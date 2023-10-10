美國擺脫不了對華貿易依賴（文：阮穎嫻） (09:00)

香港與中國大陸經濟共同進退。疫情過去，中國大陸外貿數據仍然麻麻，2023年8月出口總額（以美元計）比去年同期下跌8.8%，進口總額則比去年同期減少7.3%。當然，人民幣在疫情後有所貶值。若以人民幣計價，8月出口按年跌3.2%，進出口總計按年減2.5%。

中美貿易戰令中國外貿減少，歐美等國試圖掙脫中國對全球供應的掌控，減少依賴中國商品，甚至有人提出要實行經濟脫鈎（decoupling）或去風險化（derisking）。筆者今日講中美貿易爭端會對中國有多大影響。

首先看美國的貿易伙伴近二三十年來的變化。美國過去30年的出口總額普遍增長，但出口至不同地區的佔比，則大致穩定，約三成出口至北美自由貿易協議區（NAFTA），即加拿大和墨西哥；兩成出口到歐洲；三成出口到亞太區。美國出口到中國佔前者總出口的份額，由1994年只有2%，逐年增加至2020年最高9%，而2022年也有7%。

美國從世界各地區的入口方面，在過去30年也是大致保持穩定，其中NAFTA入口到美國的商品，佔後者總入口約三成；歐洲佔兩成；亞太區佔四成。值得留意的是，30年前，日本入口到美國的商品佔後者總入口接近20%，以後這個佔比一直下滑，至最近只有約5%。相反，來自中國的入口在1994年只佔6%，但自2001年中國加入世界貿易組織後，這個數字快速上升，至2017年佔22%。中國是美國最大的商品進口國。

美國「友岸外包」 推動產業鏈轉移

2017至2022年間，中國進口到美國商品的金額仍錄得輕微上升，佔美國總入口的比例卻慢慢下降，由2017年22%，跌至2022年17%，這當然與中美貿易戰有關。同時，東南亞一些國家出口到美國的佔比卻在上升，例如越南，它的份額從2017年2%，增至2022年佔4%。

從輸入產品的角度看，中國在這5年間損失入口美國市場份額的產品，包括電子產品、打印機、成衣、運動鞋等；而市場份額上升的產品有電池、藥品和玩具。

有研究發現，中國入口美國市場份額下跌較大的產品，普遍也是越南入口美國市場份額上升較多的產品，而這情况對於受美國對華入口關稅影響的產品尤其明顯。換句話說，有一些原來從中國入口美國的產品，在中美貿易戰這幾年間，轉從越南入口。這間接印證全球產業鏈正在轉移，特別是轉移至國與國關係比較好的國家，這現象稱為「友岸外包」（friendshoring）。而美國對華開徵關稅，對產業鏈轉移有一定的作用。

貨貿下降 不代表生意往來減少

那麼產業鏈轉移對中國經濟的影響有多大？回答之前，先回顧美日貿易關係。前面提到美國從日本進口的產品佔比一直下降，其實並不代表兩國生意往來減少。自1970年代開始，日本產品傾銷美國，而美國出現貿易逆差，美國指控日本控制匯率和實施產業政策等保護主義行為。日本企業為應對這些指控，紛紛透過外商直接投資（foreign direct investment，即FDI），直接在美國建設生產線。所以，在美國銷售的日本電器和汽車等，有不少是日本企業在美國本土生產，因此不會計算在日本對美國的進口，但日本企業仍取得這些銷售盈利。

中美之間的地緣政治，令中國企業不容易仿效日本，以大舉投資美國替代中國對美出口；但中國企業仍有其他方法，透過全球供應鏈去繞過美國關稅。例如，中國企業可以將零部件從中國出口到越南，然後在越南組裝，製成品從越南出口到美國售賣給消費者。

事實上在過去5年，中國出口到越南佔後者的進口份額大增5%，中國也增加了對越南的外商直接投資。而這並不是單一例子，中國出口到大部分美國貿易伙伴的份額，於過去5年都錄得上升。

脫鈎談何容易 轉移產業鏈有成本

以上分析說明，在全球供應鏈的緊密連結關係下，要脫鈎或去風險化，談何容易；更有可能的是，企業透過各種方法繞過關稅。因此，即使中美直接貿易被他國替代，並不代表美國減少了對中國產品的實際依賴。

惟制裁措施不是毫無影響，產業鏈轉移是有成本的。如果本身企業在中國生產，然後出口到美國，是最划算、賺錢最多的生產模式，但因為關稅令企業轉為通過第三國迂迴生產，並運輸到美國出售，這些額外成本最後還是有人要埋單。有研究發現，其中一大部分最終轉嫁到美國的消費者。

至於得益的，當然是「過水濕腳」的國家。除了越南，有研究顯示墨西哥也可能從中得益。之前「一帶一路」高峰論壇，邀請一帶一路國家來分享如何幫助香港乃至中國的經濟。我認識其中一國代表，他除了讓我一睹該國餽贈香港政府的鍍金外訪紀念品，也分享他代表國家的演講，內容正正就是叫中國在該國設廠，規避關稅。原來，幫中國規避關稅成了別國肥肉。

供應鏈重置 香港受影響

話說回來，即使中國可以通過與第三國的出入口和直接投資，以規避西方國家貿易壁壘，惟香港作為中國貨物的重要轉口港，可能會受到影響。當供應鏈重置，以前經香港轉運的貨物，未必再通過香港，造成出入口數字的結構性萎縮。香港也會失去一些中介服務的生意，例如物流通關檢測認證等。這是最近香港出入口數字疲弱的一個解釋。

參考資料：

Laura Alfaro & Davin Chor, (2023), Global Supply Chains: The Looming "Great Reallocation". Paper prepared for the Jackson Hole Symposium.

作者是香港大學經管學院講師

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