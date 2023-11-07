「內捲」嚴重不生育（文：阮穎嫻） (09:00)

低生育率是先進經濟體的普遍問題，東亞尤為嚴重。2021年，OECD（經濟合作暨發展組織）國家的生育率是1.58，即一個女人平均生1.58個後代。在東亞，日本生育率是1.3，新加坡1.12，韓國0.81，中國大陸1.16，而香港則只有0.77，全球最低。香港上一個高峰是2014年，平均一名婦女生1.24個孩子，及後緩慢跌至2019年的1.05，之後再急跌至0.77。其他地區都有下跌，但無這個「急跌」，原因是什麼，大家很清楚。一個女人平均要生2.1個兒女，人口才維持穩定，因此政府急了。

務求「贏在起跑綫」 生育成本增

先進經濟體的生育率低，主要原因是生育成本增加。在鄉下耕田，小朋友落田玩，父母不用太花精神管理。但在大城市知識型經濟就不一樣——由小到大供書教學、補習上興趣班，十八般武藝「砌CV（履歷）」，暑假參加遊學團去外國開闊眼界，務求子女贏在起跑綫，投入大量金錢及精神心血。此外，不少家庭在生育以後，母親在家督促子女，與子女互動，促進認知能力，因此不外出上班或減少上班，家庭收入減少。

還有一點，現代男女教育水平高，放棄工作湊仔的機會成本也高，很多夫婦都不想放棄工作而打消生育念頭。避孕藥在1960年代發明，也減少了意外懷孕。關於這點，新鮮出爐的諾貝爾經濟學獎得主Claudia Goldin曾經做過深入研究，我上一篇文章〈職場性別無平等 女性不生育保生產力〉（2023年10月24日《明報》）介紹過，這裏不贅。

那為什麼東亞地區的生育率特別低？第一，這地區的學生學習競爭激烈，要名列前茅，就需比同學走多一步，補習風氣盛行，補習社可以做到上市。歐美少見「補習天王」廣告，惟在中國大陸、韓國等，大型廣告牌比比皆是。有研究發現，中國大陸補習社愈密集的地區，生育率愈低，因此早前有嚴格管控補習行業的政策。

雖然說杜絕惡性補習風氣，但家長仍然會千方百計不讓子女輸在起跑線。筆者有朋友網上遙距幫上海的小孩補習英文，她說她只是其學生幾個英文補習老師的其中一個，每名教師針對不同範疇，例如口語、寫作等。然後，學生媽媽說由於競爭激烈，要由幼稚園開始步步為營、力谷盡谷，每間學校都必須是名校，才能保障日後成就。這就是中國有名的「內捲」。

除了學生要比，家長要比、家世要比、「父幹」要比。學校面試要見家長，看家長是否對小朋友好、關心小孩成長，看家長做盛行、看住址的地區及值幾錢。有研究甚至指出，中國大陸的父母要為兒子儲錢，令兒子比較容易娶老婆，這個行為甚至推高中國的儲蓄率！最近有報道稱，在香港養大小朋友要600萬元，身家少啲都唔敢生。內捲不止捲學生，連父母都捲。面對「捲一世」的社會，實在不忍心造一個人出來逼其面對、複製痛苦。

有人問道：那些是否「必需的」開支？好的父母，用在子女身上都是必需的，這樣才無憾盡責。不少人想起小時候，想學個興趣班都困難重重，有些家長寧願花錢自己享受，用來「嫖賭飲蕩」，都不願花多個錢在子女身上，寧願自己開心，都不願小孩開心和有成就。筆者聽過同學朋友的故事，承諾會負責海外負笈或讀碩士的錢，最後都落空，不信守承諾。有些則是哥哥使大了，去海外很好的學校讀書，到父母年紀大怕不夠錢，細佬要留港讀書，失去「浸鹹水」機會。有些父母衰到，因為要花很多錢，跟只有幾歲的子女說「很後悔生了你出來」。這些全部都造成家庭矛盾，做子女的其實會將怨念牢牢記住，造成陰影，影響成長。

第二，很多香港人認為結婚生仔的前提是要有自己物業；但綜觀東亞，除了日本，樓都很貴，因此結婚年齡也愈來愈遲，到買得起樓已經變高齡產婦了。

第三，人們愈來愈遲婚，在歐美有個現象，就是未婚產子的現象愈趨普遍。在OECD國家中，有差不多一半的嬰兒都在父母未婚的狀態下出生；而在日本、韓國和台灣，這個數字只有不足5%。並不是鼓勵未婚懷孕，惟由於女性教育水平提高、延遲結婚，而適合產子的年齡有限，因此在社會風氣保守的東亞，生育率比其他地方低是正常現象。

第四，東亞傳統「男主外，女主內」，湊仔多為女性；但東亞女性學歷高，要放棄工作去湊仔，很多人都不情願。另一方面，東亞工作時數長，工作彈性也不及歐美，而且東亞國家的幼兒託管配套不如歐美，所以女性很難工作和湊仔兩全其美，唯有被迫放棄生仔。

育兒開支巨 2萬元滄海一粟

那麼施政報告的措施能否對症下藥，解決香港出生率低的問題？首先，向新生嬰兒發放2萬元現金獎勵的政策，雖然最有話題性，惟效果應該很小，因為養育花費實在大。如果在未來20年總共要花600萬元，政府2萬元現金只是滄海一粟，很難想像原本因為不夠錢而不生育的人，因為政府2萬元的利誘而生。倘因為政府2萬元現金獎勵而生育的人，奉勸一句：生兒育女為人父母是重大責任，應仔細策劃。而且，2萬元對於窮人來說吸引力大一點，受2萬元引誘而承擔一個最少20年的責任，實屬不智。

至於優待新生嬰兒家庭輪候公屋和購買資助房屋一項政策，是針對本港房屋價格高昂的問題。但生兒才享受這些待遇的資格，對正在考慮生育的人來說，是有點遙遠了。公屋輪候本來要6年，生仔只是快一年；居屋只是增加機率，卻不一定抽到。

更應思考怎令家長安心、小孩快樂成長

這些政策，說用來幫輕本來打算生育者的負擔，還好；如果是用來吸引人由不生育變生育，效果成疑，而且不道德。歸根究柢，生育是一個重要決定，政府要用政策去激勵人改變這個決定，門檻很高。倘若有解決問題的靈丹妙藥，其他經濟體早就逆轉生育問題了。香港問題更大。幾年前有社會人士說放棄一代年輕人，有些年輕人遠走他鄉，言猶在耳，𠵱家政府又鼓勵生育。其實，香港更應思考怎樣成為令家長安心、小朋友可以快樂成長的地方。

作者是香港大學經管學院講師

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