學童精神健康以外 香港是「大人友善」的社會嗎（文：田方澤） (09:00)

教師有空間嗎？

精神健康諮詢委員會前主席黃仁龍日前向傳媒表示，有情緒問題的年輕人最需要陪伴，政府要考慮減輕教師工作量，騰出時間和空間「攬住個學生」，才能洞悉風險。

近幾年似乎沒有具規模的教師壓力調查，但毋庸置疑，教師壓力有增無減。近年政治環境和對教師投訴的處理方法轉變，令教師日常與學生相處增添壓力，唯恐誤中紅線、動輒得咎；另一方面，近期的小學課程改革、早兩年優化高中4個核心科目、STEM（科學、技術、工程和數學）、電子學習、疫情後新增的各樣線上課業、全校推行的國安教育框架，各級TSA（全港性系統評估）、呈分試、公開試操練壓力，家長對學校追趕成績的要求等，都令師生壓力更繁重。在此不贅。

問題是，有釋放教師空間的機會嗎？我常說香港教師很「抵得諗」，只要是為了學生，或指為了教育，只有不斷增加工作。但有什麼不是為了學生？教學、訓輔、品格以至小學老師午膳「睇食飯」，都可以是「為了學生」。追趕新的課程、教育潮流，工作量只有不停增加。近期立法會討論關於虐兒強制舉報政策，回頭又增加教師各種培訓、文件工作等。

上述事例不是不重要，惟當所有事都很重要，就變得所有事都不重要。政府有決心釋放教師空間、業界可以有專業討論嗎？

釋放父母 回歸家庭

學校以外，還是回到家庭。上月我在本版引述2016年防止學生自殺委員會報告，當中提及標準工時等措施，但因不在委員會職權範圍，無深入討論。當時，委員會主席葉兆輝教授曾於一個訪問表示，其中一個個案的學童母親任職酒樓洗碗清潔工，父親是夜更保安員；小朋友出事時，兩人皆「唔知發生咩事」。

政府近年提到家庭友善措施，多牽涉提高生育率。然而生出來之後，如何照料？除了家長自身知識、社經地位和相處技巧，從根本而言，家長有空間、時間和心力管教嗎？大人都忙於工作「唔知發生咩事」，更不用說洞悉和介入。

現在雙職家庭很普遍。有些情况是父母雙方皆追求事業，故此無任何一方留在家中管教；但相信更普遍原因是礙於生計，必需父母都外出工作才能保障生活穩定。結果父母的工時長，回家既無時間，更無心力管教。子女的成長，外判給學校、playgroup、工人姐姐，不一定不好，但與子女的隔閡日深。

感覺上每每提到家庭友善措施，常跟着一句「釋放婦女勞動力」；惟更應該說是「釋放父母回歸家庭」。追求事業是一個選擇，全職父母也是一個選擇。問題是，父也好母也好，原來都沒有「回歸家庭」的選擇，更遑論談及在家庭為子女建立自信心和正面價值觀、及早覺察和介入。這些本應是老掉牙的討論，卻很少在探討學童精神健康時出現。

下周日是區議會選舉，教育局湊巧在周末舉辦「親子繽紛遊樂日」，鼓勵家長抽時間陪伴子女在港參與有意義的親子活動。不止教局，整個政府和社會都應改變思維。在汲汲營生以外，透過不同措施減低工時、紓解生活壓力、鼓勵親子溝通，讓教師和父母都有時間陪伴學童成長。維護傳統家庭價值，也就推廣了國家安全的「文化安全」。

作者是教育及時政評論人

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