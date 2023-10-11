抽刀斷水水更流 人間無日不風波 ——用政治化手法能理順政經關係嗎？（文：劉銳紹） (09:00)

我想，有一個官方不想提及的原因，就是以為把政治和經濟分開處理，就可以理順兩者關係並推動復常和發展。可是，這種思維又像李白《宣州謝脁樓餞別校書叔雲》之句，「抽刀斷水水更流」，影響不了事物規律和政經關係。况且，官方用高度政治化的方法來分解政治與經濟關係，於是又出現唐滌生在《一枝紅艷露凝香》的話，變成「人間無日不風波」。故有今天標題。

（1）別以為「金蛋可引鳳凰來」

──我與官方的大方向一致，但多從民間角度思考，也許較聚焦於官方不大重視的問題，內地稱誤區，嚴重一些叫盲點。內地經常有一種想法：只要有錢賺，不相信外國不來；又以為歐美商界與本國政府的利益不一，可「以商領政」或影響其本國政府。所以中國不斷拉攏外國大財團，以香港作為「超級聯繫人」。港府官員近期到外國活動，游說引資，也有一些成績。官方列舉財團名字和數據，或多或少也可作打氣之用。

但必須看得細緻。外國大財團是因為「跑不了」（例如在內地有龐大基建投資），而且它們有「牙力」與中國周旋，同時利用商業元素，方便他們在中美兩地得益。可是，數量和資金總量更多的中型外資企業卻跑了。

──更重要的是，香港必須維持「生金蛋」的能力，方能穩定吸引外資，惟這方面的隱憂愈來愈大。以港股為例，總市值由2021年5月最高峰的53萬億元下降，至今約為33萬億元。雖然近年有若干中資企業因為種種原因由美國轉移香港，但恒生指數不斷失守乃公開的事實。港股今年上半年IPO（首次公開募股）集資額已跌出全球前3名，僅排第六。又以本地房地產為例，今財政年度首兩季只售出兩幅官地，只有約156億元賣地收入（本年度目標是850億元），顯示工商界對前景的擔憂。所以，財政司長已預告今年財赤可能大大超出預期。談到消費市道，彭博更形容香港在復常中已「遭遇失敗」。

──還有，鄰近地區對港正發動「骨質挑戰」。以新加坡為例，成立家族辦公室後大幅吸納外來富豪，從某種意義看，香港已不是富豪（包括內地）首選的安全地方（尤其是內地知名民營企業主接連出事之後）。據美國《福布斯》稱，去年新加坡十大富豪中有4個來自中國大陸，可見香港「生金蛋、引鳳凰」的能力已備受挑戰。官方不能忽略經濟格局和基調已起變化，這是質的變化，難以用黃金周或某些國際活動「冲喜」。

上述清楚說明，官方如再以為外資撤走可以靠內地撐住香港經濟，實屬幻想。內資（除國企外）對香港的價值如何判斷？也在變化中，這是另一種骨質變化，絕不能忽視。

（2）如何看待「外國不關心民主」

──官方另一個盲點是，一直認為外國不關心香港的民主自由，所以只要讓外資有錢賺，就可以把政治與經濟分而治之。理論上這種看法沒錯，我從來不相信外國政府會真正關心香港民主發展，更不相信它們會因為香港的民主自由而跟中國鬧翻。

不過，它們會利用這些議題在國際層面製造對中國的不利；而追求民主、自由、人權、法治的港人，對此並不拒絕。這不是勾結外國勢力，而是港人的自發要求，爭取不到也樂見有聲音支持。這是「抽刀斷水水更流」的規律，不能憑壓制就可以「斷流」，否則只會「舉杯消愁愁更愁」。

──令人遺憾的是，外國借勢虛晃一招，中國卻煞有介事反擊外國。於戰略上沒問題，但實際效果卻是矛頭針對外國，拳頭打在港人身上。最近展示魯迅詩句（橫眉冷對千夫指）而因其他理由被捕的人，就是一例。近來民情也反映，這已令民心渙散，冷待「團結」口號。中大香港亞太研究所上月的民調顯示，62.9%受訪者對政治缺乏興趣，較去年同期上升7.4個百分點。與其說對政治無興趣，倒不如說對政府政策無興趣，無論什麼政策，萬不得已才去理會。

即使是民生性質的「易通行」，很多人到了不能不用之時才去申請。再說涉及政治權利的問題，中大民調顯示過半受訪者認為「政府不太在乎我這類人的想法」，及「我這類人對政府政策無任何發言權」。這種心態非常明顯，預示快將舉行的區議會選舉投票率可能偏低；而港府仍不肯公開「三會」（分區、防火及滅罪會）成員聯絡方法，連選舉氣氛都不願創造，完全證實了中大的民調。

（3）政治化手法 難理順政經關係

──上述變化是「骨質」的變化，也是結構性的變化。也許官方認為外資不來中資來，但當內地經濟變差時，又是一言難盡。過去有人認為「北水南下」可以救港，惟以今年上半年為例，南下資金累計淨買入港股1235億元，比去年同期2076億元減少40.51%。據貿發局上月調查，90%受訪內地企業希望到海外發展，62%表示會在港尋求專業服務以開拓海外商機。這對香港有利，但值得觀察的是，這些內企是落戶香港？還是借香港作跳板？因為調查顯示70%內企計劃到東盟等地區發展。

有內地商界朋友對我說：香港與內地環境已差不多了，要向外發展，為何不到其他地方？他後來補充一句，他說的是政治、政策和安全環境。

──近年有一種沒有明言但很容易察覺的現象，就是在中高層領域的「騰籠換鳥」。大批香港專業人士離開，從實務上引入人才補充，可以理解，惟在具體操作時必須審慎處理。我不能說引入的人才（包括內地和「海歸」）不及本地人才，但若基於政治考慮而急於「騰籠換鳥」，藉以鞏固管治、「穩定」和意識形態基礎的話，那就難免給人操之過急甚至逆道而行的感覺。

據大學教資會資料，2022/23學年本港8家大學的內地教員共1815人，較上學年增加14%，同期本地教員由1722人減至1670人；內地學者比例增至35%，本地學者比例跌至33%，前者首次超越後者。人們在歡迎實幹的內地學者時，不妨一問：為何本地學者大量流失？這才是必須理順的根。

近期中大和港大先後發生引人關注的事件，在此難詳細分析；但如不認真和透明處理，只會「人間無日不風波」。單靠政治化手段，能夠理順政經和人事關係嗎？

作者是時事評論員

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