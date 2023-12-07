「北上搵食」的論述變化與社會轉變（文：鄧鍵一） (09:00)

最近我和朋友們在整理關於香港流行文化的觀察，發覺當中關於「北上搵食」的論述轉變，頗能夠反映出內地與香港關於文化生產的經濟關係變化。

「北上搵食」論述的4個階段

我們在慧科新聞、Google搜索提及「北上搵食」的娛樂新聞和文化評論，並加上我們跟「鏡粉」的焦點小組討論，進行整體的質性分析。由於慧科新聞的存庫在2000年開始最為齊全，因此這個分析以2000年為起點。

過去20年，關於「北上搵食」的論述，大概可以分為4個階段——

第一個階段，大概是2000至2008年。「北上搵食」論述出現初期，大部分是關於無綫藝員約滿後「北上搵食」，到內地拍電視劇、網劇等等。那個時候，大家對香港演藝界的理解，「紅遍中港台」是香港明星的一種成就。因此，如果香港的電視藝員約滿後，到內地更大的市場「搵真銀」，是理所當然的事情。當然，論述生產中也難免提及無綫對自己藝員「出手太低」之類的批評。

第二個階段，大概是2008至2015年。這個階段關於「北上搵食」的討論，逐漸由電視藝員轉向討論合拍片。那個時候，合拍片熱潮剛剛冒起，同時令人感受到，無論是電影院，還是頒獎禮場合，都多了一批不像以往港產片的「香港電影」。就開始有人提出疑問：多了香港電影人「北上搵食」，是否令港產片失去了香港的味道？同時，我們不能忽略那段時間，本土主義的論述也剛剛冒起，合拍片的情况也被一些本土主義論者引用作「中港融合」負面影響的「佐證」，亦同時令「北上搵食」的論述趨向負面。

第三個階段，大概是2015至2019年。這個階段的「北上搵食」論述，集中在歌手。於這段時間，很多香港歌手會到內地參與音樂綜藝節目，及在一些音樂節目擔任評判，甚至「參賽者」。在這個階段，雖然人們都明白「北上搵食」回報豐厚，但同時他們也多了從美學上批評「北上搵食」的歌手，例如有人覺得一些內地音樂綜藝節目的製作不堪入目；也有人認為，那些節目覺得一味「飈高音」就是好唱功，是美學上的倒退。

於這個階段，儘管人們同意「北上搵食」可以「搵真銀」，惟他們同時感到，香港藝人似乎已經再不是把香港本來較好的東西輸入內地，而是為了金錢遷就一些較次等的美學。

第四階段，是2019年之後。這段時間正值動盪之後，同時香港湧現了一批以本地市場為主的藝人。對一些香港觀眾來說，內地與香港是兩個壁壘分明的市場。在他們眼中，「北上搵食」彷彿等於離棄香港；而作為消費者，他們也會選擇放棄那些「離棄香港」的藝人。到了這個階段，「北上搵食」已經成為了一個完全負面的論述。

而在這個階段，面對實質的政治環境，人們把「北上搵食」理解成負面事情的時候，一些「標誌性」的論述事件，便容易順手拈來，引為佐證。例如一些藝人在運動期間發表比較保守的言論，或者在微博發表與官方立場一致的意見，都會被引述或被理解為「北上搵食」的結果。

理解兩地經濟關係 非只按經濟邏輯

當然，我們必須承認，上述4個階段只是很粗糙的分野，當中的年份也並非一刀切的，只是用作大概理解不同時候的主要背景狀况。但是，回顧過去20年，內地與香港的經濟和文化融合經歷過不同階段，放在人們日常層面，他們對兩地經濟關係的理解，並非只從經濟邏輯考慮——例如在美學層面，香港藝人和創作人「北上搵食」後，是否產出了在香港人眼中比較好的作品，是他們會討論的話題。

同時，我們也不能忽略，「北上搵食」作為反映人們怎樣理解兩地經濟關係的論述，其論述內涵和變化，也會受到某個時候香港的政治情緒和事件影響。這些也是閱讀經濟論述時候，不可忽略的面向。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

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