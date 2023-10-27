評《施政報告》民生福利措施——精準扶貧、支援照顧者、鼓勵生育、內地安老 （文：周永新） (09:00)

施政報告回應家庭慘劇

以下集中討論民生福利方面的措施，但就是這方面，項目也十分繁雜，只能選擇其中市民較關切的幾項。施政報告發表前幾個月，社會上發生了幾宗駭人聽聞的慘劇：一是荷里活廣場精神病患者傷人事件，兩名女子死亡；二是兩名智障中年被發現在住所死去多天；三是兩名在地盤密閉空間工作的工人，被發現疑因沼氣中毒身亡。這幾宗慘劇都與政府的勞工和福利政策有關，局長孫玉菡多次出來交代政府的應對辦法，市民也盼望李家超在施政報告中提出改善建議。

討論之先，或需一提李家超的管治方式，這樣才能準確評論建議的得失。李家超形容自己是務實的人，不會天馬行空講些大道理，而他提出的建議也必須切實可行。李家超既是「做實事、做成事」的特首，所以評論他在施政報告提出的民生改善措施時，就不能太宏觀的看措施的效果，或批評李家超欠缺管治理論。就以施政報告提出的精準扶貧措施為例：其中有去年引入的「共創明『Teen』計劃」，也有今個學年開始的「在校課後託管服務計劃」。平心而論，這兩項計劃對居住環境惡劣的初中生，以及基層家庭的在學兒童，確實有裨益，也減輕他們父母的負擔和憂慮，現在這兩個計劃得到推行、拓展，應可得到基層家長的歡迎。惟對一些鼓吹政府大力滅貧的人士和團體來說，或許覺得這兩項計劃規模太小、效果有限，於是批評李家超扶貧不力。

李家超的扶貧目標不再看滅貧數字

這樣批評李家超的扶貧措施公道嗎？事實上，過去一年，最少有2800名初中生參加「共創明『Teen』計劃」，他們得到生涯規劃的引導，透過活動開闊自己的視野、增強自信心，也不會感到無助。另外，「在校課後託管服務計劃」也確實減輕了不少家長照顧子女的煩惱。所以，公道一點來說，李家超在扶貧方面應算有所交代，比不斷爭論多少窮人脫貧來得實際。筆者認為，現在更需李家超考慮的，是如何延續兩項計劃，以及如何調整現有青少年服務資源，協助這些基層家庭青少年走上健康發展的道路。

同樣，李家超為「照顧者」設立的「照顧者熱線」，有意見認為，社署已設有多條熱線，多是過了一段時間便銷聲匿迹，「照顧者熱線」的長遠效用是一大疑問。不過，「照顧者熱線」設立第一天，即有300多個查詢，累積至日前有3000多個，可見需求是有的；其實，「照顧者熱線」是李家超回應照顧者需要踏出的第一步，現在施政報告提出，把熱線發展成為「一站式照顧者資訊網站和支援專線」，並會加強「照顧者」的經濟援助和情緒輔導等；惟「照顧者」的數目，將隨着人口老化和家庭結構的轉變不斷增加，他們除了經濟上的壓力外，因照顧親友所感受的疲累、挫敗、無望，實非言語所能形容，看來李家超必須在「照顧者」問題上有更周詳的計劃。

關愛隊非「萬能」 寄望過多反成害

說到這裏，不得不提近日談論最多的關愛隊。李家超出任行政長官後，即提出在各區成立關愛隊。表面上看，關愛隊與過去市民熟悉的社區網絡、互助組織、福利機構成立的義工隊相似；惟現在看來，李家超眼中的關愛隊，實在是嶄新的觀念，不僅是政府由上而下主導的組織，而且運作模式和服務範圍，皆必須依循政府的規定。李家超在施政報告中，多處提到關愛隊，無論是地區行政、「照顧者」支援、關顧少數族群、識別獨居長者，皆有關愛隊的份兒。

這樣「萬能」的關愛隊，好處是地區問題和需要會較容易得到處理，但壞處是這種由上而下的組織，很容易忽略個別家庭和個人遭遇的問題和困難。筆者想提醒的是：關愛隊既以關愛為名，關愛的重心應在「人」，所以缺乏對別人的關懷和愛心，關愛隊的成效必大打折扣。

鼓勵生育效果有限 長遠人口政策可助發展

另一受到注目的話題，是政府鼓勵生育。李家超在施政報告中提出，給予初生嬰兒的父母2萬元獎勵金、稅務扣減，以及以後優先處理他們公營房屋的申請等。類似的措施在新加坡和韓國實行多年，效果是減慢生育率下降的速度，鼓勵生育成效有限。筆者認為，現在政府應該做的，鼓勵生育並非首要，更重要是就着香港未來人口結構的變化，作出各項人力和服務發展的規劃，例如學校和醫療設施的需求，何處必須增加、何處可以削減，這才是務實的人口政策。

善用內地安老和醫療設施以補不足

至於長者安居，繼續推行「居家安老」政策是對的。施政報告提出，領取綜援的長者可選擇入住廣東的民辦院舍，也擴大醫療券在內地的適用醫療機構；這些改變，目的是利用廣東省較充裕的院舍和醫療資源，以補充香港相關服務的短缺。筆者認同這個發展方向，惟要達到目的，政府必須加大宣傳和解說，港人對大灣區和內地的福利和醫療服務，仍存有不少誤解。

最後要說的，是施政報告的房屋政策。今年施政報告房屋方面的重點，與去年大不相同。去年市民的要求，是李家超盡快提出解決公營房屋供應不足的方案，因為輪候公屋的時間實在太長了。今年，李家超要回應的，是如何振興自去年底已呈現下跌趨勢的私人樓市，特別是地產商，他們期望李家超「減辣」，這樣樓市或許不再下滑。筆者早講過，其實政府和市民都不願看見樓市的泡沫爆破，現在樓價在過去約一年已跌約一成多，香港經濟受到打擊，如果連夜市也不能恢復疫情前的熱鬧，消費和零售業可能要長期處於冬眠狀態。

施政報告提出的「減辣」方案是否恰當，自有其他學者評論，筆者想講的，是政府絕對不應重蹈回歸後初期的覆轍，那時亞洲金融風暴導致樓市急挫，政府遽然決定停建及停售居屋，結果搞亂了原有的長遠房屋規劃，種下後來社會種種深層次問題，劏房是其中表表者。李家超成立的「解決劏房問題工作組」，總算有了解決問題的曙光，「社區客廳」猶如現有的社區中心，不必另起爐灶。

總結以上討論，筆者有以下建議：

（1）探討調整現有青少年服務資源，延續及擴大「共創明『Teen』計劃」及「在校課後託管服務計劃」；

（2）因應人口老化及家庭結構變化，制定長遠的「照顧者」政策和所需資源；

（3）解說「關愛隊」的功能，如何與區議會和社區網絡發揮相輔相成的作用；

（4）宣傳和解說內地現有安老和醫療設施的水準和狀况；

（5）維持公共房屋的供應，不受樓市起伏影響。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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