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苦恨年年壓金線 遇強愈要勇克強 ——由李克強猝逝聯想到的宏觀問題（文：劉銳紹） (09:00)

前總理李克強猝逝，消息來得非常突然。對很多人來說，不同的感覺和感情充塞腦袋，一下子轉不過來。大家對李克強的印象和評價總體是好的，稱他是「親民總理」，但又感到他努力而未能解決問題。到底是什麼原因？這令我想起唐代秦韜玉《貧女》之句：「苦恨年年壓金線。」本來下一句我想配上毛澤東《七律．到韶山》的「敢教日月換新天」，作為今天的標題。但後來再想，不行，會不會被人責問「今天的新天不好嗎？」幸好，我記起特首李家超在去年國慶酒會上的話「轉危為機，遇強愈強」。內地朋友也提點我，李克強在這個時候逝世，可能會引起「外國勢力和外來勢力趁機挑撥，製造類似1989年的事端」；加上內地也有各種原因複雜的問題，所以必須努力克服各種困難，一切以穩定為要，不容有失。好！既然面對內外困難，那麼人們就要遇強愈強，並需要勇敢的克強。標題中的「克強」，乃克服強敵之意，請勿誤解。

（1）1989年的歷史會否重演？

──按現時的情况，我看重演的可能不大。原因有三：一是民眾和民情表現出平和、務實、理智的特點，重點是悼念李克強，而沒有「乘機鬧事」的迹象。進一步說，民眾掌握「互借東風，進退有度」的智慧比以前強了。二是官方的處理方法算是溫和，讓民眾有秩序和適當地表達哀思，不想激化民情，製造負面情緒。這兩點加起來，可以讓政治張力（如果有的話）維持在不會瀉出來的水平，不會因此而溢出漏電和摩擦的火花。

三是整體大氣候的問題。經過多年的事例，官民之間雖然各有側重，但也不至於輕易衝突起來。官方儘管掌握強力機器，但如今也要小心運用，否則惡劣的環境也不易應付。此外，人口結構已變，1989年的年齡中位數是25歲，青年比例佔31%，政治訴求比較明顯；但據2022年的數據，年齡中位數是42歲，青年比例降至17%，中老年的政治訴求雖然存在，但不易上升到衝突點。更重要的是，中老年和青年的可支配收入不同，前者比後者「有產」，政治上相對保險。所以，只要官方沒有倒行逆施，激化年輕人的先鋒作用，相信即使面對湍灘急流也不至於翻艇。

──觀乎此，關鍵是政治器量、政策和方法。首先，官方適宜拿出最大的容忍度，讓民眾繼續享有合法和適當的表達空間。其次，官方不宜過度聯想，切勿把民眾的表達方式、語言和沒有破壞性的行動，慣性地或有傾向性地視為「含沙射影，指桑罵槐，語意雙關，懷舊傷今」。事實上，文字和語言的理解是多樣化的。過去出現的矛盾衝突，往往是對同一件事、同一個詞語的不同理解，跟着就不嚴謹地行使公權力。際此敏感時刻，更須有足夠的認知和克制。

──我理解官方有維持穩定的需要，但在執行上必須避免前線人員矯枉過正。例如，在悼念李克強的人群中，有某些人士獲授權檢查民眾的悼念語句，「不適當」的就收走。據聞，他們的界線是「可以懷念逝者，但不能傷及今人」。沒問題，相信民眾也懂得界線。但「執法者」的水平如何？反過來是更關鍵的問題。如果出現爭議而衝動執法，民眾就會感到壓抑，並聯想到李克強的命運和對他的懷念。這樣反而間接破壞了官方需要的穩定，此乃政策制定者必須牢牢告誡執法者的重要內容。

──悼辭怎樣寫？也是重要的一環。由於李克強的死訊來得突然，訃告的內容雖有讚頌，但有點像流水帳般四平八穩。民眾更關心的是官方對李克強的歷史評價，能否反映出民眾的心聲？記得胡耀邦逝世時，悼辭的第一稿曾引起其家屬的情緒，後來修改為公布的內容，但與民眾的感受仍有落差，幸好後來總算理順了，還讓民眾在人民大會堂外，間接參與追悼會。所以，如何恰當地評價李克強，不至讓民眾產生「壯志未酬」的感覺，也是必須深思的。

（2）為何悼念活動變得敏感

──有一個值得分析的現象：一些領導人逝世不會引起敏感反應，例如鄧小平、江澤民、李鵬、喬石等；但一些領導人逝世卻會變得敏感，例如周恩來、胡耀邦、趙紫陽和李克強。恕我魯鈍，無法道出原因，也許有很多我不懂的原因，也許沒有原因，但總有一些共同點。所以，誠意請教高明。

──我想，民眾不會感到李克強是敏感人物。人們懷念他的一個原因，相信是他說實話，尤其是他主持總理記者會時，道出還有6億人的月入在1000元人民幣（或以下），但他也表示要迎難而上。不嘩眾取寵，不悲觀失望，直言「我們志不求易，事不避難，行不避險，盡了最大努力」，跟民眾的現實要求一樣，能解決多少就努力解決多少。他說這些話的時候，中外已在角力，外來強敵當前，必須克強。知己知彼，這才是真的強，所以他的話能吸引民心。

（3）與李克強的片面之緣

──記得以前駐京時，曾在採訪工作上與李克強有幾次片面和表面之緣。據他的北京大學校友說，他主理北大學生會工作時，適值大氣候開始寬鬆。他進入共青團中央工作，更逢1980年代政治氣氛更廣，各大學學生會出現改革要求，包括選舉改革，他也願意觀察。後來北京出現大學生自由提名和競選的現象，這不一定跟他有關，但他至少沒有反對。1986年合肥發生學運，李克強前往觀察，這是他的工作需要，沒有什麼傾向，但至少他如實反映情况。至於他的位置愈來愈高，要作出其他選擇，則是另一個問題了。

──我理解不同的政治人物身處的大環境，有些形格勢禁，有些跟隨大流，有些力求突破，創造成績，不一而足。所以，對於李克強（68歲在中共領導人中）英年逝世，我也感到痛惜。他生前，我們雖有片面之緣，但屬於兩個世界；如今，更真的是兩個世界的人了。忽然記起我在1990年代從北京倉皇回港後，寫了一首自况和自嘲的粵曲，如今想來，曲中的歌詞也許有點心境相似，遙送給李克強。想起他，人們就會牢記，面對內外困難，還需要遇強愈強地勇克強。

 

《悼李克強》（調寄《絲絲淚》）

 

弓折彎  再強～～～難

翼折傷痴雁  斷腸萬里灘

灑遍天涯淚  忽變愁海冲天氾

東去春水  痛成患

往昔好夢  全成幻

 

莫說恩  情意．已轉千灣

失方向  精衛．該如何辦

心如驚鴻一瞬間

仇浪愛海翻  已是無力挽狂瀾

 

只盼傾殘命  共渡時艱

怨天公多責難

冰冷之軀  似落霞淡

我是一孤雁  夢魂逐遠山

 

作者是時事評論員

 

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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