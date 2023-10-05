納卡地區衝突落幕 南高加索迎新時代（文：Emil Avdaliani） (09:00)

衝突結束 考驗亞美尼亞國家韌性

最新的局勢升級背後有不同原因，但總體上都突顯了當地力量平衡的變化，當中阿塞拜疆相比陷入困境的亞美尼亞處於上風，而後者能夠影響當地局勢的外交政策選項要少得多。此外，衝突的結束亦將考驗亞美尼亞的國家韌性（state resilience），因其國內政治局勢將隨之升溫，部分民眾對執政黨的敵意上升。

首先及最重要的，當地的變化體現於俄羅斯對南高加索（South Caucasus）國家日趨頻繁的交易戰略（transactional strategy）。鑑於其依賴部分通過阿塞拜疆的南北走廊，莫斯科對阿塞拜疆的仁慈態度，自2022年烏克蘭戰爭開始以來，就可以看到。

再者，阿塞拜疆也受到西方青睞。該國與歐盟之間迅速發展的能源關係，令布魯塞爾對於要公開批評阿塞拜疆政府變得謹慎。加上，阿方透過一系列高層會議及緩和敵意的言論，得以緩解先前與伊朗的緊張關係。

同時，亞美尼亞與俄羅斯的關係也跌至歷史低點——埃里溫（編者按：以首都(Yerevan)指涉亞美尼亞）的一系列政治動作和公開聲明，對俄方的安全承諾、莫斯科主導的集體安全條約組織（CSTO），以及俄國維和部隊在納卡地區的行動，皆提出了質疑。

結果是，地區動態不利於亞美尼亞。只有在阿塞拜疆的行動對亞美尼亞構成直接威脅，或者阿國謀求通過亞美尼亞最南方省份——休尼克省（Syunik）——建構所謂的贊格祖爾走廊（Zangezur corridor），伊朗才可能介入。考慮到發生這種情况的機會不大，目前伊朗似乎不大可能干預。

俄國衰弱的症狀

俄羅斯也不大可能採取決定性的行動。它在烏克蘭的軍事參與，已削弱其介入的意願。而且，當前局勢很可能加深埃里溫與莫斯科的爭執。俄羅斯總統普京與亞美尼亞總理帕希尼揚之間的私怨，使雙方關係更為複雜，惟這點常被外間公眾忽略。在莫斯科盛行的看法是，不論任何挑戰，亞美尼亞仍然會深深依賴俄羅斯，不大可能完全或者在短期內逆轉與俄方的制度紐帶。

在這個新的地緣政治環境中，唯一相對中立的角色——儘管目前在南高加索的影響力有限——就是集體西方（collective West）。由於歐盟和美國皆尋求在南高加索擴大勢力，以抗衡俄羅斯影響力，它們可以利用因莫斯科持續被烏克蘭分散注意力而出現的權力真空。事實上，納卡地區衝突告終，總體而言可被視為「俄羅斯帝國」（Russian empire）緩慢但持續衰弱的症狀。

「多重結盟」新時代

如此也意味着，與歐亞大陸其他地區相似，南高加索正經歷列強競逐的「多重結盟」（multi-alignment）新時代。在過往幾十年以至幾個世紀裏，南高加索的主導者是俄羅斯。現時的地緣政治趨勢顯示，該地區將演變成一個高度擁擠（highly congested）的空間，俄羅斯將只是列強之一，跟土耳其、伊朗、歐盟、美國以至可能還有中國並列。某程度上，這個新現實可能預示了未來的世界秩序——單一強權的主導，將不可能實現；而多方參與將受到歡迎。如上所述，這個主要趨勢並非南高加索所獨有，在中亞、中東部分地區、南亞及東南亞也是顯而易見。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）