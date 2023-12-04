AI科技競賽的中美對壘——缺乏全球共識下的失控（文：黃偉豪） (09:00)

人工智能管治的重要，在最近國際上的兩件大事中表露無遺。第一件事，便是11月初在英國舉行的人工智能安全高峰會（AI Safety Summit），參與的國家除了東道主英國，還有美國和中國兩個AI大國。

同樣在11月，開發生成式人工智能（generative AI）代表作ChatGPT的OpenAI公司，發生了一場轟動全世界的「宮廷政變」——在短短5日內，OpenAI行政總裁Sam Altman由原本的被董事局解僱，到最後重新擔任行政總裁一職，而原先的董事局反遭重組。

AI科技「無王管」

兩件事有趣和互相關連的地方，在於真實反映在現今缺乏全球性的人工智能管治下，AI的發展可以如何失控：人類的共同命運可以如何在一瞬間，被私人公司或組織扭轉方向而急轉直下，既危險，也充滿了諷刺。本身應當在全球人工智能管治上扮演最重要角色的國際高峰會議，卻在各為其主、各有主張的分歧和混亂下，一如預期地達不到任何具體和有規範性的協議，只是各國敷衍地共同承諾保持溝通和對話。

各國未能達成協議，AI科技發展便處於各自為政，甚至是「無王管」的情况，這一點在OpenAI的「宮廷政變」中充分反映。雖然OpenAI是AI技術發展的龍頭公司，左右全人類命運，卻在很大程度上是在毫無監管之下運作，毋須接受社會問責。正如在經歷了如此翻天覆地和戲劇性的變動後，它也毋須向外界交代。至今事件的起因，依然是一個謎。

全球科技不能缺全球監管框架

AI的發展意義巨大，影響全球人類命運，名副其實是一種全球科技，不能缺乏一個全球性的有效監管框架。不難想像，如果監管並非全球性，AI公司便可以選擇以監管較少或毫無監管的國家作為基地，去發展可能對人類造成傷害的AI產品，觸發全球危機，情况隨時一發不可收拾。

在目前缺乏這個全球框架的情况下，於OpenAI所處的美國，主要是市場主導；在利潤作為最大誘因和目標的市場邏輯之下，盲目的互相競爭，可產生違反公眾利益的結果。一個相似的真實比喻便是，在第二次世界大戰期間美國與德國的作戰對抗，在無共識、不是你死就是我亡的競爭之下，雙方為了生存和勝利，便爭相研究可以徹底擊敗對方的致命武器。結果，世界出現了原子彈，導致後來生靈塗炭。

歴史往往不斷複製。這一刻，OpenAI及其競爭對手為了生存和利潤，在市場壓力下，正以完全可取代人類的「通用人工智能」（general AI）作為終極開發目標。可以預期，在社會缺乏相關的配合條件，包括對人類生活和權利的保障下，「通用人工智能」橫空出現所帶來的災難性效果，將不下於當年的原子彈。

美國哥倫比亞大學法律教授Anu Bradford在新書《數碼帝國》（Digital Empires；註）中指出，全球的人工智能管治正處於碎片化狀態，並可根據地域分為三大模式，分別是歐洲（包括英國）的權利主導模式（European rights-driven model）；美國的市場主導模式（American market-driven model）；及中國的國家主導模式（Chinese state-driven model）。

嚴格而言，筆者認為還有第四種模式，就是代表了來自如非洲等發展中的AI貧苦弱國的完全沒有監管模式。

以上4種管治模式，很合理地反映了各地的AI發展狀態，及在AI技術開發上所處的位置。落後的發展地區，既不是AI的研究重鎮，也非AI產品的主要受惠國，因而也在AI的監管上出現真空。富裕的歐洲是AI技術主要使用國，但並非最頂尖的開發基地，因而較着重市民權利。

中美兩套AI發展模式

從AI的實力較量角度出發，真正重點是在美國和中國兩套截然不同的模式。作為全球AI科技研究和開發大國的中國、美國，它們的管治模式也是其建立AI實力的手段。資本主義大國的美國，其AI競爭力順其自然地是靠市場例如OpenAI、Meta、Google和Microsoft等私人科技公司推動。亦因為美國的科技實力依賴科技巨頭公司，美國長期以來都盡量避免監管，強調市場自律，以防止政府窒礙市場的創意和活力，適得其反。另一邊廂，剛剛相反，強調舉國體制優勢的中國，國家而非市場才是推動AI發展的最大動力和指揮家。

除了發展模式的不同，在中美關係不斷惡化、雙方競爭日益白熱化之下，兩國已經展開了AI的科技競賽，並各自建立自己的AI國家聯盟，使世界的AI發展和管治趨向兩極化，互成壁壘。

以美國為首的陣營，自然是以西方及發達國家為重心，強調AI的安全應用及道德價值；但同一時間卻排除了很多發展中國家的參與，也忽略了它們利益和關心的議題。

這一缺點，於英國AI安全高峰會中原形畢露，該會議形同由先進國家壟斷的私人俱樂部，在參與的28個國家當中，只有3個來自非洲；而整個南美洲，更只有巴西和智利兩個國家參加。

另類軍備競賽已展開 冀全球及時找到共識

面對如此情况，在AI議題上，中國便把握機會，成為了發展中和被忽略了的國家的代言人兼領袖。中國於今年10月發表的《全球人工智能治理倡議》文件中，便提出了「反對以意識形態劃線或構建排他性集團，惡意阻撓他國人工智能發展」及「反對利用技術壟斷和單邊強制措施製造發展壁壘，惡意阻斷全球人工智能供應鏈」兩點。很明顯，這是針對美國的AI陣營，反對西方的壟斷、制裁和封鎖，指控美國常以AI安全或人權為理由，阻止其他國家發展或得到AI技術。

在中美由結盟走向分裂的過程當中，一場形同另類軍備競賽的AI科技競爭，已經展開。只希望在等同原子彈破壞力的AI發明出現之前，全球可及時找到共識。

註：Bradford, A. (2023). Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology. Oxford University Press.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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