放寬購物限額　保留本地特色　助旅遊業復蘇（文：阮穎嫻） (09:00)

以疫情前的情况作標竿，其實已是打了折扣。這個84%其實是樂觀了，因疫情前香港受社會運動影響，旅客也不多。但2015至2018年8月的每月訪港旅客約有510萬至590萬人次。因此今年8月比2018年同期少了大約180萬旅客人次，即只有約七成。所以當年周街拖篋客的情形不再。

只看過夜旅客數字，2018年達2900萬人次，但今年過了超過一半，數字是840萬。以這個數字推算，全年過夜旅客可能只有1400萬人次，不到2018年一半。至於不過夜旅客，跌幅更誇張：2018年是3600萬人次，2023年截至7月只有約810萬，預計全年約1400萬人次。這個估計可能較保守，假設下半年旅客強勢回歸，數字會較高。

聯合國世界旅遊組織比較環球不同地區的恢復速度。儘管這個統計數據是截至今年第一季，但可見歐洲和美洲已分別恢復到90%及86%；亞洲恢復速度相對緩慢，僅為疫情前的54%。原因之一當然是中國遊客未完全恢復。香港長期倚賴中國大陸客，當然重創旅遊業。

港元聯匯不能動 用其他方法吸客

一般而言過夜旅客消費力高，因留港時間較長，也要住酒店。不過夜旅客，很多做代買、走水貨購物後就離開。雖說香港消費品質素相對上有保證，但在匯率影響下，對旅客來講價格顯得昂貴。人民幣兌美元的匯率，由年頭1美元兌6.7人民幣，貶值到近日7.3人民幣。由於港元掛鈎美元，所以港人上大陸消費便宜約10%，而大陸人來港消費貴約10%。

不過，解決旅客需求問題，匯率不能動，亦不應該動。聯繫匯率是香港金融體制穩定的根基，因此要用其他方法去挽回香港對大陸客人的吸引力。

現時中國大陸旅客只能免稅攜帶5000人民幣的香港貨品回大陸。這個規定本來就有，但以前不嚴打，現在捉到沒有申報就要繳交高額罰款。內地社交平台流傳不少來港旅遊掃貨後，過關回內地遭徵重稅的經驗，害大陸旅客都不敢盡情購物。相對海南，一個大陸人喜歡去度假的地點，2020年已將免稅額由3萬加至10萬人民幣，十分有利銷售奢侈品。據海南省商務廳數字，今年農曆新年海南免稅店的營業額逾25億人民幣，較2019年同期增加逾3倍。

而大陸旅客在港只有5000人民幣免稅購物限額，買個名牌袋都不夠，化妝護膚品買貴少少都爆表。想要「爆買」的大陸旅客，自然取海南棄香港。現在香港政府要催谷消費、啟動夜市，正好藉此良機爭取放寬這個限額，鼓勵旅客滿載而歸，亦能帶旺商店商場，激活經濟。

放寬購物免稅額 有百利無一害

放寬大陸旅客免稅購物限額，是立刻可以收到成效的政策改變，對提振需求有百利而無一害，特區政府應認真考慮並向中央政府爭取。同時業界也要提升香港的特色，發揮優勢。

周末香港一車車到大灣區消費，喜茶、酸菜魚、海底撈乃至燒烤夜市揼骨劈酒，按摩技師要由星期六晚等到星期日下午才等到。除了是匯率問題，也是大陸失業率上升，人工變平，通脹輕微，令消費更抵。

香港服務因勞動人口萎縮致質素下降。酒店、零售、飲食業工人轉行，面對工人短缺要加人工，間接導致成本上升。香港酒店人手不足，入住率約八成，若人手充足可以用盡房間，並使房價下調，還未計那些本來做賓館的轉了做長租。做食肆的不怕被炒，鬧客趕客串客。雖說香港服務業走平民路線本是如此，對港人及旅客都一樣兇神惡煞，惟如今變本加厲。要付錢受氣，有些人選擇去大灣區，有些人去日本。鹹魚青菜，各有所愛。

本港高級餐飲一貫水準高，其實很多間都值得推薦，但一來要訂到枱，二來要畀得起錢。同樣價錢，旅客會覺得日本及台灣的高級餐飲抵很多。先不論食物，日本高級餐飲的服務，全世界無一個地方追到。

事實上除了日本，別忘了深圳以至大灣區，都是香港競爭對手。大陸社交媒體大事宣傳娛樂餐飲熱點，令人覺得去大灣區玩是流行玩意，cafe、fine dining、酒吧應有盡有。深圳市政府近來更推出各項措施，提供從口岸到重點商圈和景區的免費接駁。港人覺得最煩的電子支付，深圳市亦嘗試解決。深圳旺到大陸人都話香港人煩厭，不是似曾相識嗎？當年旅客塞到香港人都嫌煩，有人打着「光復上水」的旗號發起「踢篋行動」。現在香港政府派機票都不太有作用，看來現在已經落後別人，要取經深圳了。

除了放寬5000元人民幣免稅限額，業界還要提高銷售特色。香港最大特色是華洋雜處、有殖民地色彩，英式雙層巴士在佈滿中文霓紅燈招牌的街頭行走。這是香港最吸引旅客的本質；失去了，則與上海沒兩樣，比北京要差，因為不夠古蹟名勝歷史。但這些東西正在急速消逝。

保持特色 老生常談卻重要

我有位朋友，印度長大，在西方待過10年以上，上海工作過幾年，因緣際會，滯留香港，卻發現香港是一塊寶石。他說：「香港是東方的紐約。」他到哪裏，都能跟當地人打成一片。但如果在上海要過優質的西式生活，是較昂貴的選擇。反而在香港，仍然有很多很西式又地道的酒吧。香港這種開放，是很多地方望塵莫及的。他說，要過西式生活、晚晚蒲吧，香港始終比上海抵。

保持特色、吸引人才、增加生產力、提高服務質素，老生常談，卻又那麼重要。

作者是香港大學經管學院講師

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