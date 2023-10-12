9號風球的混亂（文：岑智明） (09:00)

直到天文台於同日晚上11時50分將9號信號改為8號信號後，混亂情况才逐漸緩解。這是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象。我們下次可以做得更好嗎？

鐵路服務與風球掛鈎 港鐵需檢討

港鐵在9號信號發出後隨即停止露天路段服務的做法，源自2012年7月23日強颱風「韋森特」襲港期間東鐵線受阻。倒塌的樹木損壞了大埔附近的架空電纜，導致數百名乘客整夜滯留在列車車廂或港鐵站。不過值得注意的是，當晚的情况與周日有很大不同——2012年7月23日9號信號發出時，大範圍的烈風和暴風已經吹襲香港；但在周日，由於「小犬」的環流相當緊密，香港整體風力比「韋森特」時小得多，烈風只影響香港南部離岸海域。

問題的關鍵不在於天文台於周日有否發出9號信號的預警，而在於港鐵為何不考慮實際天氣情况而決定停止服務。港鐵規定暫停露天路段服務與9號信號硬性掛鈎，需要檢討。此外，在任何颱風應變計劃中，都應該預料到8號或以上信號下的士服務，會出現短缺。

檢討颱風應變計劃 應對未來挑戰

我在擔任天文台台長期間，曾負責過3個10號風球。我覺得有必要指出，9號信號的目的是預警香港可能出現危險的颶風——即是9號信號是10號信號的預警，而8號信號已經涵蓋烈風和暴風。由於當風眼壁直接襲擊香港時，具破壞力的颶風可能會迅速出現，因此大家不應期望天文台可以為更高的信號發出類似8號預警的信息。相關部門必須檢討9號風球的颱風應變計劃，準備好應對未來的極端天氣挑戰。

作者是香港天文台前台長

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