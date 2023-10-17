演唱會經濟與一國兩制（文：林緻茵） (09:00)

近月特區政府不斷催谷夜經濟和旅遊業，有議員就提出利用演唱會等大型表演活動，推動夜經濟。不少城市把「演唱會經濟」視為疫後經濟復蘇的動力之一，以吸收報復式消費帶來的龐大商機。除本地市場外，國際巨星的到訪，往往能夠吸引遠道而來的國際旅客，帶動酒店食宿消費等經濟效益。特區政府需要創造的，應是這種規模的經濟機遇。

理論上，「演唱會經濟」是「有得做」的，惟有些事情不是說做就能夠立即做到。還記得今年7月，國際巨星Taylor Swift未有選擇香港作為她世界巡迴演唱會的其中一站，機會最終落在新加坡手上。有人指香港太遲開關，場地規模又不夠，最終失去可能涉及數以億元計的潛在收益。既然疫情已過去，啟德體育園主場館又會在明年啟用，問題是否就會迎刃而解？

一次演出收益 等於賣出幾多燒賣？

3個月前，當Taylor Swift選擇了新加坡而非香港，媒體曾一度報道，單是她在洛杉磯的6場演唱會，就已經為當地本土經濟帶來3.2億美元進帳，當中包括歌迷的交通費、食宿等；如果把門票和周邊產品的收益計算在內，其經濟效益更增大至4.9億美元。

國際巨星巡演能夠帶動「區域性」的市場效應，除了東南亞國家外，筆者身邊的香港與台灣友人也渴望到新加坡看Taylor Swift的演出。據他們說，明年3月2至9日「開騷」期間，由東南亞其他城市到新加坡的機票價格，幾乎是正常的3倍，三星和四星級酒店亦貴了兩成，惟仍然有很多人搶不到門票和機票。不得不說，機會來了，我們又錯過了。事後有議員說要推大型表演活動，雖然筆者不肯定他們指的是哪種級數的演出，但如要吸引國際巨星，香港就必須與其他城市競爭。

新加坡的地緣因素、政策與場地

說到城市之間的競爭，也無可避免要提提新加坡。作為區域中心，新加坡的「演唱會經濟」能吸引馬來西亞、印尼等東南亞國家觀眾。該國的優勢在於政治上的中立，也沒有明顯的宗教包袱。相對而言，宗教與種族引起的爭議，在馬來西亞較易發生，以樂隊Coldplay的巡演為例，其主唱Chris Martin曾在倫敦演唱會中揮舞LGBT（性小眾）旗幟而引起馬來西亞保守派議員不滿，該議員更呼籲禁止Coldplay預定於今年11月在吉隆坡舉行的演唱會。

新加坡有的特點和優勢，其實香港也有。宗教、種族或性取向等意識形態爭議，在香港不算明顯，我們的文化與經濟也非常外向。這個特點，理論上可讓國際巨星放心到訪。香港有這些本錢，問題在於我們有沒有相應的場地和政策。以香港的場地規模，雖然有條件吸引亞洲地區內的明星到訪，但說到動輒吸引數萬名觀眾的國際巨星，我們則力有不逮——Taylor Swift在新加坡舉行演唱會的國家體育場，可容納5.5萬觀眾；香港目前最大的場館是亞博，最多可容納1.4萬人。

人亦在選擇你：香港的優勢是什麼

如無意外，能容納5萬人的啟德體育園場館會於明年開幕。場地有了，政策又如何呢？自2000年以來，新加坡在政策上一直爭取與國際巨星合作；又以澳洲珀斯為例，它成功爭取成為Coldplay世界巡演的唯一澳洲站。至於香港，近期當局算是走多了一步，找來了林明禎、佐藤健等介紹香港；但如要吸引國際級的巡演，當局就要以更多具體的政策和行動配合。此外，國際級的演出，往往需要結合複雜的舞台設計、科技和視覺藝術。就如何提高體育場地舉辦大型演唱會的可行性，倫敦和紐約等地有相當多經驗可借鑑。香港舞台工程要走的方向，應是專業化而非過度規管，以確保業界能夠支持更高檔次的演出。

演唱會經濟也必會觸碰到兩個關鍵問題。第一，基於政治和文化原因而對於到內地演出有保留的國際歌手，會否因此而選擇香港？香港與內地的融合雖是大勢所趨，惟當局在對外宣傳香港時，能否有效地讓人看到香港是一個多元開放的國際城市？

第二，內地城市也意識到演唱會的龐大商機。例如周杰倫於本月舉行4場上海站演唱會，超過7萬張門票在1分鐘內售罄。門票售罄後，內地媒體隨即查看附近一帶酒店的預約情况，發現步行距離不超過兩公里的酒店，在演唱會舉行期間已爆滿。在內地城市都希望分一杯羹的情况下，有意到大灣區一帶舉行演唱會的國際歌手，會優先考慮到深圳、廣州、澳門還是香港？對觀眾而言，哪個城市會為他們帶來更好的觀看體驗？

近來，網絡上傳來有港人跨境叫外賣再到關口自取的場面。這邊廂，官員和商界因港人頻頻北上消費而感頭痛；另一邊廂，內地旅客來港不再是為了購物，開始多了一些低消費行程。在一加一減的情况下，香港面對的競爭也許比想像中嚴峻。香港在融入並促進大灣區發展時，不能只抱着「以和為貴」心態，也要同時思考如何從競爭中突圍而出。

事實上，香港透過把握一國兩制的特點和優勢，維持多元開放的國際城市形象，不但對香港自身發展有莫大好處，亦有利於其他大灣區城市。例如一些未必會選擇到內地演出的國際歌手，或會考慮香港。當香港能夠吸引他們到訪，內地的觀眾因而跨境觀賞，便能帶動香港經濟；海外觀眾到香港看演唱會後，亦有機會順道到內地旅遊。這種就是win-win的狀况，而非一種惡性競爭。香港要做的，應是我們擅長的事，而不是嘗試複製其他城市的模式。

至於有人問：吸引國際歌手來港，等同幫助其他國家推廣他們的文化，為何我們要替人家「抬轎」？在商言商，巨星到訪對一個城市所帶來的實際效益，乃至其廣告效應，也相當龐大；就算是馬來西亞政府，也希望以Coldplay的知名度宣傳該國及其食品。香港要推動文化交流，藉此帶動經濟，就是這麼一回事。

作者是公共政策顧問

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