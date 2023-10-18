如何推高區選投票率？ 關鍵在於差異化競爭（文：韓成科） (09:00)

從兩方面看投票率

對新一屆區選，外界一個關注點是區選投票率為何。選舉投票率之所以受外界關注，源於在中央完善選制後，不少泛民人士對新選制持有牴觸、抗拒心理，並通過抵制投票來打擊新選制的認受性。

但其實這樣的操作沒有多大意義——投票率多寡受很多原因影響，全世界都沒有所謂最佳投票率的標準，投票率太高意味政治對抗嚴重，高投票率反映的是政治狂飈、社會對立；低投票率又會被視為人民政治冷感、對政府不信任。投票率高還是低好，本身就難以一概而論。

對於今屆區選投票率，應該從兩方面看：

一是認清這是一屆全新選舉，除了名字之外，其他的跟以往區選已大為不同，既然是新選舉，在投票率上與過去選舉並沒有可比性，反而應該以2023年投票率作為新區議會的一個起點；

二是投票率重要，但也沒有必要被投票率牽着鼻子走。愈多人投票，固然反映愈多人參與新選制，惟也僅此而已。新選制重視的是實效，選出能夠做事的人，着眼的是地區治理。投票率高一些或低一些，不會影響區議會工作，30%與29%的投票率除了數字上之外，沒有實質區別。區議會投票率當然是愈高愈好，但投票率也不是評價新區議會制度的唯一標準。

令更多市民參與新選制 最重要是體現選舉競爭

坊間有意見認為，今屆區選投票率應爭取不低於2021年立法會選舉地區直選的30.2%。該年地區直選有135萬人投票，但隨着選民人數減少，現在選民人數約為433萬。若要取得30%投票率，只需約130萬人已經足夠，比2021年還少5萬人。

以建制派在上屆立法會地區直選取得約123萬票，只要這兩年保持增長，單靠基本盤基本已可達標。而且不要忘記，建制派2021年取得的123萬票，已較2016年的總得票增加37萬，這反映建制派得票一直保持顯著增長。要取得30%投票率，完全可以通過「求諸己」來達到。

當然，建制派有足夠基本盤，惟不代表這些選民都會出來投票。如何令選民認識到區選的重要、認識到手上一票的重要因而積極出來投票，是今屆區選的難點。要讓更多市民參與新選制，除了宣傳之外，最重要是充分體現選舉的競爭，令市民感受到自己一票是有重要性和決定性，會對地區治理及公共政策帶來影響，才可以真正推動市民出來投票。

由政治光譜競爭變成政策競爭

過去，選舉的競爭主要體現在政治陣營對立，泛民和建制派支持者出來投票，往往是由於政治對抗所驅動，2019年一屆就是最明顯例子。這是一種政治光譜上的競爭。但在新選制下，候選人必須是「愛國者」，需通過雙重閥，包括提名門檻及資格審查委員會審批，意味所有「入閘」者都屬愛國者陣營，政治光譜上的競爭已不存在，但不代表選舉就沒有競爭性。

相反，區選的競爭將會由政治光譜上的競爭，轉變成政策、政綱、立場、形象上的競爭，鬥的是背景、能力、倡議以至背後所代表的階層和利益。這是一種選舉上的「範式轉移」，區選的競爭將會由政治光譜變成政策上的競爭。

既然是政策上的競爭，這樣候選人能否在選舉中體現出差異化、顯示出各自的強項和特點、能否對準不同受眾，將直接影響區議會選舉的競爭性和投票率。理性選擇理論認為，選民投票是有成本，必然會考慮投下的一票能否發揮效用，若效果太低就不會去投票。所以要推高投票率，就要令選民認為手上一票是有用的，能夠找到代表自己聲音和利益的候選人，並且通過手上一票影響公共政策。

例如在禁煙問題上，政府近年不斷加大禁煙力度，出發點固然是為了廣大市民健康，惟煙民的聲音和權力能否得到反映、有沒有候選人在政綱上能夠代表他們訴求？當主流政黨認為禁煙是「政治正確」，有沒有候選人出來提供差異化選擇？又如在簡約公屋問題上，扶助弱勢當然佔據道德高地，但窮盡畢生積蓄買樓的中產，他們的聲音又有沒有候選人能夠代表？這就是區選的差異化競爭。

必須讓社會不同聲音反映於區選

香港是個多元社會，政府政策不可能得到全社會支持。一些反對聲音，過去可以通過泛民人士去反映；不論最終泛民人士能否參選，這些聲音都是客觀存在，現在問題是有沒有候選人去主動代表這些聲音，在政綱和倡議上體現出多元和差異，而不是千人一面，不是通渠修路就是園林美化，選舉過程波瀾不驚、相敬如賓，政綱倡議一味求同、抗拒存異，又如何開拓票源，吸引更多選民出來投票？

爭取較高投票率不是為了交功課，而是希望更多市民能夠參與新選制，令新選制落地生根。要達到這個目標，就必須讓社會不同聲音都可以在區選中得到反映、尋求到代表；不同政黨各有鮮明主張，可以相互辯論，這樣選舉才會有動力。古希臘數學家阿基米德說，「給我一個支點，我就可以撬動地球。」對區選而言，要撬動投票率，這個支點就是差異化競爭，而不是要人在叉燒煎蛋飯與煎蛋叉燒飯之中二揀一。

作者是全國港澳研究會會員、香港文化協進智庫高級副總裁

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