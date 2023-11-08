傷心碎了連城璧 鳳台應對莫輕浮 ——為何「和風」與「制裁之風」齊吹（文：劉銳紹） (09:00)

（1）眼前現實是否真「和風」？

──中外古今涉及對外事務，都只講「三實」（實際、實利、實力），當前的中外形勢如是。澳洲總理阿爾巴尼斯訪華，皆因澳洲經濟不景，需要改善對華關係；但他來華前先到美國，旨在取得美國諒解，讓澳洲更好平衡。中國面對西方聯手制華，設法逐個擊破，也是常則；即使澳洲仍是「五眼聯盟」成員，中國的心態是不怕對手強硬，再衡量實力是否可行？這些利害關係用於澳洲，可行。

──中國對美國的策略則是在「遇強愈強」的聲勢（外界稱包裝）下，願意作更大的彈性處理（外界稱妥協）。事實上，中美經過近年碰撞，雙方都受了傷。中國經濟積累多種下滑的內外因素，不容易恢復元氣。外商陸續撤走已是不爭的事實，以致今年第三季外商直接投資出現自1998年以來首次負增長。剛好美國和西方世界也經濟轉差，各方需要喘氣或回氣，才能為下一輪角力做好準備。只要看看彼此的經濟數據，就知道這種判斷最接近「和風」的真象。

──基於上述兩點，各國都不會相信對方或第三方（即使是盟友）。美國在制華過程中要成為「最大贏家和得益者」，其西方盟友已心知肚明，所以也採取「擁抱而不接吻」、「上牀而不脫衣」的姿態，以免「被騙失身」。歐洲不少傳媒分析，如果中國不是採取「戰狼外交」、過早意欲主導世界，歐洲不會與美國走得更近。這是國際平衡的自然現象，不是「歐美一定會聯合對付中國」。中國早點明白這些，也許可以減輕代價。

──有意見認為，既然碰撞後各方均受損，日後只要各自收斂、增加互信，即可排除障礙、共同發展。這種想法在未碰撞之前也許有用，但如今可能只是幻想，因為互信再難（或要曠日持久才能）重建。1980年代，美國想趁中國冒起之時，讓中國融入國際秩序，但不成功，美國政客形容「放生了一條鱷魚」，如今怎會放鬆警惕，甚至「再度放生」？中國經此一役，對歐美不信任之心只會更強。所以，各自的假才是真，需要講求策略，更要「鳳台應對莫輕浮」。

（2）制裁司法人員的虛與實

──基於上述實况，再看美國跨黨派議員近日要求制裁49名香港法官、檢控官和保安官員，可反映美國政界的另一種考慮：在外交、經濟、政治上無法剋制中國，就在中國最薄弱的環節（國際公認的民主、自由、人權、法治標準）發動攻勢。這是政治成本最輕的招數，美國政界甚至形容是「可以連消帶打的無本生意」。其盤算是：若成功制裁，長遠可以造勢指摘「香港的普通法已死」，香港要成為國際仲裁中心也成為泡影；眼前則可以掀起國際關注，也是一場有效的干擾戰、心理戰和民意戰。這完全是現代化「超限戰」的軟炮彈。換言之，遠可拆台毁炮，近可增談判本錢。所以，北京和港府指摘美國「卑劣行徑可恥」。

──不過，可恥正是國際常態，而中國卻經常授之以柄，或不自覺中招。這一次，港府反應比以前的制裁強烈，其中一個原因是，美國這一招配合它的其他招數（請參閱筆者於本版的多篇前文，在此不贅），的確有能量破壞香港的國際地位和復常計劃。這一招倘能成功，被制裁的是司法人員，即使現任司法人員不害怕，不計較自己或家人會否受影響，但會否影響日後？實難評估！事實上，北京的治港政策有寒蟬效應，美國的制裁也有連鎖效應，因人而異，各自衡量。長遠而言，中國如不改變這種軟肋現象，美國的「無本生意」還會得心應手。

──美國議員聲稱制裁香港司法人員，還提及黎智英案。有建制派馬上談到《港區國安法》第55條，中央有可能將複雜的國安案件移交內地審理。這可以是「還招」的方法之一，但還招必須避免自傷，不要引來更大和整體性的傷害。美國政界吹起「制裁司法人員」之風後，原來還有「風尾」，向美國媒體透露：中國長期把法律「政治化」，已成「國際印象」；即使沒有外來的「理由」，中國也會按其需要，找理由把敏感案件移交大陸。美國議員提到黎智英案，倘中國真的行使第55條，即美國議員「協助中國展示真容」。這對美國毫無傷害；至於中國和香港法治是否受損？則任之由之，跟美國無關，因為一切都是北京決定的。所以，建制派也要「鳳台應對莫輕浮」。

（3）迷思、謎思如何不迷，慎思！

──對於外國的霸凌，我也看不慣、不接受，但關鍵是如何做好自己？毋庸諱言，近年的大氣候確令人感到壓抑。近期中文大學在原校董會不同意下被改組架構、區議會選舉和提名「清一色」，以至電影節出現「疑似自律事件」（主辦單位認為「放映質素欠理想」，取消已獲電檢處批准的電影放映），無論這些事件是否合理，但都未能解釋普羅大眾的疑問。香港法官到內地交流，內地強調黨的領導；容或官方認為真的這樣，但毋須「太揚」。有關方面認為這是對外國輿論的還擊，但同時又跌落外國的圈套。這不是底氣，而是內傷的鬥氣。這類「謎思」積累下來，變成市民的「迷思」。迷思愈多，就愈難同聲同氣，更難成為同心同德的連城璧。

──更重要的是，官方和建制似乎只重視自我感覺良好，而不理客觀效果，也不理會外國民眾的反應，更不能釜底抽薪，以致自說自話，努力放矢但難以中的。我欣賞他們努力「解說香港實况」，在港內外舉辦多項活動，還請外賓來港實地了解，這都是實務作風；但如果變成務實（指實實在在解決市民各種心結），看來更值得思考，更不要形成「對外和風，對內朔風」、「對外務實，對內愚頑」。否則，「傷心碎了連城璧，更無餘術可攀龍」。

作者是時事評論員

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