香港司法機構迷失方向了嗎？（文：烈顯倫） (09:00)

在我早前題為〈人權產業如何騎劫和顛覆香港制度〉(How the Human Rights industry highjacked and subverted the Hong Kong system)一文中,我勾勒該產業發展壯大的路徑,首先是濫用司法覆核程序,然後透過移植歐洲人權法學到香港法律體系去顛覆整個制度,過程中創造了一頭怪物。它對法院的控制,是無可否認。我在4年前發表、以〈香港司法機構是否夢遊到2047年?〉(Is the Hong Kong Judiciary Sleepwalking to 2047?)為首的一系列文章裏,已舉出許多例子;這一惡性過程,在此前的約20年前就已開始,並持續至今。