從「原住民之聲」公投 看澳洲身分認同政治（文：王耀宗） (09:00)

「政治正確」文化 成社會撕裂之源

澳洲總理阿爾巴尼斯早前宣布，將於今年10月14日就「原住民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）舉行入憲公投。人們也許可以從這個事例，了解身分認同政治在西方的發展情况。

這是西方國家中「政治正確」（wokeness）或「左膠」／進步派最新推動身分認同政治的重要一步。倘公投通過，將在澳洲憲法加入獨立的第九章。公投的憲法修正案是這樣寫：「將設立一個組織，名叫『原住民之聲』……此組織將可以向國會及行政部門提出有關原住民事務的建議。」公投的回答只能是贊成或不贊成。

澳洲的投票是強迫制，違者會被罰款。而過去44次公投，只有8次通過。上一個1999年舉行的「成立共和國」公投以失敗告終；若今次通過，將是1977年後的首次改變。

執政工黨政府提出舉行公投，當初貌似中立，惟隨着公投日趨近，政府全力鼓動市民投贊成票。大學及媒介向來是左翼分子匯集之地，他們站在道德高地，指摘反方為種族主義者。大學的研討會不請反方講者，免費電視台大肆替正方宣傳，很少報道反方活動。正方受到幾乎所有大企業的支持，各類慈善團體捐款至今已達1700萬澳元，航空公司Qantas免費送正方人員到澳洲各地宣傳。而反方直到近兩周才有公開集會。

眾所周知，澳洲原是英國遣送輕微罪犯之地，18世紀已經開始。英國歷史學家Niall Ferguson戲稱澳洲是「小偷之國」（a nation of shoplifters）。1787年第一次大批送來，包括548名男性、188名女性，航行8個月才抵達；1867年終結遣送。

1901年澳洲成立聯邦政府，1931年成為英聯邦下的獨立國家；1962年原住民取得公民投票權；1973年取消「白澳政策」，歡迎移民。照憲法來看，原住民早已取得人權上的平等；而今次公投實際上要求的是「結果的平等」。傳統左翼要求階級平等，現今「左膠」則要求一切平等。

正方與反方理據

正方論者指出：原住民只佔全澳人口約3.7%，但他們的死亡率是全澳人口的1.8倍；而65歲前的死亡率是61%，非原住民則僅17%；而且原住民成人的坐監比率，是非原住民的13.5倍等等。他們的理由不外是「受害人」論、「歷史悠久」論及「效果較好」論等3條。概言之，「原住民之聲」入憲會令他們得到更多賠償，也令他們的6.5萬年歷史可更好地為其他人所承認，同時使政府施政的效果更好。

細想下，反方理據似更充分。第一，他們認為正方並不認識此次憲法修正案對憲政體制的衝擊，其矛盾在於在現存公民平等權利的憲法下，創立一個叫「原住民之聲」的組織，而此組織全由原住民組成，將來非原住民均不得參與。換言之在憲法上，原住民變成一個「特殊種族」，怪不得著名政論家Greg Sheridan說「Australia is not racist, but the voice could make it so」。

第二，究竟這個「原住民之聲」會有多少人？如何組成？民選？委任？倘民選，用什麼制度？各省如何分配？原住民不是鐵板一塊，他們也分成不同「部落」（tribes），工黨政府對此茫無頭緒。

第三，反方認為增加一個組織，只是多一重官僚架構，並不能增加效率。現在聯邦政府設有原住民事務專門處理機構——國家原住民事務部（National Indigenous Australians Agency），僱用1400人，今年獲得43億澳元經費。在國會76名參議員中有8名原住民，眾議院中則有3名。事實上，90餘萬原住民人口已擁有全國52%土地。在聯邦政府及各省已有數以百計的原住民代表團體，問題是如何更好地利用，而不必破壞現存憲政體制。

第四，憲法修正案如果通過，不但不會達到種族融和（reconciliation），反會製造分裂。激進原住民團體正在製造「共同主權」（co-sovereignty）局面，若成功修憲，下一步極可能就要分而治之了（現在已有人要求公開懸掛澳洲國旗及原住民旗）。

奇怪的是，正方陣營雖聲勢浩大，但在民意調查上卻遠遠落後反方，大約是44%對56%支持度，而且差距正在擴大。正方的王牌是種族歧視，工黨政府的原住民事務部長Linda Burney（她本身是原住民）公開斥責反方為種族主義者，現在似乎收效不大。

由Peter Dutton領導的在野自由黨是公投反方。他的公開立場是，設立「原住民之聲」跟「憲法承認」（constitutional recognition）是兩樣東西。他反對設立「原住民之聲」，但贊成「憲法承認」；惟強調憲法修正案必須經憲法會議（constitutional convention）審議。今次工黨繞個圈子，擬直接由國會通過，並不符合程序。

在爭議聲中，自由黨影子原住民事務部長Jacinta Nampijinpa Price成為政壇矚目新人物。她早前提出驚人之論，認為設立「原住民之聲」只會令原住民的既得利益者及長老得益，對普通原住民生活環境改善不大；甚至說我們已經有11把「聲音」了（指11名原住民議員），不需要再多一把。

自由主義文明再遇內外危機

去年5月大選，自由國家聯盟失敗，自由黨損失近20個議席。現在回想，去年工黨允諾推動「原住民之聲」入憲公投，很可能是阿爾巴尼斯的一場賭博。澳洲人普遍對原住民有歉疚之情，工黨的公投承諾可能是競選策略，他們亦覺得公投不成問題。誰知現在公投愈近，問題愈多。反對黨認為，沒有「原住民之聲」的組成細節，猶如一張沒有銀碼的支票，堅決反對。至今，阿爾巴尼斯仍認為其承諾公投是正確的。他的3年任期已差不多過了一半，倘公投失敗，對他打擊重大，原住民很可能亦會對他起了怨懟之心。

我覺得阿爾巴尼斯連任總理應該不成問題，反而「左膠」知識分子會對Price恨之入骨，將全力圍剿她，摧毁其聲譽，更加造成社會撕裂。西方的自由主義工業文明，在20世紀克服重重難關；到21世紀20年代，自由主義文明再遇到內外危機——外部仍是威權／極權制度的威脅，內部威脅則是自由主義和左傾思潮苟合的怪胎。「左膠」對「結果平等」的癡迷，已到了違反科學和常識的程度。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

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