含情欲說宮中事 鸚鵡前頭不想言 ——從區議會投票看更深層次的問題（文：劉銳紹） (09:00)

（1）投票率的解讀 反映什麼問題

──這次區議會地方選區投票率是27.54%，於是各有解讀。舉例說：「這個投票率已接近30%的目標，已經很不錯了」，甚至有額首稱慶之感。可是，無論這是否中央的硬指標還是不存在的目標，為什麼要以（甚至鎖定）30%為比較對象，而不以2019年大約70%的高投票率作為比較基礎，從而尋找原因？

又如，有意見認為「現時的投票率保住了建制派的基本盤，已是中規中矩」。可是，「完善後的選舉制度」，不是應該可以吸引更多選民投票的嗎？為什麼「穩住基本盤」就那麼高興？還以「基本盤已成功全部動員」而沾沾自喜？同樣，政府「無所不用其極」（此語可圈可點），而投票率仍是區選歷年最低，但已感到滿意，這是基於什麼要求才會出現的心態？是接受眼前現實？還是想固定於今天的現實，作為日後不用再提升的既定事實？

──此外，年輕人的投票率如何？暫時未見詳細數據，希望有關方面盡快公布。從票站的普遍情况可見，各方對年輕人的投票率已心中有數。還有，中產地區的投票率也大幅下降（見《明報》昨日頭條）。這些角度比「穩住建制基本盤」更值得關注，因為年輕人和中產對新制度的支持才能說明問題：他們的投票率高，可以解讀為「開始心悅誠服」的苗頭；否則，只有建制派的基本盤，又如何證明「由治及興」？

──所以，怎樣解讀？得出什麼結論？不是問題。反而，為什麼選擇這些角度？這些角度是否主流共識？才是問題。換言之：選擇是基於大多數市民關心的重點？貼地抑或離地？還是建基於適應任務需要或自身利益？才是關鍵所在。如果脫離主流民意，那些解讀頂多可以說體現了各自的側重點和政治取向，是各取所需而已。

（2）官方努力與成本效益

──官方大力催谷，路人皆見，其努力毋庸質疑。而且，官方也盡力平衡，例如沒有對公務員下達硬指示，以免適得其反。如今，27.54%的投票率畢竟體現了「政府的動員能力相當高」，官方內部也感滿意，總算有個交代。

不過，隨之而來的問題更值得關注。這次投票用了多少經費？尤其是催谷投票的活動費、廣告費、行政費等。官方表示暫時未能總結，容後計算。外界關注的是，官方什麼時候公布？把各種經費與27.54%投票率（即略多於119萬票）相除，就可以知道平均每票的花費多少、成本效益是否合理？屆時可以進一步研究。

記得有一個建制大黨，曾在某次投票中把該黨的選舉經費、得票率和當選率作比較，發現付出遠高於民主派政黨所得票數和議席的平均值（按呈報的競選經費也可以大概計算出來）。官方如想鞏固「完善後制度的認受性」，建議盡快公布有關開支。

──當選的議員（包括年前的立法會議員）也應該跟進經費的問題，才能體現監督政府運作的責任。否則，時間遠去，市民只會質疑當選人能否為民發聲？例如疫情的詳細開支、資金流向，至今仍是宏觀數據，比不上詳細數據那樣可以安大眾之心。

──在投票過程中，電子選民名冊曾出現故障，這些技術上的問題有時難以避免，可以理解；但有些處理方法如能更細緻一點，或者解釋周詳一點，也許可以減少外界的聯想。例如，官方馬上啟動後備方案，採取紙本投票。很好，但為什麼忽略了後備雲端系統？又如，故障約半個小時，但投票時間卻延長一個半小時。官方認為合理，但邏輯何在？

從政治公關的手法角度看，假如在故障的半小時內馬上用紙本投票，但不延長投票時間，效果可能更佳，因為可以保留外界的想像空間：沒有延時也有接近30%的投票率，不是很好嗎？相反，延長了一個半小時，投票率仍只有27.54%，觀感不是更差嗎？其實，事情往往是閃念之間，抱着努力完成任務的心情？還是事前多想各種實務的心情？效果可能失之毫釐，差之千里。

（3）從市民的反應看整體氣氛

──由於沒有選擇，即使有選擇也被取消資格，致令投票已失去意義（至少泛民的支持者這樣想），投票率無法提升，是主要的原因。迴避這種現象，只是削足就履；如不認真解決，只會繼續讓選民感到「選舉是近親繁殖」而已。

──投票當日，港人離境人次超過30萬，是自從通關以來在星期日錄得的第二高。暫時無法證明這與投票率有關，但不排除在「鸚鵡前頭不想言」（也不想做）的驅使下，或許出現某種「逃票」的心態。

──此外，港府在投票前的宣傳攻勢，可以發揮催票效果，但也會產生疲勞轟炸的反感。加上官方過去經常指摘「軟對抗」，不能對區議會投票潑冷水，否則可能被視為違法或破壞性的行動，也令部分市民感到「鸚鵡前頭不想言」，並發展到「連多談也是變相捧場」，反正已「事不關己，己不勞心」，倒不如閉目養神，沉默是金。所以，官方不妨思考如何適度冷卻，待下次投票時適當加熱（例如讓更多可以反映民心的人參選），才可達到煉鋼的效果。如此按部就班，方能「由治及興」。

（4）如何調校和對準焦點

──官方認為這次區議會的投票結果，反映「完善選舉制度後終結了外部勢力的圖謀」。不錯，外部勢力確實已難破壞香港的選舉，因為它們早已無法介入，對這次區議會投票根本不感興趣；外媒的報道（甚至批評）也不多，要找也不容易。在外國眼中，區議會不是立法會，其重要性如何，可想而知。所以，官方倒不如把焦點集中在如何增加港人對投票的興趣；對於外部勢力，察而不露，有則禁之，效果更佳。

──港人也不喜歡外國擾亂香港，但對官方的「敵我鬥爭」卻敬而遠之。官方打擊敵對勢力，無可厚非；但市民卻從來沒有看見這種勢力，連黑影也不知在哪裏。市民只希望官方和風細雨，「含情欲說宮中事」，但遇到的卻是強風暴雨，只好「鸚鵡前頭不想言」。長此下去，儘管我們也希望「由治及興」，但又談何容易呢？

作者是時事評論員

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