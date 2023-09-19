夜經濟能否成功 還看明年2月後消費模式（文：林緻茵） (09:00)

「香港夜繽紛」項目揭幕後，有人指它是舊酒新瓶：大坑舞火龍等節慶活動本來就有，政府只是把活動湊在一起，再加上商界配合，把原有的重新包裝而已。有人則肯定政府的努力，認為「有做總好過沒做」。「香港夜繽紛」剛出台，筆者當然不希望加入「潑冷水」的行列，反而想探討一下如要長遠發展香港夜經濟，應該要怎樣做。

9月至2月 必然是夜經濟「牛市」

「香港夜繽紛」活動由9月起開展，一直持續至明年2月。這段時間有大量節慶活動，包括中秋、國慶、萬聖夜、聖誕節、除夕、農曆新年，可以說是香港夜經濟的「牛市」。正所謂「在牛市人人都是股神」，就算沒有宣傳活動，市民消費意欲必會增加。

零售和餐飲界經常形容2月過後是消費淡季。假如政府要知道「香港夜繽紛」能否提振市民的消費信心，令香港回到夜夜笙歌的日子，只看節慶期間的數據是不準確。政府真正需要交的「功課」，並非9月至明年2月的夜間消費數據，而是明年2月過後的市况。

市民不願消費的原因是什麼

但凡要設計公共政策，都涉及3個基本推論：問題出在哪裏；方案是否已對症下藥；還有什麼替代方案。社會之所以會討論夜經濟，除因為旅客訪港數字不似預期之外，歸根究柢是本地人的消費意欲較疫情前低，或寧願到外地消費。市民不願消費（或不願在港消費）的原因是什麼？「香港夜繽紛」是否已針對了市民不願消費的原因？

「香港夜繽紛」能針對的，充其量是疫症的後遺症，包括市民習慣了在家工作、在家叫外賣、在家網購、在家看Netflix。然而市民在港消費意欲低，有更深層原因，無法簡單透過一兩個活動解決。

有些人對整體經濟看淡，認為股市樓市前景不明朗，故不願消費；有些人有移民的打算，需要減少當前消費。根據財政司長上月的說法，「與業界合力把香港的夜市搞活搞旺」是短期內保持香港復蘇動力的措施。惟以目前「香港夜繽紛」的規模，活動能增加的是本地和旅客的私人消費（private consumption），而非大規模投資。市民對政府中長期的高質量經濟發展大計，或許都只當成是「望梅止渴」，不會因此而放心消費。若沒有其他措施配合，單靠「香港夜繽紛」實在難以持續帶動消費，讓香港在短期內維持復蘇動力。

假如政府決心長遠發展夜經濟，而不是搞一個「開心香港」夜間版本，深入的研究是必須。就算是夜經濟已發展成熟的城市，都會從消費者喜好、城市規劃、與其他城市競爭及經濟效益的角度，持續和有系統地做相關研究，以維持本地人和旅客的新鮮感。

夜經濟不單是活動 也是研究和政策

以倫敦為例，夜經濟屬其文化藍圖一部分。因疫症和脫歐影響，當地不同機構近年都深入研究夜經濟，探討幾個重要問題：倫敦人和旅客的消費模式是怎樣？跟其他有豐富夜生活的城市（如柏林和紐約）相比，倫敦有何優勢？夜間最多人流聚集的地區，其空間運用有何特點，又有何可以改善的地方？

活動是否夠多元化、與空間能否產生聯動，是夜經濟的成功關鍵之一。以倫敦西區為例，劇場、戲院等是夜經濟的主要驅動力。相關研究發現，文化活動開始前和完結後，是區內人流最多的時間；倘要延續夜間消費，晚上10時半過後的活動或去處需要增加，方能滿足需求。此外，混合的空間使用（mix of uses）是西區的特點，該區既有大型地標和高消費活動，也有具特色的橫街窄巷，能讓旅客有各類型消費體驗，亦鼓勵他們以步行方式享受夜生活，令周邊經濟活動都能受惠。

消費者在日與夜的體驗是否有明顯分別，也會影響消費意欲。舉例說，很多到訪迪士尼樂園的人願意留到晚上，是因為園內夜間巡遊跟日間不同。又以內地的文化旅遊為例，武漢地標黃鶴樓近年就增加了「夜上黃鶴樓」沉浸式演出，打開了夜間遊覽的市場。

以上活動有一共通點，就是需要親身到場。故相比起來，「播放懷舊電影」、「在商場直播英超」就不算吸引，因替代品實在太多。此外，其他城市的研究顯示，購物作為夜間活動的吸引力較低，因購物不一定要在夜間進行。雖然這些研究的受訪者都歡迎商場晚一點才關門，但這並非因為夜間購物屬「必需」（necessity），純粹是較「便利」（convenient）而已。換言之，延長商場營業時間要付上「燈油火蠟」等成本，卻不一定有很高效益。

要長遠發展夜經濟，我們就要準確掌握市民和旅客的喜好，不能以「漁翁撒網」、「搞活動」的心態做事。政府要在「夜繽紛」期間收集消費者喜好的數據，以作更長遠政策規劃，並不困難。

消費者選擇太多 香港不能放低競爭心態

由司長提出要搞活夜市，到「夜繽紛」正式出台，剛好一個月，不得不說政府有很高的行動力。政府做事雖有速度快的優點，惟同時也出現了以短期措施（ad hoc solution）應對問題的不足。短期措施本身不是問題，但市民也需要知道政府有何長期打算。正如上文所提及，這半年的「夜繽紛」活動或是一個契機，讓我們收集足夠數據，作長期的計劃。

提到夜經濟，不少人認為香港要充分利用「海濱」這重要資產。而綜觀舉世聞名的海濱建設，例如悉尼的達令港、新加坡的海濱花園，都不是一天建成。近日有官員說港人北上消費後仍可在港消費，但我們眼見深圳已推出新一輪針對港澳居民的消費優惠，這就代表鄰近城市不是以「有錢齊齊賺」的心態發展經濟。面對強勁對手，香港更不能以短期措施應對。

作者是公共政策顧問

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