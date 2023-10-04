杯弓蛇影倘成冤 萬馬齊喑究可哀 ——香港怎樣成為中外文化藝術交流中心（文：劉銳紹） (09:00)

（1）實力分層次 內涵最重要

──按建議，香港可承傳及宣傳中國傳統文化和文明；多辦國際級文藝盛事和國際文化峰會；邀請世界級文化藝術人士來港活動或落戶香港……相信無人反對這些計劃，要從數量上做出上述成績也不困難。這也是西方國家經營多年的方向，例如倫敦的歌劇文化、巴比肯藝術中心等。香港有硬件和中外活動支持，有條件發展為東西文化和思想匯聚的接合點。

──惟上述只是高層次的文化活動（弄不好將曲高和寡），而更大的接合點在於普羅大眾也能領會、理解、接受和參與的普及文化。所以，文化實力不單看硬件建設和活動次數，更重要是體現本國人民的多元化精神狀態（通俗說法就是要有來自社會各階層的人氣、人味、人情和人性，包括喜怒哀樂），以及與世界接軌的人民性。這些普遍價值並不決定於官方意志，更不取決於自我定義的理論。所以，必須弄清楚這些看不見但必須深入體現的特點，才能推動有真正內涵的文化，與國際交流，讓香港成為中外文化中心；否則，一萬年都不會領略「現代化軟實力」的要旨。

──推動文化不能政治化，包括以政治效果為目標（內在）和政治化的表達方式（外在），否則只會陷於急功近利的反效果。當然，外國推動其文化戰略也有其政治目的，但它們經多年的成敗、浸淫和改善，已掌握把政治意圖隱藏在民間生活的技巧，把隱形的意念包裝在有形事物之中。

記得已故電影人鄒文懷憶述，曾有美國官員支持他搞電影，包括在香港和美國市場。對方說，即使他拍攝宣傳中國文化的內容，都不介意，因這個過程的最大意義在於「宣揚美國的多元政策」，並相信美國價值可以透過各類文化以至商業活動擴而充之。鄒後來發掘李小龍（中國認為宣傳中國武德，也讓中國人揚威），惟後來更多香港以至大陸電影人爭取到美國發展，配合美國電影人才的發揮，進一步從根本上鞏固美國的國際影壇地位，更好地影響全世界。這就是美國積累下來的「誘逼力」。

反觀香港希望成為中外文化中心的其中一個目標，開宗明義是「說好中國故事」；但放諸現實環境，愈想「說好」，就愈難說好，一來過於外露，二來內涵與國際主流價值格格不入。這正是中國的問題，即使支持《戰狼》、《紅海行動》和《湄公河行動》等電影，但只是在中國賣座，在國際上卻難延實效，更難期望用百花獎、金雞獎取代奧斯卡金像獎或康城電影節，連台灣金馬獎的國際影響都比不上。這不是刻意唱衰，而是必須實事求是思考：中國如何在宣傳古代文明的同時提升現代文明，前者國際接受，後者有待建立和強化。解決和改善這個問題，方能更好地推動香港成為中外文化中心，否則又是一句空話。

（2）香港既有優勢 也有局限

──到目前為止，香港仍是國際認同的多元化社會，與大陸相比，仍有某程度的創作空間。這是香港的優勢，至少仍存在於中國傳統文化、古典文化、非敏感文化之上。不過關鍵是未來朝哪個方向發展？繼續維持？擴大？還是收窄？

中國近代文化史上，曾出現對「影射文化」的批判。官方說這已是「過去」，惟近年又禁止被視為以古諷今的「穿越題材」，說明「過去」並未過去。官方說上述政策只在內地執行，而不在香港；但政策有輻射作用，變成另一種「穿越」，由內地穿越到香港來，已是很多業內人士可知可感而不可言的事實。不解決這個問題，創作和投資泡湯的擔心只會長存，「杯弓蛇影負奇冤」的恐懼只會阻礙香港成為中外文化中心。

──所以，官方必須以公開言論和行動，確保文化、文學和文藝工作者享有免於恐懼的創作權利，明確法律框架和界線是保障而不是限制創作自由。文化人則要努力拋開自律文化，一起支撐、摸清和善用法律空間；即使空間有限甚或愈來愈窄，但仍要設法用盡。這才能體現社會的靈活性和生命力。有些時候，在創作上學懂與現實對話，在策略上學懂與未來對話，也是眼前的一種修為。

（3）從制度上確保中外交流基礎

──為免文化空間進一步收窄，有些制度官方可以考慮，以作平衡，例如妥善處理「舉報事項和舉報文化」。現時為了保護私隱，舉報人的身分保密，這可以理解，惟這又逐漸衍生舉報而毋須負責的副作用，早晚變成北京「朝陽大媽」文化，過分緊張隨意舉報並浪費官方氣力。

所以，當遇上文化舉報（包括類似塗鴉的生活文化和對外交流的藝術文化及政策批評）時，被舉報一方在官方採取行動前應享有公開抗辯的機制，甚至外界可參與辯論；舉報人既認為自己有理，實有責任理直氣壯站出來面對公眾。倘證實舉報不成立，應用誹謗法原則處理，被舉報一方有權力跟進，官方也可以起訴胡亂舉報。這樣才可以增加舉報人的責任成本，讓外界感到官方是保護而不是扼殺文化。

──如遇上一些轉化為法律案件的文化個案，應全面實行陪審團制度，讓公眾憑普遍觀感和價值去裁判，而不是全由掌握法律工具的官方主導案情。須知，文化、文學和文藝有無限聯想空間，若沒轉化為具體的刑事成分，不應隨便入罪或成為滋擾。

──掌權的官方則要主動限制自己的「無限聯想」，不要想到什麼就以為是什麼，或者想防止什麼就聯想什麼，因為文化工作者的原意經常與官方的聯想不同。倘無限上綱，歌頌貞烈愛情的《帝女花》可能被視為反對政權的政治粵劇，涉及婚姻自由的《紫釵記》可能被視為反對強權的抗爭電影。官權重、民權輕，現代文明永遠不能建立起來。

總之，「杯弓蛇影倘成冤」，只會「萬馬齊喑究可哀」。在此，把龔自珍的詩再改一字：「我勸天公重抖擻，不拘一格放人才」（原詩是「降人才」），於願足矣！

作者是時事評論員

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