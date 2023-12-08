「授人以漁」、「居家安老」、「扶助有需要者」——講就容易 做就艱難（文：周永新） (09:00)

坊間對福利的3種想法

第一種想法是：與其「授人以魚」，不如「授人以漁」；簡單來說，是若然看到別人有需要，與其施予幫助，不如教他怎樣幫自己，因為別人的幫助不會長久，且可能造成倚賴。

第二種想法是：市民應承擔自己的責任，不應凡事倚靠政府。常舉的例子：父母生下孩子，就應負上照顧孩子的責任；同樣，到了父母年老時，子女照顧他們是天經地義。簡言之，每一個人都應承擔自己的責任，不應把責任推給政府；政府提供的福利措施，應是輔助或補救性的。

第三種想法是：福利只應給予經濟有需要的人，不應貧富皆可成為受惠的對象，因為普及性的全民福利措施，不僅浪費社會資源，且會造成政府沉重財政負擔。因此，福利不應是市民的權利，這樣只會令他們要求更多，因為人的欲望永無止境。

以上的想法，對嗎？真的實行起來有什麼利弊？

藉口「授人以漁」遏制福利開支

「授人以魚，不如授人以漁」，這句說話，不是現在才講的，猶記20多年前，梁錦松任財政司長時，那時香港經濟嚴重衰退，政府財政年年赤字，梁錦松為了嚴格控制福利開支，曾講了以上的話，意思是政府扶助市民，單是「授人以魚」並不足夠，必須教人學識釣魚，也就是自力更生。其後，每次提到增加福利支出，總有幾位議員恐怕香港成為「大政府」，認為政府不應依從「民粹主義」、只懂「授人以魚」，「授人以漁」才是政府應該做的。

「授人以魚，不如授人以漁」，出處何在？《淮南子．說林訓》：「臨河而羨魚，不如歸家織網。」兩者意思相近，惟「歸家織網」，是臨河羨魚的人主動尋找捕魚的方法，「授人以漁」則是教人捕魚，受教者可能被迫捕魚，欠缺主動。

梁錦松提出「授人以漁」，惟如何「授人以漁」，記憶所及，當時政府曾引入以下措施：就是有工作能力的綜援受助者，社署規定他們參加「自力更生計劃」，惟計劃只是要求受助者進行一般勞動，被視為對受助者的懲罰，並未達到「授人以漁」的目的。再舉一個例子：2005年成立的扶貧委員會，建議之一是與其長期給予低收入家庭兒童援助金，不如增強他們的學習能力，免得貧窮一代一代的傳下去，於是設立「兒童發展基金計劃」，猶如今天政務司長陳國基主持的「共創明『Teen』計劃」；這樣提升學童的信心和能力，更似「授人以漁」。

無疑，「授人以漁」說來漂亮，能夠提出一些切實可行辦法的，卻少之又少，真的要落實也不容易。近日有批評大學生輪候公屋，認為政府不應鼓勵他們倚賴福利。筆者記得二三十年前，原與父母在公屋居住的大學生，畢業後好幾年，不少為了改善自己和父母的住屋情况，多能自置物業或協助父母購買居屋。以今天大學畢業生的情况，看來工作十年八年後，就算今天樓價跌了不少，相信有足夠積蓄支付首期的不多。埋怨他們不思進取有道理嗎？為什麼不批評香港的高樓價？「授人以漁」的道理誰不懂？那些批評有工作能力的人不應領取綜援者，還請他們提出一些貼地的「授人以漁」的辦法！對辛勤工作的低收入人士來說，「授人以漁」聽來只是莫大的諷刺，對他們並沒有什麼激勵的作用。

「居家安老」非把照顧長者責任推卸給家人

第二個說法是：個人的福利應由誰承擔？近日「照顧者」承受的壓力受到不少社會人士的關注，其中照顧者的責任也牽涉到福利界倡議的「居家安老」（ageing in place）概念。市民聽到「居家安老」，可能認為是政府不願增加安老院舍的數目，所以建議有需要入住院舍的長者留在家中，或自己想辦法入住收費昂貴的私人院舍。「居家安老」不是要把照顧長者的責任推卸給家人，但市民常有這個誤解。

「居家安老」是1994年政府成立的安老服務工作小組提出來的，意思是需要他人照顧的長者或殘疾人士，入住院舍未必是最理想的安排，讓他們留在熟悉的社區裏生活，可能是更妥當的照顧。「社區照顧」（care in the community）是上世紀90年代最流行的照顧模式，基本的假設是善用親友提供的協助，政府也必須在社區裏提供合適和充足的支援。事實上，有需要他人照顧的長者或殘疾人士，也多不想入住院舍。

近日多宗涉及照顧者發生的慘劇，可見「社區照顧」或「居家安老」實行起來，都存在不少漏洞和缺欠。早年提出「社區照顧」的時候，香港的家庭結構還不如今天般單薄，鄰里關係仍可組成有實效的支援網絡；今天的情况卻明顯不一樣了！獨居和雙老住戶有增加的趨勢，而為他們提供照顧的多是他們年齡相若的伴侶，照顧者的壓力可想而知。

筆者並不否定「居家安老」所走的方向，惟就算方向正確，一般長者面對香港狹窄的住屋環境、有待完善的退休保障、支援服務不足的情况下，他們怎能安心在社區居住？「居家安老」並非把照顧的責任推卸給家人或親友，但政府必須提供足夠的支援服務，否則「居家安老」的負面效果多於正面。

因此，今天「居家安老」的問題，是政府、社區、親友如何互相配合，社署近日增加的暫託服務，為的是紓緩照顧者的壓力，也證明「居家安老」必須與時並進——親友、社區和政府必須緊密互動，這才能達到「居家安老」的目的。其實，今天照顧長者和殘疾人士的責任，已超過任何一方獨力承擔的範圍，爭論誰應負責並沒有意思。

「福利只給有需要市民」並不實際可行

另一想法是：福利只應為有需要的市民而設，不應造成倚賴心態。他們認為福利應扶助市民自立，所以政府應設立甄別機制，確保資源用得其所。這種說法，道理上非常正確，官員不是常說社會資源有限嗎？不過，正確的想法並不一定實際可行。市民的需要不都與金錢有關，例如子女有情緒困擾問題，難道經濟好的家庭就不應得到政府的輔導服務？其實，現在政府提供的服務，大部分是為全體市民而設，並不論他們的經濟狀况，設有入息和資產審查的，主要包括社會保障、公營房屋和部分嚴重短缺的福利服務，用意在確保收入和資產有限的家庭優先得到協助。

簡易來說，政府提供福利的目的，是令全體市民有合理的生活水平，真的要設立審查機制，用意是公帑得到有效的運用。政府應以積極的態度扶助市民改善生活，並不是消極的把服務限於所謂經濟有需要的市民；這樣不會達到利民的目的，只會令政府變得涼薄。

「授人以漁」、「居家安老」、「幫助有需要的市民」——說來有道理，一旦付諸實行，卻非想像的容易。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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