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夜市是每個地方的故事 香港故事要由港人來說（文：莫建成） (09:00)

近來坊間討論最熱烈的事情，相信一定是「香港夜市」。筆者先談談坊間對夜市的理解。以傳統定義來說，夜市可以有兩個意思：第一個是晚上的消費市道；第二個是晚上的市集。無論如何，夜市就是夜晚的經濟活動。

各位讀者有否察覺，自政府啟動「香港夜繽紛」後，已絕少用「夜市」這個大家耳熟能詳的名詞，並改用相對較陌生的「夜經濟」一詞。推動夜市也好，搞活夜經濟也好，都是希望本港夜間市道再次蓬勃起來。其實，筆者最近不斷思考，也問過不少朋友，究竟香港需要怎樣的夜市？

泰韓台等地夜市的共通點

內地、台灣、泰國、新加坡、韓國及日本，都是港人的熱門旅遊地之選。而不少港人到訪這些地方，都會「行夜街買嘢，行夜市食吓地道嘢」。以港人喜愛到訪的台灣為例，主要大城市都有甚具規模及聞名的夜市，例如台北士林、台中逢甲、高雄六合等。而這些夜市主要的賣點是星羅棋佈的地道小食店和攤檔，當然也少不了售賣各式當地商品的店舖。

至於韓國首爾明洞夜市，幾乎是遊客必到的景點。明洞夜市可以是晚間經濟活動的混合體，該區有大量潮流服飾店及大型購物商場，而晚間整條街都是韓國傳統小吃攤檔，更有數不清的各式餐廳及咖啡店等。

多說一個例子，就是泰國曼谷。當地有大大小小夜市，以有摩天輪為地標的河濱碼頭夜市為例，場內有海量商店，除了有地道美食攤檔，餐廳和酒吧當然不會缺少，還有大量服飾店和文創商品店等等。

上述地方的夜市都有一個共通點，除了是聞名的旅客景點，亦是本地人經常到訪的熱點，消費水平十分平民化，可帶動社區經濟發展之餘，又可向世界展現其文化底蘊。

大家應該還記得，本港在新冠疫情肆虐期間幾乎沒有遊客訪港，百業蕭條；惟有大量食肆和商舖能夠捱過疫情存活下來，主因就是得到港人支持。這情况說明一點：每個城市的經濟活動主要是靠本地人支持。

好了，說到這裏，筆者希望讀者不會覺得我離題。我想自問自答在上文已提出的一個問題，並帶出一個信息：香港需要怎樣的夜市？就是以港人為出發點的夜市，香港故事需要由香港人來說。

港府欲重振夜經濟，不少人提議以過往成功的大笪地模式，重啟充滿香港地道文化的夜市。然而，最終政府推出被「熱烈」討論的香港夜繽紛活動。而夜繽紛的內容，相信各位讀者都有不少「體會和領悟」，筆者在此不贅。

筆者現在經常仍會與街坊好友有緊密接觸，過去幾個月我與不少人談論香港情况，主要話題都離不開「夜晚條街無人」、「大家都慣咗早返屋企」、「唔開心所以唔係好想出街」；而結論主要有4點，包括疫後生活模式改變、經濟欠佳消費意欲低迷、儲錢去旅行、很多人出現信心危機。

重振夜經濟  忌長官意志

在近日言談間，我們會討論一下夜市問題。綜合與各方的討論和觀察，倘政府希望重振本港夜經濟，首先要重振港人信心。而這個事情應該怎樣做，在現時社會狀况下就要看政府的智慧了。相信大家明白我的意思。

筆者認為，政府不要以長官意志重振他們所說的夜經濟；建議當局在旺區撥出土地，以最少的規管讓人經營，以消費平民化的地道美食為主，當局只要管好衛生和防火便足夠。而夜市可配合周邊商舖的營業，由市場帶動本港夜市重啟。

筆者還有兩點想提出：重啟夜市可帶動基層就業，又可推動社區經濟發展。原因好簡單直接：夜市攤檔可讓基層市民自力更生做小生意餬口之外，還可帶動不同經濟活動，包括運輸物流、物品生產及各類文職工作等。

另一方面，社會經濟狀况仍未復常，很多基層市民仍生活於水深火熱中。若政府希望吸引市民出夜街吃喝玩樂，就有需要延續派發消費券，向市民提供消費誘因。

冀考慮設長期夜市  由市場導向

香港是資本主義社會。社會昔日的成功，是市場主導、政府為輔的經濟發展模式。筆者希望政府能認真考慮設立長期夜市，並由市場導向發展地道文化夜市，不要再舉辦「這裏做幾天、那裏做幾天」兼食物售價高昂的「做騷式」夜市。

每個地方的夜市，都蘊含着當地文化和人民素養。香港的夜市就是香港文化的展現，並可以讓香港人向來自世界各地的訪客，說出地道的香港故事。

作者是民主黨副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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