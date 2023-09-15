施政報告應正視的人口結構變化——老齡化、少子化、勞力缺（文：周永新） (09:00)

（1）經過3年新冠疫情，本港人口再次有增長，今年中整體人口約有749.8萬，較去年中734.6萬人增逾15萬，惟仍低於2019年中的750.7萬。過去一年人口所以增加，原因是從去年到今年中，移入人口大幅上升，屬香港居民的共有17.4萬人，其中包括3.1萬名單程證持有人。

（2）根據統計處推算，本港整體人口未來會維持上升，人口總數到2046年將達819萬。增加的人口並非因為生育率提升，而是移入香港的人口比移出者多。也就是說，香港未來將會有更多非本地出生人口。

（3）香港人口將持續高齡化。根據統計處推算，65歲及以上人口佔總人口的比例，將由2021年20.5%增至2046年36%。換言之，65歲及以上人口，將由現時整體人口每5人中有1個，增加至每3人中有1個。簡單來說，香港人口將會有更多一般稱的長者。

綜合以上3點，社會人士討論最多的是︰政府應該如何應對人口老化？港人減少生育孩子的趨勢，是否可以扭轉？人口增長倚賴外來人口移入，對勞動力需求和供應，有什麼需要注意的地方？人口推算對香港未來的規劃有什麼啟示？就着以上問題，筆者有以下分析。

1998年，即回歸後第二年，當時負責規劃的官員推算，根據過往統計數字，到2008年，亦即10年後，本港人口將達到820萬。當然，當年的推算沒有出現，今天本港人口總數也只有749萬；就是推算到2046年，人口也不超過820萬。

推算僅參考 社經發展趨勢才重要

香港人口或增或減，影響的因素十分複雜。誰會想到自2020年中開始，連續3年，移出的居民竟比移入的多，以致2023年中的人口數字，比2019年還要少？也就是說，推算僅可作參考。現在能夠做的，是盡量根據推算的數字，及香港未來10至20年可能出現的變化，包括經濟和社會發展趨勢，在政策上調整和修正。

人口推算講過了，先談香港人口老化問題。人口老化的影響主要有兩方面︰一是長者數目多了、壽命長了，如何協助他們生活得健康快樂，包括退休後生活保障和醫護方面的照顧（health care needs），政府都必須制訂政策和長遠規劃；二是長者多了，勞動人口相對減少，就算未來整體人口增加，就業人數都可能不升反跌，這時如果沒有外來勞工補充，香港經濟或會出現萎縮。

面對老年人口所需的生活保障，無論回歸前或後，政府一向的政策取向是，堅決反對設立任何全民保險形式（或稱隨收隨付）的退休保障計劃，醫護照顧也是一樣。政府採用的策略是，僅向有經濟需要的市民提供金錢援助，及提供收費便宜的醫護服務。

展望未來，相信就算人口持續老化，政府都不會改變現行策略，只會在退休保障方面，鼓勵那些拿了強積金的退休人士購買年金；而醫護照顧方面，能夠做的是擴大公私營醫療協作範圍，藉此減低市民使用公營醫療服務的比例，及恒常化長者社區照顧服務券的使用，藉此減少長者對住院照顧的需求。

公私營醫護協作 前景不樂觀

以上應對人口老化的策略，市民可以知道的是，現有「居家安老」政策不會改變，雖然服務不足，惟現行模式將持續下去。不過這也意味，隨着老年人口增加，政府的財政負擔亦將愈來愈沉重。

以退休生活保障為例，現有約70萬長者領取長者生活津貼，佔長者人口約43%。若以這比例推算，到2046年，820萬人口中將有36%是長者，即295萬人。倘領取長者生活津貼的比例不變，領取的長者人數將達120多萬。這龐大的長者數目，政府獨力承擔他們生活保障的責任，財務開支將愈變愈重，政府應及早制訂對策。

醫療和住院照顧方面，現在最大問題是市民過分倚賴政府的供應。當局最近嘗試以公私營醫護協作分擔政府的責任；不過，本港私營醫療服務長久以來有本身的運作模式，公私營醫護協作的前景並不樂觀。

筆者認為，長者醫護服務所以長期供不應求，除了政府財政負擔有限之外，棘手問題還在於香港欠缺長者服務所需的土地和人力。這方面，筆者曾建議政府藉着大灣區發展，借助內地較充裕的土地和人力資源紓緩服務不足，希望當局認真考慮。

港人對前景悲觀 不願生育

其次，是「少子化」。「少子化」並非香港獨有，也不是近年才出現。本港生育率長期偏低，2019年前曾一度回升至1.2（每1000名女子的平均生育嬰孩數目），過去幾年再下降，去年是歷史新低的0.7，於是有意見認為政府應鼓勵港人生育子女。不過，過去不少國家和地區都曾推出鼓勵生育的措施，成效皆不彰，最多只能維持生育率不下跌。

政府過去也曾想辦法扭轉「少子化」趨勢，最終都沒有什麼有效辦法，看來今次政府不會有什麼行動。據筆者觀察，港人所以不願生孩子，主要有以下兩個因素︰一是本港住屋情况極不利生孩子，試問一般三四百呎或更窄小的單位，怎會令夫婦有意欲生孩子？二是港人對香港未來的看法——如果覺得香港前景好的，相信生孩子的意欲會高些；如果不看好，意欲自然低些。港人過去幾年對前景悲觀的居多，希望未來幾年有好轉。

不能單從經濟角度規劃

最後，生育率偏低，勞動人口隨着減少，這是不少經濟發達國家和地區的共同經歷；解決辦法不外乎鼓勵生育和輸入外來勞工，或不斷吸納移民。香港其實十分幸運，回歸以來，每年平均有約5萬名內地居民透過單程證移居香港，解決本港不少勞工短缺問題。

過去有言論認為，新移民佔用香港福利，這是極之不公允的說法︰一來，他們來了香港，他們就是香港居民，他們有權享用政府提供的服務；二來，他們如果仍然就學，只要得到適當栽培，可成為本港新力軍，補充本地缺乏的勞動力。筆者多次呼籲政府，在人口政策中加入協助新移民融入社會的措施，可惜都不得要領。

2022至2023年中，約有3.1萬名內地居民持單程證移居香港，他們是政府最應該珍惜的人力資源，因為他們將在本港生根，成為香港一分子，對香港有歸屬感。至於現在搶來的人才，包括那些藉着「優才計劃」來港的，據筆者觀察，他們留港發展的比例並不高，很多時候，香港只是他們的踏腳石。

總的來說，人口政策不能單從經濟發展的角度規劃——人口政策如果令長者老來無依、年輕的不願生孩子、移居香港者感到被歧視，這樣的人口政策有何用？

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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