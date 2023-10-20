中東紛亂再起 「兩國論」漸消亡（文：王耀宗） (09:00)

中東的以色列（猶太人）與巴勒斯坦人衝突，源遠流長。20世紀下半葉冷戰時代，以巴衝突是國際關係的三大熱議問題之一；其他兩個是南非的種族隔離及朝鮮核問題。時至今日，南非的種族隔離已告消失，白人退隱，黑人執政；然而其他兩個仍懸疑未決。朝鮮已成為擁有核武器的國家，中美兩國雖聲稱朝鮮半島無核化仍是其外交目標，但對於該國在他們眼皮底下成為核武國家，卻莫之奈何。

70年來以巴屢起戰火

巴勒斯坦問題卻複雜得多。中東是猶太教、基督教及伊斯蘭教發源地。二戰前後，猶太人遭逼害，紛紛移居中東。自19世紀末，英國是中東地區的主導政治力量。然而居於巴勒斯坦的阿拉伯人已有千多年歷史，不過猶太人認為他們的居住歷史更早於阿拉伯人。在冷戰時代，更有地緣政治（美蘇冷戰）和阿拉伯國家內部宗教糾紛（遜尼派與什葉派）的因素。

另一方面，阿拉伯聯盟也不能精誠一致支持巴勒斯坦人。1980年代伊拉克與伊朗打了8年仗，當時美國支持伊拉克抗伊朗。沙特亦跟伊朗不和；也門陷於內戰，沙特與伊朗各支持一方。沙特、約旦及阿聯酋等親美，敘利亞則親俄（蘇）。

1947年聯合國決議將巴勒斯坦分為兩部分，猶太人及巴勒斯坦人俱可獨立建國，但巴人拒絕，引起戰爭，巴人戰敗，於是以色列在1948年立國至今。70多年來雙方多次大戰，總是以國人輕易取勝，除了1973年那次以色列在早期階段稍有挫折。於1967年六日戰爭，以國更攫取了埃及西奈半島、敘利亞戈蘭高地、加沙地帶及約旦河西岸等地。

1979年以國與埃及達成和平協議，退出西奈半島，並容許巴人在加沙地帶及部分約旦河西岸地區自治。埃及成為與以色列建交的第一個阿拉伯國家。不過，埃及時任總統沙達（Anwar Sadat）卻被極端伊斯蘭分子暗殺。

奧斯陸協議談判 功敗垂成

第二個以巴談判的突破是於1993年起，在美國克林頓總統任內的《奧斯陸協議》（Oslo Accords）所啟動的談判進程，歷時7年，已訂立巴人獨立建國的框架，「兩國論」正式為以巴雙方接納；然而2000年雙方在美國大衛營宣布談判失敗。克林頓事後說一切細節都已談妥，除了耶路撒冷誰屬的問題。功敗垂成，十分可惜。

新世紀以來，兩國論並無寸進，反而巴人在加沙及西岸的自治權日漸收縮。以色列建立了圍堵加沙的鐵絲網，用哨站審查巴人出入，並控制加沙的水、電力、通訊供應等；而在西岸，已建立100多個定居點（settlements），容納60萬猶太人，顯示以方無意撤出西岸。更重要的是，以國已在法律上將耶路撒冷定為首都，表示了在耶城誰屬的問題上不會讓步。

2001年美國世貿中心遭恐襲後，中東地區烽火處處：美國攻打伊拉克、擒殺薩達姆，其後「伊斯蘭國」興起以至覆滅，「阿拉伯之春」及敘利亞內戰等。同時，巴人在中東星散各處，起碼有加沙及西岸、中東地區內難民營、以國境內和東耶路撒冷內。他們對未來的期盼並不一樣。

自2010年代，以色列跟阿拉伯聯盟的合作日趨頻繁，局勢稍緩和，阿拉伯國家內現實主義勢力抬頭。終於在2020年達成亞伯拉罕協議，以色列與阿聯酋、巴林、摩洛哥等關係正常化。到2022年3月，以色列、美國、埃及、阿聯酋、巴林和摩洛哥外長，在以國一家酒店會談，其中涉及沙特與以色列建交問題。該年美國總統拜登訪問中東時，沙特曾開放領空給以色列以示友好。哈馬斯選擇在此刻出擊，正是想緊急煞停中東的緩和趨勢。

除了外部因素，以國內部因素也重要。兩國論在以色列內部也有贊成及反對兩派。1995年以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）簽署奧斯陸協議後，被極端猶太分子暗殺，令主和派失了一把重要聲音。

以國極右力量膨脹 世俗派勢弱

現任總理內塔尼亞胡是以色列執政時間最長的人，在他領導下，以國政壇不斷右傾，現在視兩國論如無物。其國內最原教旨主義的猶太人派系，勢力不斷膨脹。此派人不事生產，專注靈性生活。由於以色列國會實行比例代表制，不論政黨大小，都有可能取得席位，極右猶太人派系政黨已成國會裏的重要力量，而溫和的世俗（secular）自由派影響力日減。今年7月國會勉強通過的司法改革，受到保守主義者支持，令以國出現社會及政治大撕裂，幾陷入內戰邊緣，哈馬斯也趁以色列內部分裂之際出擊。今次以國受重創，情報系統失色，相信內塔尼亞胡會被問責。

今次哈馬斯偷襲以色列，西方民主國家一致譴責；而對於以色列向巴人還擊，阿拉伯國家強烈反對。雙方涇渭分明，這令我想起美國哈佛大學著名的已故政治學者Huntington的名著《文明的衝突》（The Clash of Civilizations）。他在這本1996年出版的著作中表示：在全球7個文明體系中，西方的基督教文明會與伊斯蘭及中華文明發生嚴重衝突。證諸現實世界，他在近30年前的論旨，似並未過時。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

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