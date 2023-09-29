香港故事： 成也高樓價 敗也高樓價（文：周永新） (09:00)

我過去寫了幾本關於香港的書，第一本已是30多年前、1990年明報出版社為我出版的《目睹香港四十年》。書名為什麼是「四十年」？因那時我剛過40歲，這本書是我的成長經歷，也是我的所見所聞。到香港回歸祖國，我把書重新修訂，並改名為《見證香港五十年》。

香港故事 怎可離開「住」的問題

我不打算重複《目睹香港四十年》的內容。但我想起李家超「說好香港故事」時，我腦裏閃過一個念頭，就是香港故事怎可離開港人「住」的問題！我寫《目睹香港四十年》時，為了加強書的真實感，我從戰後即在香港從事救援工作的福利機構，取了幾張機構服務對象的生活圖片，其中可見不少窮人棲息路旁，住的是用幾塊破舊木板搭建的空間。

當時我想：香港頭號民生問題，應是如何解决「有瓦遮頭」。30年過去了，到李家超出任特首，發表第一份施政報告，住屋仍是頭號民生問題。為什麼經過這麼多年，港人還要為住屋煩惱？

我反覆思考，結論是：香港的住屋問題所以揮之不去，因為房屋在香港並不單是為了解決市民住屋需要；樓宇的供求與價格，還跟香港的政治、經濟和社會狀况，緊密地連在一起、榮辱與共。更可以這樣說：香港的成功與失敗，全由樓價造成——樓價高企，不僅造就了香港的繁榮，還使不少港人有機會積聚財富；惟樓價高企，也令不少港人為了置業而勞碌一生，畢生積蓄換來的是狹窄得可憐的住屋。樓價高企的現象，可產生兩種截然不同的效果，這可能就是香港故事不易說好的原因。

港人相信樓宇買來住 也可買來賺錢

為什麼高樓價造就了香港的繁榮？一個地方所以令人嚮往，原因是這裏有工作做，可以在這裏搵食，養活自己和家人，而香港正是有這個條件。除了在香港搵食之外，有頭腦和門路的港人，還可以藉着各種投機活動（有些可能不合法），賺取額外收入，有時這樣的收入比工資更高。當然，投機活動有輸有贏，惟港人對於可以賺錢的機會，特別是賺大錢的機會，簡直是趨之若鶩。其中港人尤為熱中的，相信非炒賣樓宇莫屬。

樓宇本來是買來住的，但在不少港人眼裏，樓宇也是買來炒的。香港炒樓所以蔚然成風，簡單一句，就是港人深信，樓宇價格「長遠來說總是升的」。所以就算不炒樓，自住物業過得10年、8年，價格可能翻了一番，業主頓覺財富不請自來，更相信買樓是不錯的賺錢機會。

高樓價造就了賺錢機會，無力置業的市民卻恨之入骨，憤懣和無奈之餘，更埋怨政府施政無力，造成香港各種深層次問題。事實上在世界大城市中，港人對住屋的要求可算十分卑微，只求有獨立的居住單位，窄小一點也不計較，最好不要太偏遠，因為長途跋涉到市區上班，身心疲累之餘，車費也是一項開支。

可是，就算是這樣卑微的要求，以本港樓宇價格，大約有三分之一市民仍然無法負擔，不要說成為業主，就是長期租住，租金常佔他們收入的一半。對這些市民來說，解決住屋需要就只能倚靠政府，輪候公屋是唯一途徑。他們一旦獲得分配公屋，便可計劃自己和家人的未來；或許再過10年、20年，他們若有足夠儲蓄，也可碰碰運氣申請居屋。成為業主是不少基層市民夢寐以求的住屋階梯。

高樓價弔詭之處

基層市民靠政府協助，那些有能力擁有自住物業的又如何？這些所謂中產的市民，他們為了幾百呎的住所，不僅要用去多年來的積蓄支付首期，還得一生當「樓奴」，唯一希望是樓價繼續上升。諷刺的是，香港近年出現的移民潮，一些離開的港人，因為住所值錢，不僅可以脫離「樓奴」束縛，且可取回投入物業的金錢，到外地享受寬敞生活空間。香港高樓價弔詭之處，在於既可令人淪為奴隸，也可使人有本錢遠走他方。

政府對樓價的態度又如何？雖然當局從來不承認故意抬高土地價格，也不會賤賣土地，但明眼人都看到，政府講的是一套，實情卻是樓價愈高，政府從賣地和相關的樓宇交易所收稅款也愈多。地產商也樂見樓價高企，這樣多年來屯積的廉價土地，頓然變成奇貨可居，日後建成的樓宇也會有豐厚利潤。

有利必有弊。政府這樣過分倚賴地產相關收入，一旦樓價下挫，當局收入可能大幅減少，就如回歸後的幾年，政府財政連年出現赤字，罪魁禍首正是樓價因亞洲金融風暴急挫近半成。政府收入大減，各行各業難免受影響，當局也無力改善民生。更可憐的是，那些仍在還款的業主，每月供款就像催命符，無力還款的只好宣布破產，燒炭自盡的業主也時有所聞。

政府和市民都不想樓價下挫

亞洲金融風暴的教訓雖然慘痛，但政府和市民有從中汲取教訓嗎？不僅沒有，他們還樂見樓價轉頭上升，因為樓價低迷的後果，誰都承受不了——政府得不到所需收入，市民也怕自己一生積蓄大幅「縮水」。因此，政府和市民都不想樓價下挫，下跌一兩成還可接受，超過兩成就大禍臨頭。

樓價與香港故事的關係，還有一面要說的：港人為了擁有自住物業，就必須努力工作，這種「拼搏」精神，有時被冠以「獅子山下精神」的美名。我常覺得，港人的「獅子山下精神」是被迫出來的——誰願意每天工作10多個小時，換來的卻是狹窄得連自己都感覺羞恥的居住單位？這樣辛勞工作值得嗎？「獅子山下精神」既不能使港人安居，又不能使他們從工作中找到快樂，這種精神值得港人留戀嗎？怪不得在多項調查中，港人的幸福感總令人難以羨慕。

不要妄想香港可仿效新加坡

政府是否不知高樓價對港人的打擊？官員當然知道，惟改變帶來的後果，卻無法承擔。香港可以往哪裏走？有建議香港可仿效新加坡，那裏八成公民擁有政府興建的組屋。但港人願意為自己的房屋、醫療和退休生活需要，被迫留下相等於工資四成的儲蓄嗎？香港的地產商會樂見私樓市場大幅縮減嗎？

不要妄想了，香港高樓價是不會消失的，因為大家都不想看見樓價下跌，包括那些想着離開香港的人。

怎樣說好香港故事？什麼事情從戰後到今天，令港人歡笑或唏噓、開心或愁悶、安樂或忐忑？我想不到其他，唯一知道的是，港人在樓價起伏中不斷打轉。這就是香港的故事。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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