確保我們的孩子有一個安全未來,而且還將表明多邊機構仍然可以實現目標。

COP28必須令世界加速。歐盟致力於推動逐步淘汰消耗量有增無減的化石燃料和化石燃料補貼,將能源效率措施加倍,並將全球再生能源容量增加兩倍。但要實現這一系列目標,我們需要其他工業化經濟體及中國的支持——儘管中國在再生能源方面取得了巨大進步,但煤炭燃燒量仍然超過世界其他國家的總和。

唯有當綠色轉型能夠體現公平和惠及所有人的時候,才能稱得上成功。最容易受到氣候變化影響的國家並沒有導致問題,卻有可能是最為首當其衝承擔後果。雖然這些國家必須成為全球淨零排放競賽的一員,但在氣候調適和綠色能源轉型方面,這些國家需要並且應該得到更大的支持。歐盟準備提供此類支援,並幫助合作伙伴避免重蹈我們過去的錯誤。

歐盟及其成員國和歐洲金融機構,在2022年向發展中經濟體的公共氣候融資項目兌付了285 億歐元(300億美元),冠絕同儕。此外,已開發經濟體最終有望實現目標,每年籌集1000億美元用於發展中國家的氣候調適與減緩項目。該項承諾將在2025年到期,我們必須思考下一步。

是時候促使公共和私人資金的流向與《巴黎氣候協議》所規定的目標保持一致,將氣候融資的規模,從數十億元倍增到數萬億元。同時,國際金融機構和多邊開發銀行需要推行改革,從而提供更多全球公共產品(global public goods)。新的損失和損害基金,需要適當的資金支援,而首批實質承諾令人鼓舞。在這方面,中國也將是不可或缺的合作伙伴。

在大國政治回歸、世界日益多極化的當下,協調一致的國際合作似乎有些困難。但在全球存亡關頭,我們必須成功。

(編者按:Project Syndicate版權所有;文章標題為本報編輯所擬,原題「Europe Knows that Climate Action Is Vital to Global Security」;文內分題為本報編輯所加)

作者博雷利(Josep Borrell)是歐盟外交與安全政策高級代表兼歐洲委員會副主席,胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)是歐盟委員會氣候行動委員